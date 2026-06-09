A Győri Audi ETO KC az elmúlt bő évtizedben szinte állandó szereplője lett a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A klub sokszor nemcsak eljutott a Final Fourba, hanem meg is nyerte a sorozatot (a mostani előtti két évben is aranyérmes lett), ezért egy elveszített döntő Győrben mindig nagyobb kérdéseket vet fel, mint máshol. A Metz elleni vereség után azonban nemcsak arról érdemes beszélni, hogy mi történt a pályán, hanem arról is, hogy a Győr helyzete sportgazdasági szempontból mennyire stabil.

A Győri Audi ETO KC nagyot küzdött, de ezúttal elveszítette a döntőt a Metz ellen

Fotó: Ladóczki Balázs

A Győri Audi ETO KC veresége nem feltétlenül válságjel

Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Győr hosszú éveken át tartó nemzetközi dominanciája egyáltalán nem meglepő, ha a klub anyagi lehetőségeit is figyelembe vesszük. Szabados úgy látja, a magyar sztárcsapat költségvetése a női kézilabda európai élmezőnyébe tartozik, ezért a Final Four-szereplések nem véletlenszerű kiugrások, hanem a pénzügyi háttérrel összhangban álló eredmények.

A Győrnek ott volt eddig is a helye a Final Fourban, azért, mert olyan a költségvetése, hogy abból logikusan ilyen eredménynek kell kijönnie

— mondta Szabados Gábor.

A Győri Audi ETO KC helyzete a női kézilabdában ma már ahhoz hasonlítható, mint amit a labdarúgásban a legnagyobbaknál látunk. A Real Madridtól, a Bayern Münchentől vagy éppen a PSG-től nem a nemzetközi elit tagság a meglepetés, hanem az lenne a feltűnő, ha tartósan kiszorulnának onnan. A győriek mellett ezen a polcon említhető a CSM București, a Metz, az Esbjerg, az Odense vagy történelmi súlya miatt a Budućnost is.

„A Győr esetében nem bravúr az európai élvonal, ez az alaphelyzet” – mutatott rá Szabados Gábor sportközgazdász. „Ahogy a futball óriásaitól elvárjuk a Bajnokok Ligája késői szakaszát, úgy a női kézilabdában az ETO is abból a pozícióból indul, hogy a Final Four a minimális reális elvárás.”

A pénz nem védekezik

A szakértő ugyanakkor emlékeztet: a vaskos pénztárca önmagában nem garantál trófeákat. „A pénzügyi háttér nem dob gólokat, nem védekezik és nem véd heteseket. Azt viszont meghatározza, hogy egy klub milyen minőségű játékoskeretet tud építeni, és milyen eséllyel indul minden évben a trófeákért.”