A férfi kézilabda-válogatott a Szerbia elleni selejtezős kudarc után még reménykedhetett abban, hogy az IHF szabadkártyával menti meg a világbajnoki szereplését, de ez nem történt meg. A nemzetközi szövetség közleménye szerint a két szabadkártyát Törökország és Szaúd-Arábia kapta, így teljessé vált a 2027-es németországi világbajnokság 32 csapatos mezőnye.

A magyar férfi kézilabda-válogatottat Chema Rodríguez nem tudta kijuttatni a világbajnokságra

Fotó: Ladóczki Balázs

A férfi kézilabda-válogatott lemaradt, az MKSZ csalódott

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke így reagált a döntésre. „Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – idézte az MKSZ közleménye az elnököt.

Ilyés szerint a magyar válogatott sportszakmai érvek alapján joggal bízhatott volna a szabadkártyában.

Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is a magyar válogatott végzett a legjobb helyen azon együttesek közül, amelyek nem jutottak ki a vb-re, akkor okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk

– mondta az MKSZ elnöke, aki szerint „nem sportszakmai döntés született”.

A szurkolók szerint nem lehet mindent az IHF-re kenni

A döntés után a kézilabdás közösségi oldalakon hamar előkerült a kapitánykérdés is. Többen azt kifogásolták, hogy a szövetség mintha a szabadkártya sorsához kötötte volna Chema Rodríguez jövőjét, miközben a válogatott a pályán bukta el a világbajnoki szereplést.

Sellei Zoltán kézilabdával foglalkozó szakíró nyilvános Facebook-posztjában keményen fogalmazott. „Egyszerűen nem értem, hogy a szabadkártya megléte vagy hiánya hogyan befolyásolhatta volna Chema Rodríguez jövőjét. Számomra ez érthetetlen, elfogadhatatlan és vállalhatatlan” – írta.

Sellei szerint a probléma nemcsak a szövetségi kapitánnyal van, hanem azokkal is, akik a személyi kérdésekről döntenek. A szakíró több visszatérő szakmai vitapontot is felsorolt: a 7 az 5 elleni játék erőltetését, az időkérések időzítését, a cseréket, a kapusposzt kezelését, valamint azt, hogy tanult-e a stáb a korábbi hibákból.