Az érdeklődőket közösségi sportprogramok, olimpikonokkal való találkozások, játékos kihívások és családi aktivitások várják. A nap egyik kiemelt eseménye az MVM közösségi futás lesz, amelynek 2026 méteres távját bárki teljesítheti. Az első ezer regisztráló olimpiai ötkarikás pólót kap ajándékba, emellett a résztvevők számos értékes nyereményt és olimpiai relikviát is nyerhetnek.

Az Olimpia Napját világszerte annak emlékére ünneplik, hogy 1894-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az olimpiai mozgalom alapértékeit – a kiválóságot, a tiszteletet és a barátságot –, miközben felhívja a figyelmet az aktív életmód fontosságára.

A Let's Move kampány központi üzenete egyszerű: minden mozgás számít. Már napi harminc perc aktív testmozgás is jelentősen hozzájárulhat testi és mentális egészségünk megőrzéséhez. A kampány arra bátorítja az embereket, hogy találják meg a számukra örömet jelentő mozgásformát, és sportoljanak együtt családtagjaikkal, barátaikkal vagy közösségükkel.

Fotó: Magyar Olimpiai Bizottság

Ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság is, amely a sport és a közösség ünnepévé szeretné tenni az Olimpia Napját. A programban helyet kap a hagyományos Streetball All Star gála, ahol olimpikonok és sportiskolás fiatalok lépnek pályára együtt, valamint a MOB partnereinek támogatásával megvalósuló sportesemények is. A MOL–Új Európa Alapítvány kispályás futballtornával, a Szerencsejáték Zrt. kosárlabda-bajnoksággal, az MBH Bank pedig röplabdatornával várja a résztvevőket.

A látogatók számos olimpikonnal találkozhatnak személyesen, a gyerekeket pedig az Olimpiai Értékek Iskolai Program játékos állomásai várják, ahol olimpiai bajnokok segítségével próbálhatják ki magukat különböző ügyességi és tudásalapú feladatokban. A MOB hivatalos partnerei emellett további izgalmas aktivitásokkal és meglepetésekkel készülnek a helyszínen.

„Az Olimpia Napja tökéletes alkalom arra, hogy közösen ünnepeljük a mozgást és az olimpiai értékeket. A Let's Move kampány üzenete rendkívül egyszerű: minden mozgás számít. Ha sikerül akár csak néhány embert inspirálnunk arra, hogy a sport a mindennapjaik részévé váljon, már elértük a célunkat” – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.