A Thomas Tuchel vezette angol csapat 12 napot töltött a floridai West Palm Beachen, hogy hozzászokjon a tornán várható időjárási körülményekhez. A 30 fok körüli hőség és a magas páratartalom azonban több játékost is próbára tett – köztük az Arsenal BL-döntős sztárját Declan Rice-t is, aki szó szerint leégett a Napon.

Az Arsenal játékosa, Declan Rice leégett a Napon

Fotó: RICHARD PELHAM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Declan Rice fejmosást kapott

– Az első napon tudtuk, hogy alkalmazkodnunk kell a meleghez, de Angliából jövünk, ahol egy nap alatt mind a négy évszak megvan. Itt viszont állandó 30 fok volt, és a nap keményen sütött. Vörös voltam, mint egy paprika – mondta mosolyogva a középpályás, aki azt is elárulta, hogy a legkeményebb kritikát nem a sajtótól kapta, hanem otthonról.

Anyukám rendesen leszidott

– tette hozzá nevetve, utalva arra, hogy a családban sem maradt következmények nélkül a figyelmetlensége. Az angol válogatott már Kansas Cityben készül tovább, ahol szintén komoly hőség fogadta őket.

A tanulság egyértelmű: nemcsak az ellenfelek, hanem az időjárás ellen is fel kell készülni – és néha még az anyai intelmek is jól jönnek.