Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ötéves országrangsorának legfrissebb adatai szerint Magyarország a 2026/27-os szezon rajtján megelőzi Ausztriát: a magyar labdarúgás 24,437 ponttal a 18. helyen áll, míg az osztrákok 23,450 ponttal a 20. pozíciót foglalják el.

Jár a taps a Fradinak: a magyar liga megelőzte Ausztriát az UEFA-rangsorban

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

1983 óta nem állt így az UEFA-rangsor

Ha a magyar klubok meg tudják őrizni ezt az előnyt a szezon végéig, az valóban történelmi pillanatot jelentene:

utoljára a nyolcvanas években (egészen pontosan 1983-ban) fordult elő, hogy a magyar bajnokság hivatalosan is előrébb végzett az osztráknál az UEFA ranglistáján – vagyis több mint 40 éve nem láttunk ilyet.

A mellékelt diagram jól szemlélteti a két ország rangsorban elfoglalt helyezésének alakulását 1983-tól napjainkig.

Ausztria (piros vonal) az elmúlt évtizedekben tartósan a 8–22. hely között mozgott, legjobb eredményét 1987-ben érte el a 8. hellyel. Magyarország (zöld vonal) ezzel szemben sokáig mélyebben járt a rangsorban – legrosszabb évében, 2010-ben egészen a 36. helyig süllyedt –, ám az utóbbi években látványos felkapaszkodást hajtott végre.

A közelítés, végül az előzés nem a véletlennek köszönhető. A Ferencváros rendszeres európai szereplése, hihetetlen bravúrjai (BL-csoportkör, El-tavaszok megélése, nyolcaddöntő),

illetve a többi magyar klub fokozatosan javuló nemzetközi teljesítménye komoly pontokat hozott az országnak. Az UEFA-együttható ugyanis az elmúlt öt év kupaeredményeit összesíti, a mostani előzés pedig a magyar klubfoci fejlődésének kézzelfogható bizonyítéka. És ez még akkor is igaz, ha igazából ez leginkább a Fradinak köszönhető.

Most egyetlen kérdés maradt: képesek lesznek-e a magyar klubok tartani a tempót, és végre hivatalosan is magunk mögé utasítjuk a sógorokat?