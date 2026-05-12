Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Chelsea elleni rangadót. Mindkettejüknek volt már jobb meccse a szezonban, bár a magyar válogatott csapatkapitánya kétszer is betalálhatott volna, ám egy ízben a kapus bravúrja, másik alkalommal pedig a kapufa fosztotta meg a góltól.

Szoboszlai Dominik nem volt boldog a Chelsea elleni meccs után

Mit tett Szoboszlai Dominik a Chelsea elleni rangadó után?

A 25 éves középpályás a remek teljesítménye mellett nemrég azzal is a figyelem középpontjába került, hogy a Manchester City elleni mérkőzés után a saját szurkolóinak, a Manchester United elleni találkozót követően pedig az ellenfél drukkereinek mutogatott.

Szoboszlainak ezúttal a játékvezetőkkel gyűlt meg a baja, az 1-1-es döntetlenre végződött hétvégi bajnoki után szavakkal és heves mozdulatokkal is kifejezte a véleményét

a bírókkal szemben, majd sietve indult meg egyedül az öltöző felé – vette észre a Bors. Az esetről készült felvétel tanúsága szerint a Liverpool magyar klasszisa a Chelsea elleni meccs lefújását követően Craig Pawson vezetőbírónak és asszisztenseinek mondta a magáét, majd feléjük legyintett és egyedül indult el az öltöző irányába.

A Liverpool ugyan csapatszinten gyenge szezont fut, ám Szoboszlai egyénileg karrierje legjobb idényét zárja hamarosan – a Premier League 2025/2026-os évadából már csak két forduló van hátra. A 25 éves sztár a gólok és gólpasszok terén is kiemelkedőt nyújt, sokoldalúsága miatt nem véletlen, hogy a Real Madrid figyelmét is felkeltette.