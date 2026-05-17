A Liverpool magyar sztárjának, Szoboszlai Dominiknak a neve a legtöbb külföldi számára egzotikus hangzású – és pont ebből született meg egy zseniálisan abszurd videó ötlet: mi lenne, ha a magyar válogatott keretét kizárólag az határozná meg, hogy a játékos neve rímeljen Szoboszlaiéra? Egészen pontosan „Szobszlájra".

Szoboszlai neve köré épült fel a világ legfurcsább csapata

Szoboszlai kihagyhatatlan: de kik kerültek még a keretbe?

Az eredmény egy olyan álomcsapat lett, amelyet egyetlen szövetségi kapitány sem merne összerakni – de egy spanyol komikus annál inkább.

A keretben ott van maga Szoboszlai Dominik – ő adja az alaphangot, szó szerint. Mellette sorakoznak a többiek, akiket a névhasonlóság hívott életre:

Sallai Roland, az „Sallaj" (aki legalább valóban magyar válogatott), Memphis Depay (aki ugyan holland, de a végső szótag egyezik), valamint olyan ikonikus figurák, mint a Cobra Kai harcosai, egy szamuráj, a népszerű spanyol streamer Ibai, Sanghaj városa, vagy éppen az örök életérzés: „I Feel High”.

És itt még nincs vége a keretnek: egy tál Pad Thai, a Wi-Fi, egy Bonsai, és egy megbízható koreai autómárka, a Hyundai alkotja is befért.

A csapat élére egy különleges szakember kerül: „Guy Senpai" – aki nevében hordozza mind a nyugati lazaságot, mind a keleti bölcsességet. Ennél jobb edző egy ilyen kerethez talán nem is létezik.

A videó persze elsősorban nyelvészeti bravúr és tiszta humor – de azt is megmutatja hogy Szoboszlai neve valóban beégett a világ köztudatába.