A 2026-os foci-vb a 23. világbajnokság lesz, melyet ezúttal az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen, 16 városban. Az Egyesült Államokban lesz a legtöbb meccs a három ország közül, nagyjából a meccsek háromnegyede (78 amerikában, 13-13 a másik két országban). A világbajnokságok történetében ez lesz az első torna, amelyen 48 csapat vesz részt, ráadásul ez lesz az első olyan foci-vb, amelyet három ország rendez együtt.
A 2002-es óta ez lesz az első világbajnokság, amelyet több, mint egy ország rendez. 24 évvel ezelőtt Japán és Dél-Korea rendezett közösen világbajnokságot, amely végül a brazil válogatott győzelmével zárult. Külön érdekesség, hogy Mexikó az első ország, mely harmadszorra adhat otthon egy foci-vb-nek, miután szervező volt 1970-ben és 1986-ban is. Az Egyesült Államok 1994-ben volt legutóbb rendezője a világbajnokságnak, míg Kanadában ez lesz az első.
Miben lesz másabb a 48 csapatos foci-vb?
Michel Platini, az UEFA korábbi elnöke 2013-ban vetette fel először a világbajnokság 40 csapatosra bővítését, majd Gianni Infantino, a FIFA elnöke 2016-ban napirendre tűzte a kérdést. Több lehetséges lebonyolítási rendszert vizsgáltak, köztük 40 és 48 csapatos változatokat is.
A FIFA 2017-ben eredetileg egy 48 csapatos tornát fogadott el, amelyben 16 háromcsapatos csoport szerepelt volna. Ebben a rendszerben a csoportok első két helyezettje jutott volna tovább a 32 csapatos kieséses szakaszba, és összesen 80 mérkőzést rendeztek volna.
Később azonban aggályok merültek fel a háromcsapatos csoportokkal kapcsolatban, mivel az utolsó csoportmérkőzések nem egy időben zajlottak volna, ami növelhette volna a csalás veszélyét. A FIFA végül 2023 márciusában módosította korábbi döntését, és a 2026-os világbajnokságra 12 darab négycsapatos csoportból álló rendszert fogadott el. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik helyezett jut tovább a legjobb 32 közé, ahol egyenes kieséses szakasz következik. Az új formátumban összesen 104 mérkőzést játszanak – 40-nel többet, mint az előző vb-n –, így a döntőbe és a bronzmérkőzésig jutó csapatoknak nyolc mérkőzést kell megvívniuk a korábbi hét helyett.
Új szabályokkal rajtol a 2026-os foci-vb
A foci-vb-re a FIFA komoly újításokat vezetett be, melyek azt a célt szolgálják, hogy csapatok minél kevesebbet tudják csalni a játékot. A FIFA ezzel azt akarja elősegíteni, hogy a játék folyékonyabb és élvezetesebb legyen, nem mellesleg ezekkel az új szabályokkal kihúzzák a futballt gyilkoló csapatok méregfogát.
- Bedobás visszaszámlálás (öt másodperc): Ha egy játékos szándékosan késlelteti a játék újraindítását, a bedobást az ellenfél csapata kapja meg.
- Kirúgás visszaszámlálás (öt másodperc): Ez a szabály a szándékos időhúzására is vonatkozik, és annak eredményeként szögletet ítélhetnek az ellenfél javára.
- Időkorlátos csere (10 másodperc): A lecserélt játékosnak 10 másodperce van arra, hogy a pályát a legközelebbi ponton elhagyja. Ha ezt nem teszi meg, a cserejátékos legalább egy percig nem léphet pályára, így a csapatának 10 emberrel kell folytatnia a játékot.
- Pályán kívüli ellátás (egy perc): Az a játékos, akit a csapatorvosnak kell ellátnia, 60 másodpercig nem térhet vissza a pályára. Vannak kivételek, például a kapusok esetében, bizonyos sérüléseknél, illetve ha az ellenfél játékosa sárga vagy piros lapos büntetést kap.
- A szájukat eltakaró játékosok: Az a játékos, aki egy ellenféllel való konfliktusos helyzetben eltakarja a száját, akár piros lappal is büntethető.
- A szögletek visszanézhetők: A VAR ellenőrizheti, hogy a szögletet helyesen ítélték-e meg, de ezt gyorsan, még a játék újraindítása előtt kell elvégezni.
- A második sárga lapok is visszanézhetők: Azoknál a játékosoknál, akiket második sárga lap miatt kiállítottak, visszanézhető a szituáció, amiért ki lett osztva a büntetőlap. Ugyanakkor nem lesz VAR-vizsgálat olyan esetekben, amikor csak annak megítélése a kérdés, hogy egy játékosnak járna-e a második sárga lap.
A világbajnokságon tehát új szabályok debütálnak majd. Úgy tűnik, FIFA tudatosan gyorsítani szeretné a játékot. A kérdés már csak az, hogy a játékvezetők mennyire fogják betartatni ezeket.
A foci-vb helyszínei
A világbajnokság nyitómérkőzését Mexikóvárosban, a 87 ezer fő befogadására alkalmas Azteca Stadionban rendezik, míg a július 19-én sorra kerülő finálét New Jersey-ben, a MetLife Stadionban rendezik, melybe 82 ezren férnek be.
A foci-vb legnagyobb stadionja az NFL-ben szereplő Dallas Cowboys otthona, az arlingtoni AT&T Stadion lesz, mely közel 93 ezer néző befogadására alkalmas.
A világbajnokságnak 16 város és 16 stadion ad otthont. A legtöbb mérkőzést az AT&T Stadionban rendezik, összesen 9-et. Dallas mellett Atlanta, New Jersey, Miami és Los Angeles is kiemelt szerepet kap a kieséses szakaszban.
A foci-vb helyszínei.
- Dallas (Arlington) - AT&T Stadion (92 500) - 9 mérkőzés
- Atlanta - Mercedes-Benz Stadion (71000) - 8 mérkőzés
- New Jersey - MetLife Stadion (82 500) - 8 mérkőzés
- Los Angeles (Inglewood) - SoFi Stadion (70 000) - 8 mérkőzés
- Houston - NRG Stadion (70 000) - 7 mérkőzés
- Miami - Hard Rock Stadion (65 000) - 7 mérkőzés
- Kansas City - Arrowhead Stadion (76 000) - 6 mérkőzés
- Philadelphia - Lincoln Financial Field (69 000) - 6 mérkőzés
- Seattle - Lumen Field (67 000) - 6 mérkőzés
- San Francisco - Levi's Stadion (68 000) - 6 mérkőzés
- Boston - Gillette Stadion (66 000) - 5 mérkőzés
- Mexikóváros - Azteca Stadion (87 000) - 5 mérkőzés
- Guadalajara - Akron Stadion (48 000) - 4 mérkőzés
- Monterrey - BBVA Stadion (53 000) - 4 mérkőzés
- Toronto - BMO Field (46 000) - 6 mérkőzés
- Vancouver - BC Place (54 000) - 7 mérkőzés
A legfontosabb mérkőzések helyszínei:
- június 11., nyitómérkőzés: Mexikóváros, Azteca Stadion
- július 14., elődöntő: Dallas, AT&T Stadion
- július 15., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion
- július 19., bronzmérkőzés, Miami, Hard Rock Stadion
- július 19., döntő, New Jersey, MetLife Stadion
A foci-vb csapatai
A világbajnokság három társházigazdája – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendezőként alanyi jogon kvalifikálta magát a tornára.
Az ázsiai kontinens kilenc csapatot ad a foci-vb-re: Ausztrália, Irak, Irán, Japán, Jordánia, Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán
Üzbegisztán és Jordánia először jutott ki a világbajnokságra történetük során.
Az afrikai kontinens tíz csapattal képviselteti magát a foci-vb-n: Algéria, Zöld-foki-Köztársaság, Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart, Egyiptom, Ghána, Marokkó, Szenegál, Dél-Afrika, Tunézia
Érdekesség, hogy Zöld-foki Köztársaság először jutott ki a világbajnokságra története során, mindezt a vb-k történetének harmadik legkisebb népességű (491 ezer lakossal) országaként.
Az észak- és közép-amerikai kontinenst a három társházigazda mellett további három csapat képviseli: Curaçao, Haiti, Panama
Érdekesség, hogy Curaçao válogatottja először jutott ki foci-vb-re története során. Továbbá Curaçao lett a legkisebb népességű ország (155 ezer lakossal), amely labdarúgó-világbajnokságon vehet részt.
Ráadásul Dick Advocaat, a curaçaói válogatott holland trénere világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya lesz. A rekordot a német Otto Rehhagel tartja, aki 71 éves és 317 naposan vezette a görög válogatottat a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon.
A dél-amerikai kontinensről hat csapat lesz ott a világbajnokságon: Argentína, Brazília, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
Érdekesség, hogy Brazília válogatottja az egyetlen, amely eddig az összes világbajnokságon részt vett.
Óceániát Új-Zéland válogatottja képviseli, míg Európából 16 csapat kvalifikálta magát a világbajnokságra:, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország, Anglia, Franciaország, Németország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Skócia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország
Érdekesség, hogy Skócia és Norvégia 1998 után vehet részt ismét világbajnokságon. A torna legnagyobb hiányzója az olasz válogatott, amely sorozatban harmadszor maradt le a foci-vb-ről.
Magyar szemmel érdekesség, hogy a vb-ről lemaradók álomcsapatába a The Guardian szerint bekerülhetne Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, ami jól mutatja, hogy egyénileg már világszinten jegyzett játékosaink vannak.
A foci-vb legnagyobb esélyesei
A fogadóirodáknál az Európa-bajnok spanyol válogatott, valamint az előző két tornán döntős francia csapat a legesélyesebb. Őket követik az angolok, a brazilok és a vb-címvédő argentinok.
A sötét lovak között ott vannak a portugálok, a németek és a hollandok, míg a világbajnokság meglepetéscsapatának a norvég válogatottat jósolják, amely a selejtező-sorozatban mutatott teljesítményével az egész világot lenyűgözte.
Érdekesség, hogy favorit spanyol válogatott végső győzelme hatszoros pénzt fizet, ha valaki megfogadja a foci-vb előtt. A legnagyobb oddsot Haiti válogatottjára adják, melynek végső sikere 2500-szoros pénzt hozna, de Curaçao és Jordánia vb-győzelme is 2000-szeres összeget érne a „bátor” fogadóknak.
Már megint lezárul ugyanaz a korszak?
Már három és fél évvel ezelőtt, a katari világbajnokság előtt is arról beszéltünk, hogy végleg lezárul a Messi-Ronaldo korszak. Az akkor még a Paris Saint-Germainben futballozó argentin zseni 35 éves volt a torna idején, Cristiano Ronaldo pedig 37 évesen vett részt a közel-keleti világbajnokságon.
Az ötszörös aranylabdásnak borzalmasan sikerült az a világbajnokság, ugyanis a vállalhatatlan viselkedése miatt pont a torna előtt rúgták ki a Manchester Unitedból, csapata pedig már a negyeddöntőben búcsúzott Marokkó ellen. Nem mellesleg Ronaldo a portugál válogatott utolsó két vb-mérkőzésén kispadra került, mert annyira gyengén futballozott, hogy Fernando Santos szövetségi kapitány is belátta, hogy sokkal jobban működik csapata játéka, ha az ötszörös aranylabdás nem szívja el mások elől a levegőt.
Ronaldo számára dicstelenül zárult a katari világbajnokság, ezzel szemben Lionel Messi minden tekintetben felért a csúcsra. A nyolcszoros aranylabdás támadó vitathatatlanul minden idők legjobb futballistája, ezt viszont sokan nem voltak hajlandók elismerni addig, amíg Messi nem nyer vb-trófeát az argentin válogatottal. A nyolcszoros aranylabdás támadó azonban élete egyik legjobb teljesítményét nyújtotta Katarban, hét mérkőzésen hét gólt lőtt és három gólpasszt adott, ezzel hozzásegített Argentínát története harmadik vb-győzelméhez, Messi pedig a torna legjobb játékosa lett.
A 2022-es vb-győzelem után Messi számára tökéletes időzítésű lett volna a búcsú. Az argentin zseni pedzegette is, hogy visszavonul a válogatottól, de végül a társai és Lionel Scaloni szövetségi kapitány meggyőzték a folytatásról.
Ezzel szemben Cristiano Ronaldo soha egy percig sem gondolkodott a válogatottól való visszavonuláson. Az ötszörös aranylabdás támadó a balul sikerült katari foci-vb után Szaúd-Arábia szerződött, az Al-Nasszr csapatában begyűjtött két gólkirályi címet, a szaúdi bajnokság legjobb játékosának is megválasztották, idén pedig először nyert bajnoki címet együttesével.
Cristiano Ronaldo 41 évesen fog a portugál válogatottban játszani, Lionel Messi pedig a torna idején fogja betölteni 39. életévét. 2022-ben az utolsó vb-s jóslat sokaknak nem jött be, most azonban már nem kockáztatunk azzal nagyot, ha kijelentjük, hogy az elmúlt 20 év két korszakos futballistáját soha többet nem láthatjuk világbajnokságon játszani. Messi már bejelentette, hogy 20 évvel az első világbajnoksága után ez lesz az utolsó tangója, Ronaldo pedig már korábban utalt rá, hogy a mostani lesz az utolsó vb-je.
Öt aranylabdásból három búcsúzik
A 2026-os foci-vb mezőnyben öt aranylabdás futballista lesz. Messiről és Ronaldóról esett már szó, mellettük viszont ott lesz a spanyol Rodri, a regnáló aranylabdás Ousmane Dembélé, valamint a 2018-as év győztese, a horvát Luka Modric.
Messi és Ronaldo búcsúja mellett még Modricról kell szót ejteni, ugyanis a hatszoros BL-győztes horvát legenda a vb után minden bizonnyal befejezi pályafutását.
A június 11-én kezdődő foci-vb nem csak a 48 csapat miatt lesz különleges, hanem mert utoljára láthatjuk a labdarúgás legnagyobb színpadon az utóbbi 20 év három legsikeresebb játékosát.