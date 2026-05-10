A szerelmesek, Taylor Swift és Travis Kelce ezen a héten több alkalommal is feltűntek Londonban.

Életük legnagyobb buliját szervezi Taylor Swift és Travis Kelce?

Részt vettek Poppy Delevingne 40. születésnapi partiján, emellett

megnézték Sadie Sink főszereplésével a Rómeó és Júlia című színházi előadást a Harold Pinter Színház falai között. A közönség soraiban ülve állva tapsolták meg a produkciót, a róluk készült videók pedig gyorsan bejárták az internetet.

A brit sajtó szerint azonban a látogatás ennél sokkal fontosabb célt is szolgált. A pár állítólag megkezdte egy nagyszabású londoni esküvői buli szervezését, amelyet az ikonikus Chiltern Firehouse helyszínen tartanának. A rendezvényre körülbelül 120 vendéget várnak, köztük számos brit és amerikai hírességet.

Belső források szerint London különösen fontos helyet foglal el Taylor Swift szívében, hiszen rengeteg közeli brit barátja él a városban, akikkel szeretné együtt megünnepelni élete egyik legfontosabb pillanatát. A sztárpár számára ráadásul a Chiltern Firehouse sem ismeretlen terep: két évvel ezelőtt itt ünnepeltek Swift Wembley Stadionban tartott Eras Tour-koncertjei után.

A beszámolók alapján az esemény rendkívül exkluzív lesz. Swift és Kelce állítólag személyre szabott menüsoron, különleges koktélokon és válogatott borokon dolgozik, emellett zenei fellépőkben is gondolkodnak. Mivel az énekesnő számos világsztárral ápol közeli kapcsolatot, könnyen elképzelhető, hogy néhány híres barátja élőben is fellép majd az ünnepségen.

A Daily Mail korábban arról számolt be, hogy a pár július 3-án házasodik össze New Yorkban. Az esküvő pontos helyszínét egyelőre titok övezi, de bennfentesek szerint egy aréna- vagy múzeumszerű helyszínen mondhatják ki a boldogító igent. A meghívott vendégeknek állítólag titoktartási szerződést is alá kell írniuk, hogy az esemény részletei ne szivárogjanak ki idő előtt.

A kapcsolatuk tavaly augusztusban lépett új szintre, amikor Travis Kelce megkérte Taylor Swift kezét. A romantikus lánykérésre a Kansas City-i otthonuk kertjében került sor, amelyet a sportoló titkos, mesebeli kertté alakított át az alkalom kedvéért. Swift később az Instagramon is megosztott képeket az eljegyzésről, humoros felirattal utalva kapcsolatukra.