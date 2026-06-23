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Erre nem sokan számítottak! Hosszú idő után adott átfogó interjút Kubatov Gábor, a Fradi elnöke, aki többek között Fradiváros-projektről, Robbie Keane távozásáról, valamint a klub jövőjéről is beszélt.

A Fradi klubvezetője szerint egyelőre nehéz megmondani, milyen következményekkel járhat a Ferencváros számára a politikai változás, mivel a klub költségvetése sportévről sportévre készül, és még nem ismert az új kormányzat sportfinanszírozással kapcsolatos elképzelése.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Megszólalt Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Nagy bajba került a Fradi?

Kubatov Gábor ugyanakkor a Blikknek adott interjújában elmondta, hogy jó kapcsolatot ápol az új sportállamtitkárral, akivel a nyár folyamán találkozik majd, hogy tisztázzák a legfontosabb irányokat. A

 Ferencváros elnöke szerint jelenleg számos bizonytalansági tényező nehezíti a tervezést. Ilyen például az úgynevezett „magyarszabály” jövője, amely egyes, időközben magyar állampolgárságot szerzett játékosok státuszát is érintheti.

„Van egy elvi álláspontom, hogy a visszamenőleges jogalkotás nem túl tisztességes. Ez a politikában is igaz, meg a sportban is” – fogalmazott.

Kubatov a televíziós közvetítési jogokból származó bevételek elosztását is igazságtalannak tartja. Szerinte miközben a tavalyi idény harminc legnézettebb televíziós mérkőzéséből huszonkilenc a Ferencváros meccse volt, a klub mégis ugyanakkora részesedést kap a közvetítési bevételekből, mint más egyesületek.

Hozzátette, hogy a Szerencsejáték Zrt. és az MVM támogatásainak jövője szintén kérdéses, miközben a Ferencváros közel háromezer sportolót és mintegy háromszáz edzőt foglalkoztat.

A futballcsapat működésében már most komoly változások várhatók. Kubatov elárulta, hogy a jelenlegi negyvennél is nagyobb játékoskeretet körülbelül harmincfősre kell szűkíteni.

A klub az elmúlt években tudatos játékospolitikát folytatott: fiatal vagy olcsóbban megszerezhető futballistákba fektetett, akiket kölcsönadott, fejlesztett, majd értékesített. Az elnök szerint ez a modell sikeresnek bizonyult.

Amióta Hajnal Tomival dolgozunk, azóta összességében 13 millió eurót, vagyis 4,6 milliárd forintot kerestünk” 

– mondta.

A többi sikeres szakosztály jövőjét illetően ugyanakkor jóval optimistább. A férfi és női vízilabdacsapat, valamint a női kézilabdacsapat költségvetése elsősorban szponzori forrásokra épül, ezért Kubatov szerint ezek működése nincs veszélyben.

Úgy véli, nehezen elképzelhető, hogy az új kormányzat ne tartaná fontosnak azokat a nemzetközi sikereket és nemzeti büszkeséget, amelyeket ezek a csapatok hoznak Magyarországnak.

Az interjúban szóba került a sokat vitatott Fradiváros-projekt is. Az Állami Számvevőszék korábban hűtlen kezelés gyanúja miatt továbbította a rendőrségnek egy szurkolói beadványt, amely a beruházással kapcsolatos kérdéseket vetett fel.

Kubatov szerint azonban a Ferencváros működése szigorú ellenőrzés mellett zajlik, és minden döntést felügyelőbizottság vizsgál.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a Fradiváros egy alaposan előkészített, komoly szakmai munka eredményeként létrejött projekt volt, amelynek megvalósítását végül a háború nyomán kialakult gazdasági helyzet akadályozta meg. 

Elmondása szerint az európai gazdasági nehézségek miatt számos magyarországi fejlesztést leállítottak, köztük ezt a beruházást is, mivel még nem rendelkezett megnyitott építési naplóval.

A Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van”

 – jelentette ki.

Kubatov hozzátette, hogy minden vizsgálat és esetleges nyomozás elé nyugodtan, teljes transzparenciával áll, mert meggyőződése szerint sem neki, sem a klub vezetésének nincs félnivalója.

Ferencvaros' Irish coach Robbie Keane reacts at the end of the UEFA Europa League last 16 second leg football match between SC Braga and Ferencvaros at Municipal stadium of Braga on March 18, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)
Robbie Keane a távoás mellett döntött
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A Ferencváros vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a távozásáról is részletesen beszélt. Elmondása szerint az ír szakemberrel őszinte egyeztetést folytattak, amely során világossá tették számára, hogy a következő idényben kisebb játékoskerettel és csökkentett bérköltséggel kellene dolgoznia.

Kubatov szerint a klub nem tud majd átigazolási díjat fizetni új játékosokért, kizárólag szabadon igazolható futballisták érkezhetnek. A döntést végül Keane hozta meg.

Nem tudunk igazolni pénzért, csak ingyen igazolható játékost, és neki kellett eldöntenie, ilyen helyzetben marad-e velünk, vagy sem”

 – mondta az elnök.

Kubatov ugyanakkor méltatta az ír szakember munkáját, aki korábban Izraelben bajnoki címet nyert, majd a Ferencvárossal magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett. Úgy véli, Keane edzői karrierje felfelé ível, ezért érthető volt, hogy nem akarta kockáztatni a fejlődését egy szűkösebb lehetőségeket kínáló időszakban.

Az interjú végén saját jövőjéről is beszélt. Bár az őszi tisztújításon várhatóan ismét elindul a Ferencváros elnöki posztjáért, hangsúlyozta, hogy számára mindig a klub érdeke az első. 

Kijelentette: amennyiben a Ferencváros számára az lenne a legjobb megoldás, hogy egy megfelelő befektető, tulajdonos vagy támogató vegye át a vezetést, kész lenne hátrébb lépni.

„Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerülne ide, aki méltó erre a posztra, természetesen hátrébb tudnék lépni” – fogalmazott.

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