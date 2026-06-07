A Magyar Nagydíj vasárnapi futama drámai jelenetekkel kezdődött a Balaton Park Circuit pályán: az első kanyarban Jorge Martín alatt megindult a motor féktávon, majd az elcsúszó Aprilia több riválist is magával sodort. A balesetben Marco Bezzecchi, Raúl Fernández és Fermín Aldeguer is érintett volt, Fabio Di Giannantonio pedig ugyan tovább tudott menni, de jelentős hátrányba került. A rajt utáni káosz pillanatok alatt átrendezte a versenyt, amely végül Marc Márquez történelmi sikerével zárult.
Rémisztő tömegbalesettel kezdődött a Magyar Nagydíj
A baleset legnagyobb vesztese a világbajnoki pontversenyben vezető Marco Bezzecchi volt, aki már az első kanyar után kiesett, így értékes pontokat veszített a bajnoki harcban.
Jorge Martín futama szintén hamar véget ért, miután az első kanyar féktávján elveszítette az uralmát a motorja felett. A tömegbukás miatt több versenyző is a kavicságyban kötött ki, a futam elején pedig azonnal drámai hangulat alakult ki Balatonfőkajáron.
Márquez és Acosta nagy csatát vívott az élen
A káosz után az élmezőnyben Marc Márquez és Pedro Acosta csatája került a középpontba. Márquez a pole pozícióból indult, de Acosta gyorsan támadásba lendült, és a verseny elején át is vette a vezetést. A KTM spanyol versenyzője körökön át tartotta maga mögött a címvédőt, miközben Francesco Bagnaia stabilan őrizte a harmadik helyet.
Márquez a futam második felében fokozatosan visszazárkózott Acostára, majd támadni kezdte honfitársát.
A két spanyol látványos csatát vívott egymással, többször is egymás mellett fordultak el, végül azonban Márquez jött ki jobban a párharcból.
A Ducati sztárja az előzés után már nem hibázott, és magabiztosan haladt a győzelem felé.
Jött a nagy csattanó: Márquez történelmet írt
Marc Márquez 42:55.325-ös idővel nyerte meg a balatoni futamot, Pedro Acosta 1.343 másodperces hátránnyal lett második, Francesco Bagnaia pedig harmadikként ért célba.
A Ducati spanyol klasszisa ezzel pályafutása 100. nagydíjgyőzelmét aratta, amire korábban csak Giacomo Agostini és Valentino Rossi volt képes a gyorsaságimotoros-világbajnokság történetében.
Márquez a szombati sprintfutam után a vasárnapi főversenyt is megnyerte, így tökéletes hétvégét zárt Balatonfőkajáron.
Végeredmény, MotoGP Magyar Nagydíj, Balaton Park (26 kör, 105,95 km, a dobogósok):
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:55.325 perc
2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 1.343 másodperc hátrány
3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 11.632 mp h.
A vb-pontverseny állása 8 futam után (még 14 van hátra): 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 180 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 160, 3. Fabio Di Giannantonio (olasz, Ducati) 138
Korábbi eredmények
Moto2, Magyar Nagydíj, Balaton Park (22 kör, 89,65 km, a dobogósok):
1. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 37:10.278 perc
2. Filip Salac (cseh, Kalex) 1.552 másodperc hátrány
3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 3.925 mp h.
A vb-pontverseny állása 8 futam után (még 14 van hátra): 1. Gonzalez 154,5 pont, 2. Guevara 105, 3. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 102
Moto3, Magyar Nagydíj, Balaton Park (20 kör, 81,5 km, a dobogósok):
1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 33:39.745 perc
2. David Almansa (spanyol, KTM) 3.147 másodperc hátrány
3. Alvaro Carpe (spanyol, KTM) 7.037 mp h.
A vb-pontverseny állása 8 futam után (még 14 van hátra): 1. Quiles 170 pont, 2. Carpe 111, 3. Marco Morelli (argentin, KTM) 77.