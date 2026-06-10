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A magyar válogatott nem kapott szabadkártyát a 2027-es világbajnokságra, az IHF Törökországnak és Szaúd-Arábiának adta a két helyet. A döntés után a férfi kézilabda-válogatott körül újra fellángolt a vita: a szurkolók egy része már nemcsak a nemzetközi szövetséget, hanem Chema Rodríguezt és az MKSZ döntéshozóit is számon kéri.

A férfi kézilabda-válogatott a Szerbia elleni selejtezős kudarc után még reménykedhetett abban, hogy az IHF szabadkártyával menti meg a világbajnoki szereplését, de ez nem történt meg. A nemzetközi szövetség közleménye szerint a két szabadkártyát Törökország és Szaúd-Arábia kapta, így teljessé vált a 2027-es németországi világbajnokság 32 csapatos mezőnye.

A magyar férfi kézilabda-válogatottat Chema Rodríguez nem tudta kijuttatni a világbajnokságra Fotó: Ladóczki Balázs
A magyar férfi kézilabda-válogatottat Chema Rodríguez nem tudta kijuttatni a világbajnokságra
Fotó: Ladóczki Balázs

A férfi kézilabda-válogatott lemaradt, az MKSZ csalódott

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke így reagált a döntésre. „Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – idézte az MKSZ közleménye az elnököt.

Ilyés szerint a magyar válogatott sportszakmai érvek alapján joggal bízhatott volna a szabadkártyában. 

Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is a magyar válogatott végzett a legjobb helyen azon együttesek közül, amelyek nem jutottak ki a vb-re, akkor okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk

 – mondta az MKSZ elnöke, aki szerint „nem sportszakmai döntés született”.

A szurkolók szerint nem lehet mindent az IHF-re kenni

A döntés után a kézilabdás közösségi oldalakon hamar előkerült a kapitánykérdés is. Többen azt kifogásolták, hogy a szövetség mintha a szabadkártya sorsához kötötte volna Chema Rodríguez jövőjét, miközben a válogatott a pályán bukta el a világbajnoki szereplést.

Sellei Zoltán kézilabdával foglalkozó szakíró nyilvános Facebook-posztjában keményen fogalmazott. „Egyszerűen nem értem, hogy a szabadkártya megléte vagy hiánya hogyan befolyásolhatta volna Chema Rodríguez jövőjét. Számomra ez érthetetlen, elfogadhatatlan és vállalhatatlan” – írta.

Sellei szerint a probléma nemcsak a szövetségi kapitánnyal van, hanem azokkal is, akik a személyi kérdésekről döntenek. A szakíró több visszatérő szakmai vitapontot is felsorolt: a 7 az 5 elleni játék erőltetését, az időkérések időzítését, a cseréket, a kapusposzt kezelését, valamint azt, hogy tanult-e a stáb a korábbi hibákból.

A szerbek elleni párharc utolsó pillanatai is újra előkerültek. Sellei azt is felvetette, hogy a mindent eldöntő támadásnál, 14 másodperccel a vége előtt miért nem vállalt kockázatot a magyar stáb kapus nélküli játékkal azért, hogy kiharcolja a világbajnoki szereplést.

Számomra az, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott nem lesz ott a világbajnokságon, megbocsáthatatlan. Különösen azért, mert a feladat nem volt megoldhatatlan, a lehetőség adott volt

 – írta Sellei.

A szakíró szerint a vb-lemaradás következménye jóval túlmutathat egyetlen tornán. Úgy fogalmazott: „Nincs világbajnokság. Jó eséllyel nincs olimpia sem.”

„Chema menjen” – erős üzenetek jöttek

A kommentekben sokan már nyíltan kapitányváltást sürgettek. Egy szurkoló azt írta: „Amikor eldőlt, hogy nem megy a válogatott a vb-re, én mondtam a barátaimnak, hogy ezután Chemának mennie kell.”

Egy másik hozzászóló szerint nagy a különbség aközött, ahogy a szövetség és ahogy a drukkerek látják a kapitány munkáját: „A kézilabda-szövetség vezetői a mai napig áradoznak, hogy Chema milyen nagy felkészültségű edző, közben mi, szurkolók teljesen másként látjuk ezt: meccs közbeni óriási szakmai hibákat.”

Hungary's right back #23 Dominik Mathe celebrates during the Men's EURO 2024 EHF Handball European Championship main round match between Hungary and Austria in Cologne, western Germany on January 18, 2024. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
Sokak szerint érthetetlen Máthé Dominik mellőzése
Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Akadt azonban ellenvélemény is. Egy kommentelő szerint „a rossz taktika vagy a meccselés az edzőé, de a pályán nem ő játszik”, vagyis a játékosok felelősségét sem lehet teljesen levenni az asztalról.

Már szavazást indítottak az utódról

A több mint 45 ezer taggal rendelkező Handball Mánia nevű kézilabdás Facebook-csoportban már arról szavaztatják a szurkolókat, ki lenne jó a férfi válogatott élére. A bejegyzés szerint akár edzőpáros is szóba jöhetne, de a felvetés alapján külföldi kapitányt nem szeretnének.

A posztoló a következő négy nevet sorolja fel: Sótonyi László, Pásztor István, Éles József és Tóth Edmond.

A kommentelők többségének tetszik a kínálat, de Vladan Maticsot is megemlítették, mint akit szívesen látnának a kispadon. Egy hozzászóló szerint Tóth Edmond „nagyon jó munkát végez Tatabányán”, míg más úgy fogalmazott: ha magyar megoldás kell, Sótonyi lehet az egyik olyan aktív edző, aki ismeri a mostani válogatott játékosokat.

Volt olyan szurkoló is, aki konkrét feltételrendszert állítana fel a kapitánykereséshez:

Legyenek a kritériumok: minimum tíz év élvonalbeli edzősködés, ne legyen korábbi magyar szövetségi kapitány, jelenleg és a jövőben is itt éljen, alapfizetés plusz eredménypénz, a beszámolói pedig legyenek nyilvánosak.

Voltak ironikusabb reakciók is. Egy kommentelő azt írta: „Ha nem ebből a csoportból választanak, akkor mindegy”, más pedig csak annyit üzent: „Egyik sem.”

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Fotó: Ladóczki Balázs

A szabadkártya csak elfedte a nagyobb kérdést

Az IHF indoklása alapján a szabadkártyáknál nem pusztán a pillanatnyi játékerő számított. Törökország története során először szerepelhet férfi világbajnokságon, az IHF pedig azt is kiemelte, hogy a döntés a sportág globális fejlesztését is szolgálja. A nemzetközi szövetség közleménye szerint Németországban jelentős török hátterű közösség él, ami növelheti a torna láthatóságát.

Magyar szempontból a döntés így is fájdalmas, de a szurkolói reakciók alapján a valódi kérdés már nem csak az, hogy jogos volt-e az IHF döntése. Hanem az, hogy a vb-lemaradás után lesz-e következmény.

A világbajnokság nélkül a magyar válogatott olimpiai útja is jóval nehezebb lett. Ilyés Ferenc szerint most már a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire kell koncentrálni, és az Eb-n keresztül lehet megpróbálni kiharcolni az olimpiai selejtezős szereplést.

Chema Rodríguez jövőjéről hivatalos döntés egyelőre nincs, a szurkolók azonban már elkezdték keresni az utódját. A hangulat alapján nem egyszerűen új kapitányt várnának, hanem új irányt, világos felelősséget és olyan szakmai tervet, amely a következő nagy cél, az olimpiai kvalifikáció felé vezetheti vissza a magyar kézilabdát.

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