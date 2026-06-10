Még el sem kezdődött a világbajnokság, de máris kisebb botrányok övezik a tornát. A hollandok kapitánya, Ronald Koeman kifogásolta a szállásukat a vasárnapi, Japán elleni mérkőzésük előtt.

Ronald Koeman, a hollandok kapitánya nem volt elégedett a szállássukkal

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A hollandok kapitánya jobbat várt

Hollandia egy négycsillagos szállodában szállt meg New Yorkban az Üzbegisztán elleni barátságos mérkőzésük idején, amit nem tartottak elég kényelmesnek, és a szövetségi kapitány nem is hagyta ki az alkalmat, hogy akkor kifejezze az elégedetlenségét:

– Mondjuk úgy, hogy lehetett volna jobb is – mondta a holland válogatott edzője a sajtótájékoztatón. A "Narancsosok" kedden érkeztek a Missouri állambeli Kansas City-be és egyből lemondták az előre tervezett edzést. Ez valószínűleg összefügg azzal, hogy a világbajnokság első szakaszában használt hoteljük is egy újabb négycsillagos szálloda, ami nem felel meg a kényes ízlésű hollandoknak… Hollandia nem az egyetlen csapat a tornán, amely nem a legfényűzőbb hotelekben száll meg. Kansas Cityben például Anglia és Argentína is négycsillagos szállodában lakik. A szállásokat a FIFA „ajánlotta”, amely edzőpályák keresésében is segített. Jobban jártak azok, akik picit elitebb és turistabarátabb hotelt választottak: Franciaország Bostonban a Four Seasonsben lakik, Brazília New Yorkban a Ridge Hotelben, míg Svájc egy fantasztikus üdülőhelyet választott San Diegóban, a Fairmont Grand del Mar-t.

Persze még ott is történtek dolgok, amelyek megzavarták a svájciak nyugalmát: például csörgőkígyókat találtak néhány méterre a játékosok szobáitól, és néhány órája tűz is kialakult a környéken. Lehet, hogy nekik is van mire panaszkodniuk.