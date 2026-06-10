A 2026-os foci-vb a 23. világbajnokság lesz, melyet ezúttal az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen, 16 városban. Az Egyesült Államokban lesz a legtöbb meccs a három ország közül, nagyjából a meccsek háromnegyede (78 amerikában, 13-13 a másik két országban). A világbajnokságok történetében ez lesz az első torna, amelyen 48 csapat vesz részt, ráadásul ez lesz az első olyan foci-vb, amelyet három ország rendez együtt.

Ronaldo vezérletével a brazilok nyerték a 24 évvel előtti közös rendezésű foci-vb-t

Fotó: Roberto Schmidt/AFP

A 2002-es óta ez lesz az első világbajnokság, amelyet több, mint egy ország rendez. 24 évvel ezelőtt Japán és Dél-Korea rendezett közösen világbajnokságot, amely végül a brazil válogatott győzelmével zárult. Külön érdekesség, hogy Mexikó az első ország, mely harmadszorra adhat otthon egy foci-vb-nek, miután szervező volt 1970-ben és 1986-ban is. Az Egyesült Államok 1994-ben volt legutóbb rendezője a világbajnokságnak, míg Kanadában ez lesz az első.

​Miben lesz másabb a 48 csapatos foci-vb?

Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke 2013-ban vetette fel először a világbajnokság 40 csapatosra bővítését, majd Gianni Infantino, a FIFA elnöke 2016-ban napirendre tűzte a kérdést. Több lehetséges lebonyolítási rendszert vizsgáltak, köztük 40 és 48 csapatos változatokat is.

A FIFA 2017-ben eredetileg egy 48 csapatos tornát fogadott el, amelyben 16 háromcsapatos csoport szerepelt volna. Ebben a rendszerben a csoportok első két helyezettje jutott volna tovább a 32 csapatos kieséses szakaszba, és összesen 80 mérkőzést rendeztek volna.

Gianni Infantino a 2026-os foci-vb kabalaállataival

Fotó: Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP

Később azonban aggályok merültek fel a háromcsapatos csoportokkal kapcsolatban, mivel az utolsó csoportmérkőzések nem egy időben zajlottak volna, ami növelhette volna a csalás veszélyét. A FIFA végül 2023 márciusában módosította korábbi döntését, és a 2026-os világbajnokságra 12 darab négycsapatos csoportból álló rendszert fogadott el. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a legjobb 32 közé, ahol egyenes kieséses szakasz következik. Az új formátumban összesen 104 mérkőzést játszanak – 40-nel többet, mint az előző vb-n –, így a döntőbe és a bronzmérkőzésig jutó csapatoknak nyolc mérkőzést kell megvívniuk a korábbi hét helyett.