A férfi kézilabda-válogatott a Szerbia elleni selejtezős kudarc után még reménykedhetett abban, hogy az IHF szabadkártyával menti meg a világbajnoki szereplését, de ez nem történt meg. A nemzetközi szövetség közleménye szerint a két szabadkártyát Törökország és Szaúd-Arábia kapta, így teljessé vált a 2027-es németországi világbajnokság 32 csapatos mezőnye.
A férfi kézilabda-válogatott lemaradt, az MKSZ csalódott
Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke így reagált a döntésre. „Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült” – idézte az MKSZ közleménye az elnököt.
Ilyés szerint a magyar válogatott sportszakmai érvek alapján joggal bízhatott volna a szabadkártyában.
Ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Európa-bajnokságon és a párizsi olimpián is a magyar válogatott végzett a legjobb helyen azon együttesek közül, amelyek nem jutottak ki a vb-re, akkor okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk
– mondta az MKSZ elnöke, aki szerint „nem sportszakmai döntés született”.
A szurkolók szerint nem lehet mindent az IHF-re kenni
A döntés után a kézilabdás közösségi oldalakon hamar előkerült a kapitánykérdés is. Többen azt kifogásolták, hogy a szövetség mintha a szabadkártya sorsához kötötte volna Chema Rodríguez jövőjét, miközben a válogatott a pályán bukta el a világbajnoki szereplést.
Sellei Zoltán kézilabdával foglalkozó szakíró nyilvános Facebook-posztjában keményen fogalmazott. „Egyszerűen nem értem, hogy a szabadkártya megléte vagy hiánya hogyan befolyásolhatta volna Chema Rodríguez jövőjét. Számomra ez érthetetlen, elfogadhatatlan és vállalhatatlan” – írta.
Sellei szerint a probléma nemcsak a szövetségi kapitánnyal van, hanem azokkal is, akik a személyi kérdésekről döntenek. A szakíró több visszatérő szakmai vitapontot is felsorolt: a 7 az 5 elleni játék erőltetését, az időkérések időzítését, a cseréket, a kapusposzt kezelését, valamint azt, hogy tanult-e a stáb a korábbi hibákból.
A szerbek elleni párharc utolsó pillanatai is újra előkerültek. Sellei azt is felvetette, hogy a mindent eldöntő támadásnál, 14 másodperccel a vége előtt miért nem vállalt kockázatot a magyar stáb kapus nélküli játékkal azért, hogy kiharcolja a világbajnoki szereplést.
Számomra az, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott nem lesz ott a világbajnokságon, megbocsáthatatlan. Különösen azért, mert a feladat nem volt megoldhatatlan, a lehetőség adott volt
– írta Sellei.
A szakíró szerint a vb-lemaradás következménye jóval túlmutathat egyetlen tornán. Úgy fogalmazott: „Nincs világbajnokság. Jó eséllyel nincs olimpia sem.”
„Chema menjen” – erős üzenetek jöttek
A kommentekben sokan már nyíltan kapitányváltást sürgettek. Egy szurkoló azt írta: „Amikor eldőlt, hogy nem megy a válogatott a vb-re, én mondtam a barátaimnak, hogy ezután Chemának mennie kell.”
Egy másik hozzászóló szerint nagy a különbség aközött, ahogy a szövetség és ahogy a drukkerek látják a kapitány munkáját: „A kézilabda-szövetség vezetői a mai napig áradoznak, hogy Chema milyen nagy felkészültségű edző, közben mi, szurkolók teljesen másként látjuk ezt: meccs közbeni óriási szakmai hibákat.”
Akadt azonban ellenvélemény is. Egy kommentelő szerint „a rossz taktika vagy a meccselés az edzőé, de a pályán nem ő játszik”, vagyis a játékosok felelősségét sem lehet teljesen levenni az asztalról.
Már szavazást indítottak az utódról
A több mint 45 ezer taggal rendelkező Handball Mánia nevű kézilabdás Facebook-csoportban már arról szavaztatják a szurkolókat, ki lenne jó a férfi válogatott élére. A bejegyzés szerint akár edzőpáros is szóba jöhetne, de a felvetés alapján külföldi kapitányt nem szeretnének.
A posztoló a következő négy nevet sorolja fel: Sótonyi László, Pásztor István, Éles József és Tóth Edmond.
A kommentelők többségének tetszik a kínálat, de Vladan Maticsot is megemlítették, mint akit szívesen látnának a kispadon. Egy hozzászóló szerint Tóth Edmond „nagyon jó munkát végez Tatabányán”, míg más úgy fogalmazott: ha magyar megoldás kell, Sótonyi lehet az egyik olyan aktív edző, aki ismeri a mostani válogatott játékosokat.
Volt olyan szurkoló is, aki konkrét feltételrendszert állítana fel a kapitánykereséshez:
Legyenek a kritériumok: minimum tíz év élvonalbeli edzősködés, ne legyen korábbi magyar szövetségi kapitány, jelenleg és a jövőben is itt éljen, alapfizetés plusz eredménypénz, a beszámolói pedig legyenek nyilvánosak.
Voltak ironikusabb reakciók is. Egy kommentelő azt írta: „Ha nem ebből a csoportból választanak, akkor mindegy”, más pedig csak annyit üzent: „Egyik sem.”
A szabadkártya csak elfedte a nagyobb kérdést
Az IHF indoklása alapján a szabadkártyáknál nem pusztán a pillanatnyi játékerő számított. Törökország története során először szerepelhet férfi világbajnokságon, az IHF pedig azt is kiemelte, hogy a döntés a sportág globális fejlesztését is szolgálja. A nemzetközi szövetség közleménye szerint Németországban jelentős török hátterű közösség él, ami növelheti a torna láthatóságát.
Magyar szempontból a döntés így is fájdalmas, de a szurkolói reakciók alapján a valódi kérdés már nem csak az, hogy jogos volt-e az IHF döntése. Hanem az, hogy a vb-lemaradás után lesz-e következmény.
A világbajnokság nélkül a magyar válogatott olimpiai útja is jóval nehezebb lett. Ilyés Ferenc szerint most már a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire kell koncentrálni, és az Eb-n keresztül lehet megpróbálni kiharcolni az olimpiai selejtezős szereplést.
Chema Rodríguez jövőjéről hivatalos döntés egyelőre nincs, a szurkolók azonban már elkezdték keresni az utódját. A hangulat alapján nem egyszerűen új kapitányt várnának, hanem új irányt, világos felelősséget és olyan szakmai tervet, amely a következő nagy cél, az olimpiai kvalifikáció felé vezetheti vissza a magyar kézilabdát.