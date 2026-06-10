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Nem mindennapi labdarúgó-világbajnokság veszi kezdetét Észak-Amerikában. Június 11. és július 19. között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont a 23. foci-vb-nek, melyet 16 városban rendeznek. Az idei világbajnokság rendkívül különleges lesz, ugyanis a mezőnyt 48 csapatosra duzzasztották, így a foci szerelmesei 40-nel több mérkőzést láthatnak majd. A június 11-én kezdődő világbajnokság minden bizonnyal egy korszak végét is jelenti, hiszen a labdarúgás nagyszínpadán utoljára láthatunk majd olyan legendákat futballozni, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi vagy Luka Modric.

A 2026-os foci-vb a 23. világbajnokság lesz, melyet ezúttal az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen, 16 városban. Az Egyesült Államokban lesz a legtöbb meccs a három ország közül, nagyjából a meccsek háromnegyede (78 amerikában, 13-13 a másik két országban). A világbajnokságok történetében ez lesz az első torna, amelyen 48 csapat vesz részt, ráadásul ez lesz az első olyan foci-vb, amelyet három ország rendez együtt.

Ronaldo vezérletével a brazilok nyerték a 24 évvel előtti közös rendezésű foci-vb-t
Ronaldo vezérletével a brazilok nyerték a 24 évvel előtti közös rendezésű foci-vb-t
Fotó: Roberto Schmidt/AFP

A 2002-es óta ez lesz az első világbajnokság, amelyet több, mint egy ország rendez. 24 évvel ezelőtt Japán és Dél-Korea rendezett közösen világbajnokságot, amely végül a brazil válogatott győzelmével zárult. Külön érdekesség, hogy Mexikó az első ország, mely harmadszorra adhat otthon egy foci-vb-nek, miután szervező volt 1970-ben és 1986-ban is. Az Egyesült Államok 1994-ben volt legutóbb rendezője a világbajnokságnak, míg Kanadában ez lesz az első. 

​Miben lesz másabb a 48 csapatos foci-vb?

Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke 2013-ban vetette fel először a világbajnokság 40 csapatosra bővítését, majd Gianni Infantino, a FIFA elnöke 2016-ban napirendre tűzte a kérdést. Több lehetséges lebonyolítási rendszert vizsgáltak, köztük 40 és 48 csapatos változatokat is.

A FIFA 2017-ben eredetileg egy 48 csapatos tornát fogadott el, amelyben 16 háromcsapatos csoport szerepelt volna. Ebben a rendszerben a csoportok első két helyezettje jutott volna tovább a 32 csapatos kieséses szakaszba, és összesen 80 mérkőzést rendeztek volna.

Gianni Infantino a 2026-os foci-vb kabalaállataival
Gianni Infantino a 2026-os foci-vb kabalaállataival
Fotó: Luiz Rampelotto / NurPhoto via AFP

Később azonban aggályok merültek fel a háromcsapatos csoportokkal kapcsolatban, mivel az utolsó csoportmérkőzések nem egy időben zajlottak volna, ami növelhette volna a csalás veszélyét. A FIFA végül 2023 márciusában módosította korábbi döntését, és a 2026-os világbajnokságra 12 darab négycsapatos csoportból álló rendszert fogadott el. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a legjobb 32 közé, ahol egyenes kieséses szakasz következik. Az új formátumban összesen 104 mérkőzést játszanak – 40-nel többet, mint az előző vb-n –, így a döntőbe és a bronzmérkőzésig jutó csapatoknak nyolc mérkőzést kell megvívniuk a korábbi hét helyett.

​Új szabályokkal rajtol a 2026-os foci-vb

A foci-vb-re a FIFA komoly újításokat vezetett be, melyek azt a célt szolgálják, hogy csapatok minél kevesebbet tudják csalni a játékot. A FIFA ezzel azt akarja elősegíteni, hogy a játék folyékonyabb és élvezetesebb legyen, nem mellesleg ezekkel az új szabályokkal kihúzzák a futballt gyilkoló csapatok méregfogát. 

  • Bedobás visszaszámlálás (öt másodperc): Ha egy játékos szándékosan késlelteti a játék újraindítását, a bedobást az ellenfél csapata kapja meg.
  • Kirúgás visszaszámlálás (öt másodperc): Ez a szabály a szándékos időhúzására is vonatkozik, és annak eredményeként szögletet ítélhetnek az ellenfél javára.
  • Időkorlátos csere (10 másodperc): A lecserélt játékosnak 10 másodperce van arra, hogy a pályát a legközelebbi ponton elhagyja. Ha ezt nem teszi meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapatának 10 emberrel kell folytatnia a játékot.
  • Pályán kívüli ellátás (egy perc): Az a játékos, akit a csapatorvosnak kell ellátnia, 60 másodpercig nem térhet vissza a pályára. Vannak kivételek, például a kapusok esetében, bizonyos sérüléseknél, illetve ha az ellenfél játékosa sárga vagy piros lapos büntetést kap.
A foci-vb-re a FIFA teljesen új szabályokat vezetett be
A foci-vb-re a FIFA teljesen új szabályokat vezetett be
Fotó: Marcel van Dorst/NurPhoto via AFP
  • A szájukat eltakaró játékosok: Az a játékos, aki egy ellenféllel való konfliktusos helyzetben eltakarja a száját, akár piros lappal is büntethető.
  • A szögletek visszanézhetők: A VAR ellenőrizheti, hogy a szögletet helyesen ítélték-e meg, de ezt gyorsan, még a játék újraindítása előtt kell elvégezni.
  • A második sárga lapok is visszanézhetők: Azoknál a játékosoknál, akiket második sárga lap miatt kiállítottak, visszanézhető a szituáció, amiért ki lett osztva a büntetőlap. Ugyanakkor nem lesz VAR-vizsgálat olyan esetekben, amikor csak annak megítélése a kérdés, hogy egy játékosnak járna-e a második sárga lap.

A világbajnokságon tehát új szabályok debütálnak majd. Úgy tűnik, FIFA tudatosan gyorsítani szeretné a játékot. A kérdés már csak az, hogy a játékvezetők mennyire fogják betartatni ezeket. 

​A foci-vb helyszínei

A világbajnokság nyitómérkőzését Mexikóvárosban, a 87 ezer fő befogadására alkalmas Azteca Stadionban rendezik, míg a július 19-én sorra kerülő finálét New Jersey-ben, a MetLife Stadionban rendezik, melybe 82 ezren férnek be. 

A foci-vb legnagyobb stadionja az NFL-ben szereplő Dallas Cowboys otthona, az arlingtoni AT&T Stadion lesz, mely közel 93 ezer néző befogadására alkalmas. 

A photo shows Dallas Stadium in Arlington, Texas, United States of America, on June 3, 2026. Preparations were underway at Dallas Stadium, on the turf and with large screens, ahead of the FIFA World Cup, which begins on June 11. This stadium is the venue for Japan's opening match against the Netherlands on June 14. It is commonly known as the home stadium of the Dallas Cowboys of the National Football League (NFL) and as the venue for the Cotton Bowl, one of the six major college football bowl games. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takuya Matsumoto / The Yomiuri Shimbun via AFP)
A Dallas Cowboys stadionjában is rendeznek majd vb-meccseket
Fotó: Takuya Matsumoto/The Yomiuri Shimbun via AFP

A világbajnokságnak 16 város és 16 stadion ad otthont. A legtöbb mérkőzést az AT&T Stadionban rendezik, összesen 9-et. Dallas mellett Atlanta, New Jersey, Miami és Los Angeles is kiemelt szerepet kap a kieséses szakaszban.

A foci-vb helyszínei.

  • Dallas (Arlington) - AT&T Stadion (92 500) - 9 mérkőzés
  • Atlanta - Mercedes-Benz Stadion (71000) - 8 mérkőzés
  • New Jersey - MetLife Stadion (82 500) - 8 mérkőzés
  • Los Angeles (Inglewood) - SoFi Stadion (70 000) - 8 mérkőzés
  • Houston - NRG Stadion (70 000) - 7 mérkőzés
  • Miami - Hard Rock Stadion (65 000) - 7 mérkőzés
  • Kansas City - Arrowhead Stadion (76 000) - 6 mérkőzés
  • Philadelphia - Lincoln Financial Field (69 000) - 6 mérkőzés
  • Seattle - Lumen Field (67 000) - 6 mérkőzés
  • San Francisco - Levi's Stadion (68 000) - 6 mérkőzés
  • Boston - Gillette Stadion (66 000) - 5 mérkőzés
  • Mexikóváros - Azteca Stadion (87 000) - 5 mérkőzés
  • Guadalajara - Akron Stadion (48 000) - 4 mérkőzés
  • Monterrey - BBVA Stadion (53 000) - 4 mérkőzés
  • Toronto - BMO Field (46 000) - 6 mérkőzés
  • Vancouver - BC Place (54 000) - 7 mérkőzés
A general view shows the New York New Jersey Stadium (temporarily renamed from Metlife Stadium) ahead of the 2026 FIFA World Cup on May 29, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
A vb-döntőnek a Metlife Stadium ad majd otthon
Fotó: Angela Weiss/AFP

A legfontosabb mérkőzések helyszínei:

  • június 11., nyitómérkőzés: Mexikóváros, Azteca Stadion
  • július 14., elődöntő: Dallas, AT&T Stadion
  • július 15., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion
  • július 19., bronzmérkőzés, Miami, Hard Rock Stadion
  • július 19., döntő, New Jersey, MetLife Stadion

​A foci-vb csapatai

A világbajnokság három társházigazdája – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendezőként alanyi jogon kvalifikálta magát a tornára. 

A világbajnokság csoportjai
Fotó: Global Pulse/X

Az ázsiai kontinens kilenc csapatot ad a foci-vb-re: Ausztrália, Irak, Irán, Japán, Jordánia, Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán

Üzbegisztán és Jordánia először jutott ki a világbajnokságra történetük során.

VIENNA, AUSTRIA - JANUARY 7: Italian soccer legend, 2006 World Cup captain, Ballon d'Or and FIFA World Player of the Year, and ambassador for the Coca-Cola FIFA World Cup Trophy Tour Fabio Cannavaro and Federal President of the Republic of Austria Alexander ìSaschaî Van der Bellen during the official unveiling of the FIFA World Cupô Trophy on the Trophy Tour by Coca-Cola ahead of the 2026 FIFA World Cup, which will take place from June 11 to July 19, 2026, in Canada, Mexico, and the USA, at the OeFB Campus in Vienna, Austria, on January 7, 2026 WIEN, OESTERREICH - 07. JAENNER: Italienische Fussballlegende, 2006 Weltmeister-Kapitaen, Ballon d'Or und FIFA-Weltfussballer und Botschafter fuer die Coca-Cola FIFA World Cup Trophy Tour Fabio Cannavaro und Bundespraesident der Republik Oesterreich Alexander -Sascha- Van der Bellen waehrend der offiziellen Enthuellung der FIFA World Cupô Trophy anlaesslich der Trophy Tour by Coca-Cola vor der Fussball-Weltmeisterschaft 2026 vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA auf dem OeFB Campus am 07. Jaenner 2026 in Wien, Oesterreich.260107_SEPA_17_038 - 20260107_PD7688 (Photo by Isabelle Ouvrard / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)
Az aranylabdás Fabio Cannavaro (balra) irányítja az üzbég válogatottat
Fotó: Isabelle Ouvrard/APA-Images via AFP

Az afrikai kontinens tíz csapattal képviselteti magát a foci-vb-n: Algéria, Zöld-foki-Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika, Tunézia

Érdekesség, hogy Zöld-foki Köztársaság először jutott ki a világbajnokságra története során, mindezt a vb-k történetének harmadik legkisebb népességű (491 ezer lakossal) országaként. 

Cape Verde's defender Stopira gestures during the Group A Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Cape Verde and Burkina Faso at Stade d'Olembé in Yaounde on January 13, 2022. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP)
Stopira, a Videoton korábbi kiválósága a Zöld-foki-Köztársaság válogatottját erősíti
Fotó: Kenzo Tribouillard/AFP

Az észak- és közép-amerikai kontinenst a három társházigazda mellett további három csapat képviseli: Curaçao, Haiti, Panama

Érdekesség, hogy Curaçao válogatottja először jutott ki foci-vb-re története során. Továbbá Curaçao lett a legkisebb népességű ország (155 ezer lakossal), amely labdarúgó-világbajnokságon vehet részt.

firo : 24.03.2022 Fuvüball, 2.Bundesliga, season 2021/2022, FC Schalke 04 - FC Utrecht test match Nicolaas ?ÄûDick?Äú Advocaat , Dick , manager (Photo by Jvºrgen Fromme / augenklick/firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Dick Advocaat curacaói válogatott szövetségi kapitányaként
Fotó: Jvrgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Ráadásul Dick Advocaat, a curaçaói válogatott holland trénere világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya lesz. A rekordot a német Otto Rehhagel tartja, aki 71 éves és 317 naposan vezette a görög válogatottat a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon. 

A dél-amerikai kontinensről hat csapat lesz ott a világbajnokságon: Argentína, Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Érdekesség, hogy Brazília válogatottja az egyetlen, amely eddig az összes világbajnokságon részt vett.

A foci-vb eredményétől függetlenül Ancelotti marad majd a brazil válogatott szövetségi kapitánya
A foci-vb eredményétől függetlenül Ancelotti marad majd a brazil válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: AFP/Pablo Porciuncula

Óceániát Új-Zéland válogatottja képviseli, míg Európából 16 csapat kvalifikálta magát a világbajnokságra:, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország, Anglia, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország

Érdekesség, hogy Skócia és Norvégia 1998 után vehet részt ismét világbajnokságon. A torna legnagyobb hiányzója az olasz válogatott, amely sorozatban harmadszor maradt le a foci-vb-ről. 

David Yarrow vikingként ábrázolta Erling Haalandékat
A norvég válogatott tagjai vikingként érkeznek a vb-re
Fotó: davidyarrow@instagram

Magyar szemmel érdekesség, hogy a vb-ről lemaradók álomcsapatába a The Guardian szerint bekerülhetne Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, ami jól mutatja, hogy egyénileg már világszinten jegyzett játékosaink vannak.

​A foci-vb legnagyobb esélyesei

A fogadóirodáknál az Európa-bajnok spanyol válogatott, valamint az előző két tornán döntős francia csapat a legesélyesebb. Őket követik az angolok, a brazilok és a vb-címvédő argentinok. 

A CORUNA, SPAIN - JUNE 4: Lamine Yamal and Nico Williams of Spain are seen ahead of the friendly match between the Spain and Iraq at the Riazor Stadium in A Coruna, Spain on June 4, 2026. Pablo Garcia Sacristan / Anadolu (Photo by Pablo Garcia Sacristan / Anadolu via AFP)
Az Eb-győztes spanyolok a vb-cím legnagyobb esélyesei
Fotó:  Pablo Garcia Sacristan/Anadolu via AFP

A sötét lovak között ott vannak a portugálok, a németek és a hollandok, míg a világbajnokság meglepetéscsapatának a norvég válogatottat jósolják, amely a selejtező-sorozatban mutatott teljesítményével az egész világot lenyűgözte. 

Érdekesség, hogy favorit spanyol válogatott végső győzelme hatszoros pénzt fizet, ha valaki megfogadja a foci-vb előtt. A legnagyobb oddsot Haiti válogatottjára adják, melynek végső sikere 2500-szoros pénzt hozna, de Curaçao és Jordánia vb-győzelme is 2000-szeres összeget érne a „bátor” fogadóknak. 

​Már megint lezárul ugyanaz a korszak?

Már három és fél évvel ezelőtt, a katari világbajnokság előtt is arról beszéltünk, hogy végleg lezárul a Messi-Ronaldo korszak. Az akkor még a Paris Saint-Germainben futballozó argentin zseni 35 éves volt a torna idején, Cristiano Ronaldo pedig 37 évesen vett részt a közel-keleti világbajnokságon. 

Az ötszörös aranylabdásnak borzalmasan sikerült az a világbajnokság, ugyanis a vállalhatatlan viselkedése miatt pont a torna előtt rúgták ki a Manchester Unitedból, csapata pedig már a negyeddöntőben búcsúzott Marokkó ellen. Nem mellesleg Ronaldo a portugál válogatott utolsó két vb-mérkőzésén kispadra került, mert annyira gyengén futballozott, hogy Fernando Santos szövetségi kapitány is belátta, hogy sokkal jobban működik csapata játéka, ha az ötszörös aranylabdás nem szívja el mások elől a levegőt. 

LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 06: Cristiano Ronaldo of Portugal looks on from the bench during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Portugal and Switzerland at Lusail Stadium on December 06, 2022 in Lusail City, Qatar. Evrim Aydin / Anadolu Agency (Photo by Evrim Aydin / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)
Ronaldo az előző vb-n szégyenszemre kispadra került 
Fotó: Evrim Aydin/Anadolu via AFP

Ronaldo számára dicstelenül zárult a katari világbajnokság, ezzel szemben Lionel Messi minden tekintetben felért a csúcsra. A nyolcszoros aranylabdás támadó vitathatatlanul minden idők legjobb futballistája, ezt viszont sokan nem voltak hajlandók elismerni addig, amíg Messi nem nyer vb-trófeát az argentin válogatottal. A nyolcszoros aranylabdás támadó azonban élete egyik legjobb teljesítményét nyújtotta Katarban, hét mérkőzésen hét gólt lőtt és három gólpasszt adott, ezzel hozzásegített Argentínát története harmadik vb-győzelméhez, Messi pedig a torna legjobb játékosa lett. 

A 2022-es vb-győzelem után Messi számára tökéletes időzítésű lett volna a búcsú. Az argentin zseni pedzegette is, hogy visszavonul a válogatottól, de végül a társai és Lionel Scaloni szövetségi kapitány meggyőzték a folytatásról. 

Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani (L) wraps an abaya around Argentina's forward #10 Lionel Messi on stage next to the FIFA World Cup Trophy after Argentina won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Messi a 2022-es világbajnokságon ért fel a labdarúgás csúcsára
Fotó: Paul Ellis/AFP

Ezzel szemben Cristiano Ronaldo soha egy percig sem gondolkodott a válogatottól való visszavonuláson. Az ötszörös aranylabdás támadó a balul sikerült katari foci-vb után Szaúd-Arábia szerződött, az Al-Nasszr csapatában begyűjtött két gólkirályi címet, a szaúdi bajnokság legjobb játékosának is megválasztották, idén pedig először nyert bajnoki címet együttesével. 

Cristiano Ronaldo 41 évesen fog a portugál válogatottban játszani, Lionel Messi pedig a torna idején fogja betölteni 39. életévét. 2022-ben az utolsó vb-s jóslat sokaknak nem jött be, most azonban már nem kockáztatunk azzal nagyot, ha kijelentjük, hogy az elmúlt 20 év két korszakos futballistáját soha többet nem láthatjuk világbajnokságon játszani. Messi már bejelentette, hogy 20 évvel az első világbajnoksága után ez lesz az utolsó tangója, Ronaldo pedig már korábban utalt rá, hogy a mostani lesz az utolsó vb-je. 

​Öt aranylabdásból három búcsúzik

A 2026-os foci-vb mezőnyben öt aranylabdás futballista lesz. Messiről és Ronaldóról esett már szó, mellettük viszont ott lesz a spanyol Rodri, a regnáló aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint a 2018-as év győztese, a horvát Luka Modric

Croatia's midfielder #10 Luka Modric warms up ahead of a friendly football match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium in Orlando, Florida, on March 31, 2026. (Photo by Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)
Luka Modric 40 évesen is a horvát válogatott motorja
Fotó: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

Messi és Ronaldo búcsúja mellett még Modricról kell szót ejteni, ugyanis a hatszoros BL-győztes horvát legenda a vb után minden bizonnyal befejezi pályafutását

A június 11-én kezdődő foci-vb nem csak a 48 csapat miatt lesz különleges, hanem mert utoljára láthatjuk a labdarúgás legnagyobb színpadon az utóbbi 20 év három legsikeresebb játékosát. 

 

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