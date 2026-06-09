A Győri Audi ETO KC az elmúlt bő évtizedben szinte állandó szereplője lett a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A klub sokszor nemcsak eljutott a Final Fourba, hanem meg is nyerte a sorozatot (a mostani előtti két évben is aranyérmes lett), ezért egy elveszített döntő Győrben mindig nagyobb kérdéseket vet fel, mint máshol. A Metz elleni vereség után azonban nemcsak arról érdemes beszélni, hogy mi történt a pályán, hanem arról is, hogy a Győr helyzete sportgazdasági szempontból mennyire stabil.
A Győri Audi ETO KC veresége nem feltétlenül válságjel
Szabados Gábor sportközgazdász szerint a Győr hosszú éveken át tartó nemzetközi dominanciája egyáltalán nem meglepő, ha a klub anyagi lehetőségeit is figyelembe vesszük. Szabados úgy látja, a magyar sztárcsapat költségvetése a női kézilabda európai élmezőnyébe tartozik, ezért a Final Four-szereplések nem véletlenszerű kiugrások, hanem a pénzügyi háttérrel összhangban álló eredmények.
A Győrnek ott volt eddig is a helye a Final Fourban, azért, mert olyan a költségvetése, hogy abból logikusan ilyen eredménynek kell kijönnie
— mondta Szabados Gábor.
A Győri Audi ETO KC helyzete a női kézilabdában ma már ahhoz hasonlítható, mint amit a labdarúgásban a legnagyobbaknál látunk. A Real Madridtól, a Bayern Münchentől vagy éppen a PSG-től nem a nemzetközi elit tagság a meglepetés, hanem az lenne a feltűnő, ha tartósan kiszorulnának onnan. A győriek mellett ezen a polcon említhető a CSM București, a Metz, az Esbjerg, az Odense vagy történelmi súlya miatt a Budućnost is.
„A Győr esetében nem bravúr az európai élvonal, ez az alaphelyzet” – mutatott rá Szabados Gábor sportközgazdász. „Ahogy a futball óriásaitól elvárjuk a Bajnokok Ligája késői szakaszát, úgy a női kézilabdában az ETO is abból a pozícióból indul, hogy a Final Four a minimális reális elvárás.”
A pénz nem védekezik
A szakértő ugyanakkor emlékeztet: a vaskos pénztárca önmagában nem garantál trófeákat. „A pénzügyi háttér nem dob gólokat, nem védekezik és nem véd heteseket. Azt viszont meghatározza, hogy egy klub milyen minőségű játékoskeretet tud építeni, és milyen eséllyel indul minden évben a trófeákért.”
Szabados szerint a mostani BL-ezüstéremből kár lenne válságot vizionálni, hiszen a csapat tavalyi győzelme után idén is döntőt játszott. A Final Four mostani formátumában egyetlen rosszabb nap vagy egy olyan kiemelkedő ellenfél, mint az aznap jobb teljesítményt nyújtó Metz, könnyen átírhatja a papírformát.
A kétmilliárdos kérdés: miből áll össze a győri erő?
A klub éves költségvetése nagyjából kétmilliárd forint (körülbelül ötmillió euró) körül mozoghat. Ez a női kézilabdában abszolút elitkategória, ami komoly versenyelőnyt jelent.
Szabados azonban emlékezet: a győri modell igazi aduásza azonban nem csupán a büdzsé nagysága, hanem a hazai adózási környezet és a megélhetés sajátosságai:
- Az EKHO-s adózás: Ugyanazon bruttó összegből Magyarországon lényegesen több maradhat a játékosoknál, mint a magasabb adóterhekkel dolgozó Dániában vagy Franciaországban.
- Alacsonyabb megélhetési költségek: A nyugat-európai árakhoz képest a hazai környezet még kedvezőbb nettó pozíciót biztosít.
Ez a kombináció magyarázza, hogy a Győr miért nemcsak a kelet-európai, hanem a skandináv vagy francia világklasszisok számára is kihagyhatatlan ajánlat, ahol a pénz mellé BL-esély és stabil nemzetközi márkanév is párosul.
A döntő hőse már a jövő ETO-ját építi
A Metz elleni finálé legironikusabb sztorija Sarah Bouktit nevéhez fűződik, aki 12 góllal szomorította a győrieket – miközben a következő idényt már az ETO-ban kezdi.
„A játékospiac sokszor őszintébb, mint a nyilatkozatok” – fogalmazott Szabados. „Ha egy klub meg tudja szerezni a BL-döntő legjobbját, az nem a visszavonulás jele.”
A világklasszis beálló szerződtetését ráadásul nem kapkodva, a vereség utáni pánikban jelentették be, hanem már januárban leütötték. Ez egyértelmű üzenet: a Győr hosszú távon is biztosított háttérrel számol, és esze ágában sincs lejjebb lépni, még ha az európai mezőny (a dán klubok vagy a Metz) egyre erősebb projektekkel zárkózik is fel.
Nem csak Bouktit érkezik
A Győri Audi ETO KC-nek már teljes a kerete a következő szezonra. Sarah Bouktit januári szerződtetése mellett a klub a norvég válogatott balátlövő, Thale Rushfeldt Deila (Odense) érkezését is bejelentette. A nemzetközi rutint képviselő igazolások mellett az ETO akadémiájáról négy saját nevelésű játékos – Varga Dalma, Kriston Kíra, Rédecsi Polett és Zákányi Janka – is profi szerződést kapott a felnőtt csapatnál. A keret átalakítása meghatározó távozókkal is jár: Kristina Jörgensen a BL-döntős Metzhez igazolt, Ida-Marie Dahl szintén elhagyja a klubot, míg Nathalie Hagman és Anna Lagerquist befejezte pályafutását. A csapat magja ugyanakkor stabil marad, miután Bruna de Paula, Hatadou Sako és Bo van Wetering is meghosszabbította a szerződését.
Audi, TAO és az a bizonyos bevételi szerkezet
A Győr mögött álló, több mint két évtizedes Audi-partnerség a hitelesség és a nemzetközi presztízs alapja, ám a teljes képhez a nyilvánosan elérhető TAO-források és az önkormányzati támogatások is hozzátartoznak. A sportközgazdász szerint a modell hosszú távú fenntarthatóságának kulcsa éppen az, hogy ezek a források milyen arányban oszlanak meg.
Nem mindegy, hogy a költségvetés mekkora része áll tiszta piaci bevételekből, és mennyi függ a gazdasági vagy politikai környezetváltozásoknak kitett forrásoktól. Egy klub akkor igazán stabil, ha nem egyetlen lábon áll.
A magyar sportfinanszírozásban a labdarúgás legnagyobbjainál – például a Ferencvárosnál – már látszanak az óvatosabb gazdálkodásra, fokozott költségfegyelemre utaló jelek. A Győrnél a játékospiaci mozgások alapján egyelőre nem érezhető ilyen megtorpanás.
A pályán elszenvedett vereség tehát egy erős figyelmeztetés volt a Metztől, de a klub gazdasági és strukturális pozícióit nem rengette meg: a jelek szerint az ETO továbbra is a női kézilabda csúcsán kíván maradni.