A Magyar Nagydíj vasárnapi futama drámai jelenetekkel kezdődött a Balaton Park Circuit pályán: az első kanyarban Jorge Martín alatt megindult a motor féktávon, majd az elcsúszó Aprilia több riválist is magával sodort. A balesetben Marco Bezzecchi, Raúl Fernández és Fermín Aldeguer is érintett volt, Fabio Di Giannantonio pedig ugyan tovább tudott menni, de jelentős hátrányba került. A rajt utáni káosz pillanatok alatt átrendezte a versenyt, amely végül Marc Márquez történelmi sikerével zárult.

Komoly balesettel rajtolt a Magyar Nagydíj

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Rémisztő tömegbalesettel kezdődött a Magyar Nagydíj

A baleset legnagyobb vesztese a világbajnoki pontversenyben vezető Marco Bezzecchi volt, aki már az első kanyar után kiesett, így értékes pontokat veszített a bajnoki harcban.

Jorge Martín futama szintén hamar véget ért, miután az első kanyar féktávján elveszítette az uralmát a motorja felett. A tömegbukás miatt több versenyző is a kavicságyban kötött ki, a futam elején pedig azonnal drámai hangulat alakult ki Balatonfőkajáron.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Márquez és Acosta nagy csatát vívott az élen

A káosz után az élmezőnyben Marc Márquez és Pedro Acosta csatája került a középpontba. Márquez a pole pozícióból indult, de Acosta gyorsan támadásba lendült, és a verseny elején át is vette a vezetést. A KTM spanyol versenyzője körökön át tartotta maga mögött a címvédőt, miközben Francesco Bagnaia stabilan őrizte a harmadik helyet.

Márquez a futam második felében fokozatosan visszazárkózott Acostára, majd támadni kezdte honfitársát.

A két spanyol látványos csatát vívott egymással, többször is egymás mellett fordultak el, végül azonban Márquez jött ki jobban a párharcból.

A Ducati sztárja az előzés után már nem hibázott, és magabiztosan haladt a győzelem felé.

Marquez történelmet írt

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Jött a nagy csattanó: Márquez történelmet írt

Marc Márquez 42:55.325-ös idővel nyerte meg a balatoni futamot, Pedro Acosta 1.343 másodperces hátránnyal lett második, Francesco Bagnaia pedig harmadikként ért célba.

A Ducati spanyol klasszisa ezzel pályafutása 100. nagydíjgyőzelmét aratta, amire korábban csak Giacomo Agostini és Valentino Rossi volt képes a gyorsaságimotoros-világbajnokság történetében.

Márquez a szombati sprintfutam után a vasárnapi főversenyt is megnyerte, így tökéletes hétvégét zárt Balatonfőkajáron.