A Fradi klubvezetője szerint egyelőre nehéz megmondani, milyen következményekkel járhat a Ferencváros számára a politikai változás, mivel a klub költségvetése sportévről sportévre készül, és még nem ismert az új kormányzat sportfinanszírozással kapcsolatos elképzelése.

Megszólalt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nagy bajba került a Fradi?

Kubatov Gábor ugyanakkor a Blikknek adott interjújában elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol az új sportállamtitkárral, akivel a nyár folyamán találkozik majd, hogy tisztázzák a legfontosabb irányokat. A

Ferencváros elnöke szerint jelenleg számos bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést. Ilyen például az úgynevezett „magyarszabály” jövője, amely egyes, időközben magyar állampolgárságot szerzett játékosok státuszát is érintheti.

„Van egy elvi álláspontom, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem túl tisztességes. Ez a politikában is igaz, meg a sportban is” – fogalmazott.

Kubatov a televíziós közvetítési jogokból származó bevételek elosztását is igazságtalannak tartja. Szerinte miközben a tavalyi idény harminc legnézettebb televíziós mérkőzéséből huszonkilenc a Ferencváros meccse volt, a klub mégis ugyanakkora részesedést kap a közvetítési bevételekből, mint más egyesületek.

Hozzátette, hogy a Szerencsejáték Zrt. és az MVM támogatásainak jövője szintén kérdéses, miközben a Ferencváros közel háromezer sportolót és mintegy háromszáz edzőt foglalkoztat.

A futballcsapat működésében már most komoly változások várhatók. Kubatov elárulta, hogy a jelenlegi negyvennél is nagyobb játékoskeretet körülbelül harmincfősre kell szűkíteni.

A klub az elmúlt években tudatos játékospolitikát folytatott: fiatal vagy olcsóbban megszerezhető futballistákba fektetett, akiket kölcsönadott, fejlesztett, majd értékesített. Az elnök szerint ez a modell sikeresnek bizonyult.

Amióta Hajnal Tomival dolgozunk, azóta összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk”

– mondta.

A többi sikeres szakosztály jövőjét illetően ugyanakkor jóval optimistább. A férfi és női vízilabdacsapat, valamint a női kézilabdacsapat költségvetése elsősorban szponzori forrásokra épül, ezért Kubatov szerint ezek működése nincs veszélyben.