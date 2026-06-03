Holczer Ádám a futballközegben nemcsak pályafutása, hanem kifinomult öltözködése miatt is ismert. A sokat olvasó, művelt sportember nem puszta ízlésvitaként beszélt Szoboszlai Dominik ruhájáról, hanem tágabb összefüggésbe helyezte a történetet: mit közvetít egy világklasszis sportoló megjelenése, és mennyire időtálló az a stílus, amelyet képvisel.

Szoboszlai Dominik a HLSZ 2025-ös Díjátadó Gáláján

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik szettje nemcsak mém, hanem üzenet is

„Nagy különbség van a múló divat és a klasszikus, időtálló férfistílus között” – mondta az Origo Sportnak Holczer, kiemelve, hogy hatalmas csodálója Szoboszlainak. Hozzátette: egy válogatott csapatkapitány megjelenése már önmagában is kommunikáció. Szoboszlai esetében ez különösen igaz, hiszen a Liverpool futballistája nemzetközi brandként is működik, akinek minden nyilvános megjelenését rengetegen figyelik.

Holczer nem vitatja, hogy egy fiatal sztárfutballista kísérletezhet az öltözködéssel. Természetesnek tartja, hogy valaki keresi a saját karakterét, de különbséget tesz trendkövetés és valódi stílus között.

„A divat jön-megy, a stílus viszont megmarad” – fogalmazott. Ebben az olvasatban Szoboszlai mostani szettje inkább a pillanatnyi divathoz tartozik, nem ahhoz a klasszikusabb, hosszabb távon is időtálló vonalhoz, amely Holczer szerint jobban illene a magyar válogatott csapatkapitányához.

Jobban állna neki a férfiasabb, klasszikusabb irány?

Holczer úgy látja, Szoboszlai Dominik alkatához, kisugárzásához kifejezetten passzolna egy letisztultabb, mégis modern férfistílus.

Dominiknek nagyon erős a kisugárzása, jó az alkata, jó a tartása, ezért neki sokkal jobban állna egy klasszikusabb, férfiasabb irány

– mondta.

Az Origo Sportnak nyilatkozó Holczer Ádám a klasszikus, időtálló stílus híve

Fotó: MW archív

A mostani összeállításban Holczer olyan elemeket is lát, amelyek inkább a mai divat femininbe hajló vonalához tartoznak. Ezt nem támadásként, hanem stílusbeli megállapításként kezeli: egy ilyen erős kiállású, sportos, vezérszerepben lévő játékosnál különösen feltűnő, ha a megjelenés nem ebbe az irányba mutat.

Példaként a Liverpool játékosainál látott Tommy Hilfiger-vonalat említette, amely sokkal jobban harmonizált Szoboszlai karakterével. „A Tommy Hilfiger-féle megjelenés nagyon jól állt neki. Elegáns volt, modern volt, mégis volt benne tartás. Én Szoboszlaiban inkább ezt a klasszikusabb irányt látom erősnek.”