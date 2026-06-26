Németh Zsanett kedden reggelt vesztette életét, miután lezuhant a sportolók számára fenntartott lakóépület 11. emeletéről a szófiai „Diana” sportközpontban.

Németh Zsanett tragikus körülmények között hunyt el

Fotó: MBSZ Martin Gabor / MBSZ Martin Gábor/ Nemzeti Sport

A nyomozók feltételezése szerint öngyilkosság történhetett, amelynek hátterében egy szerelmi konfliktus állhatott egy másik sportolónővel, Biljana Dudovával, aki ugyanazon klub tagja, ahol Németh Zsanett is edzett.

Kihallgatták Németh Zsanett lakótársát

Németh Zsanett nemrég a CSKA Szófia női birkózócsapatához igazolt, ráadásul a klub kifizette volna azt a 10 ezer svájci frankos díjat, mely által bolgár színekben indulhatott volna a világ- és Európa-bajnokságokon.

A versenyekre való felkészülés során Németh Zsanett a bolgár női birkózó-válogatott tagjaival együtt edzett, köztük volt a lakótársa, a világbajnok Biljana Dudova is. A két sportoló csapattárs volt a CSKA-ban, és ugyanabban a szobában laktak a „Diana” sportközpont 11. emeletén.

Bolgár sajtóértesülések szerint Németh Zsanett halála után a világbajnok Biljana Dudovát is kihallgatták, mellette pedig a csapat edzői is vallomást tettek.

A sportoló holttestének elsődleges vizsgálata során, amelyet a tragédia napján igazságügyi orvosszakértők végeztek el, kizárólag zuhanásból eredő sérüléseket állapítottak meg. Semmilyen egyéb sérülést – zúzódást, duzzanatot, horzsolást, hajtépés nyomát vagy hasonlót – nem találtak, amely a nyomozókat gyilkosság gyanúja felé terelhette volna. Vagyis nem történt dulakodás, mielőtt a 11. emeletről lezuhant volna, és arra sincs bizonyíték, hogy valaki lelökte volna. Jelenleg minden arra utal, hogy Németh Zsanett önkezével vetett véget az életének”

– közölték a bolgár dnes forrásai.

Németh Zsanett a nyomozás jelenlegi állása szerint öngyilkos lett

Fotó: MBSZ-montázs

A magyar birkózó testén tehát nem találtak erőszakra utaló nyomokat. Nem hivatalos információk szerint Németh Zsanett egyedül volt a szobában, amikor kiugrott a 11. emeletről.

Németh Zsanett 2017-ben Eb-ezüstérmet szerzett az újvidéki Európa-bajnokságon, a 2019-es bukaresti kontinenstornán bronzérmes volt. Legjobb felnőtt világbajnoki szereplését 2018-ban a budapesti Papp László Arénában produkálta, ahol remek birkózással az elődöntőig jutott, ott pedig egyenrangú partnere volt a törökök címvédőjének, Yasemin Adarnak, egészen addig, amíg a térde meg nem sérült, ami miatt a másnapi bronzmérkőzésen nem léphetett szőnyegre és az ötödik lett. A magyar birkózó 2023-ban bejelentette, hogy a továbbiakban Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken.

Ha önnek, vagy valakinek a környezetében segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!