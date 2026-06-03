Holczer Ádám a futballközegben nemcsak pályafutása, hanem kifinomult öltözködése miatt is ismert. A sokat olvasó, művelt sportember nem puszta ízlésvitaként beszélt Szoboszlai Dominik ruhájáról, hanem tágabb összefüggésbe helyezte a történetet: mit közvetít egy világklasszis sportoló megjelenése, és mennyire időtálló az a stílus, amelyet képvisel.
Szoboszlai Dominik szettje nemcsak mém, hanem üzenet is
„Nagy különbség van a múló divat és a klasszikus, időtálló férfistílus között” – mondta az Origo Sportnak Holczer, kiemelve, hogy hatalmas csodálója Szoboszlainak. Hozzátette: egy válogatott csapatkapitány megjelenése már önmagában is kommunikáció. Szoboszlai esetében ez különösen igaz, hiszen a Liverpool futballistája nemzetközi brandként is működik, akinek minden nyilvános megjelenését rengetegen figyelik.
Holczer nem vitatja, hogy egy fiatal sztárfutballista kísérletezhet az öltözködéssel. Természetesnek tartja, hogy valaki keresi a saját karakterét, de különbséget tesz trendkövetés és valódi stílus között.
„A divat jön-megy, a stílus viszont megmarad” – fogalmazott. Ebben az olvasatban Szoboszlai mostani szettje inkább a pillanatnyi divathoz tartozik, nem ahhoz a klasszikusabb, hosszabb távon is időtálló vonalhoz, amely Holczer szerint jobban illene a magyar válogatott csapatkapitányához.
Jobban állna neki a férfiasabb, klasszikusabb irány?
Holczer úgy látja, Szoboszlai Dominik alkatához, kisugárzásához kifejezetten passzolna egy letisztultabb, mégis modern férfistílus.
Dominiknek nagyon erős a kisugárzása, jó az alkata, jó a tartása, ezért neki sokkal jobban állna egy klasszikusabb, férfiasabb irány
– mondta.
A mostani összeállításban Holczer olyan elemeket is lát, amelyek inkább a mai divat femininbe hajló vonalához tartoznak. Ezt nem támadásként, hanem stílusbeli megállapításként kezeli: egy ilyen erős kiállású, sportos, vezérszerepben lévő játékosnál különösen feltűnő, ha a megjelenés nem ebbe az irányba mutat.
Példaként a Liverpool játékosainál látott Tommy Hilfiger-vonalat említette, amely sokkal jobban harmonizált Szoboszlai karakterével. „A Tommy Hilfiger-féle megjelenés nagyon jól állt neki. Elegáns volt, modern volt, mégis volt benne tartás. Én Szoboszlaiban inkább ezt a klasszikusabb irányt látom erősnek.”
Holczer arról is beszélt, hogy számára a klasszikus férfiöltözködés csúcsa továbbra is a jól szabott öltöny. Mint mondta, ha teheti, inkább készíttet magának egy minőségi darabot, mintsem folyamatosan a legújabb divathullámokat kövesse. Úgy véli, egy jól elkészített, személyre szabott öltöny évek, akár évtizedek múlva is megállja a helyét, miközben a legtöbb trend gyorsan elavul.
Holczer példaként Szoboszlai esküvői megjelenését is megemlítette, amely kifejezetten elnyerte a tetszését.
Úgy fogalmazott, az esküvőn viselt öltöny sokkal közelebb állt ahhoz az elegáns, klasszikus irányhoz, amelyet ő is erősnek lát a Liverpool középpályásánál.
A luxusmárka önmagában kevés
Holczer szerint egy világklasszis sportoló esetében a megjelenés is része annak a képnek, amelyet a közönség róla kialakít. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden drága ruhadarab automatikusan jó választás.
Attól, hogy valami drága, még nem biztos, hogy stílusos
– mondta. Holczer értelmezésében a kérdés nem az árcéduláról, hanem az összhatásról, az arányokról és arról szól, hogy a ruha valóban passzol-e ahhoz, aki viseli. Egy drága darab is lehet „pénzkidobás”, ha nem ad hozzá a megjelenéshez, hanem inkább elviszi azt egy rossz irányba.
Szoboszlai cipőjének a példáján keresztül is ezt magyarázta: egy jó minőségű bőrcipő akár húsz évig is használható, ha valóban időtálló darabról van szó, de nem minden drága cipő ilyen, és reméli, hogy a Liverpool játékosának az előbbi volt a lábán.
„Nem mindegy, hogy valaki csak feltűnő akar lenni, vagy valóban van mögötte egy karakteres, önazonos stílus” – tette hozzá Holczer.
Beckham példája Szoboszlai előtt is ott lehet
Holczer David Beckham útját is idekapcsolta. Az angol futballsztár fiatalon sok látványos, olykor meghökkentő divathullámot kipróbált, később azonban sokkal letisztultabb, klasszikusabb stílus felé mozdult el.
Beckhamnél is láttuk, hogy fiatalon sok mindent kipróbált, aztán később kialakult egy nagyon erős, klasszikus férfistílusa
– mondta Holczer.
Az ő olvasatában Szoboszlainál is benne lehet ez az út. A mostani megjelenés nem feltétlenül végállomás, inkább egy állomás abban a folyamatban, amelyben egy világsztár a pályán kívüli karakterét is formálja.
„Elég erős személyiség ahhoz, hogy egy letisztultabb megjelenésben is működjön” – mondta Holczer.
A francia sztárok máshonnan nézik
A történethez az is hozzátartozik, hogy Szoboszlai posztja nemcsak Magyarországon váltott ki reakciókat. Holczer megemlítette, hogy a nemzetközi futballvilágban teljesen más szemmel nézhetnek egy ilyen megjelenést, és példaként szóba kerültek a francia sztárok, Aurélien Tchouaméni és Eduardo Camavinga is, akik lájkolták Szoboszlai bejegyzését.
Ami a magyar kommentmezőkben sokszor gúny tárgya, az Nyugat-Európában vagy a globális futballközegben inkább a sztárkultúra természetes része. A topjátékosok ma már nemcsak mérkőzéseken, hanem edzőközpontba érkezve, válogatott összetartáson, közösségi médiás posztokon és márkamegjelenésekben is folyamatosan jelen vannak.
Holczer ezt elfogadja, de ettől még nem mondana le az ízlésről és az arányérzékről.
A divat része lett a futballnak, de ettől még lehet ízlésről, arányról és időtállóságról beszélni
– mondta.
Csank János: Régen biztosan ment volna a zrika
Míg Holczer Ádám elsősorban a stílus, az üzenet és a klasszikus férfias elegancia felől közelítette meg Szoboszlai megjelenését, Csank János inkább a régi futballöltözők és a pályán nyújtott teljesítmény oldaláról nézte a történetet.
A korábbi szövetségi kapitány felidézte, hogy régebben sokkal szabályozottabb volt, hogyan jelentek meg a játékosok.
„Ha nagyon odafigyeltünk, akkor volt egyenzakó, egyennadrág, egyenöltözet. Úgy kellett öltözni, amikor találkoztunk, ahogy kellett. Most viszont sok esetben úgy érkeznek, ahogy akarnak” – mondta Csank.
Úgy látja, ma sok futballista kifejezetten törekszik arra, hogy kitűnjön.
Annyira figyelnek saját magukra, hogy kitűnjenek, sőt, minél hülyébben néznek ki, bocsánat, annál jobb, mert van egy rakás olyan, aki ezt utánozza.
Csank ugyanakkor jelezte, hogy nem tartja magát régimódinak. „Soha nem voltam igazából a legelvakultabb konzervatív, de a nagy durvaságokat sem követtem. Nagyjából úgy öltöztem, ahogy kellett.”
„A férfiember nem jajgat”
Csank szerint egy ilyen megjelenés egy régi öltözőben biztosan nem maradt volna szó nélkül. „A zrika ment régen, meg más volt a nevelésünk. Biztos, hogy kapna szöveget, ez kötelező egyébként.”
A korábbi kapitányt ugyanakkor az öltözködésnél jobban zavarja az, amit a mai futballban néha a pályán lát: a rájátszás, a színészkedés, a túlzott reklamálás. „Nekem inkább az nem tetszik a mostaniakban, amikor meccs közben jajgatnak, rájátszanak, kamuznak. A mi időnkben azt mondták, hogy kisfiam, a férfiember nem jajgat, nem illik, nem mutatja a fájdalmat.”
Nem a ruha teszi naggyá a futballistát
Csank János a futballistánál a megjelenésnél sokkal fontosabbnak tartja a teljesítményt. Amikor arról kérdeztük, része-e a tekintélynek, hogyan érkezik meg egy játékos, egyértelmű választ adott „Én szerintem mindegy. Aki azt hiszi, hogy attól lesz nagyobb, hogy valami extra akármivel feltűnést kelt, az tévúton jár.”
Szerinte a futballban végül nem a ruha, hanem a játék dönt.
A futball a meccsen dől el. Attól még lehet szerény emberből is klasszis, aki szerény cuccokban van.
Csank nem akarta túlzottan támadni Szoboszlait a ruhája miatt. Nem zavarja, ha valaki szereti a feltűnést, amíg nem ez válik elsődlegessé. „A teljesítmény, a futball és a hozzáállás legyen az elsődleges; ha emellett van egy ilyen külön kis stílusa, amiben jól érzi magát, az már az ő dolga.”