Szoboszlai Dominik dizájnerdarabokkal, luxuskiegészítőkkel és feltűnő szettben érkezett meg Telkibe, ami alaposan megmozgatta az internet népét.

Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora

Fotó: MLSZ/Instagram

Mit gondol a rendőrség Szoboszlai szettjéről?

A kommentelők egy része támadta, mások inkább viccet csináltak a megjelenésből, szerkesztett képek és mémek sora kezdett terjedni a közösségi médiában. A legjobb mémeket érdemes megnézni külön is, ezt ide kattintva tehetik meg.

A történet azonban új szintre lépett, amikor a

rendőrség Facebook-oldalán egy külön poszt jelent meg a válogatott csapatkapitányáról.

A kép mellé ezt írták:

Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha.”

A humoros bejegyzés pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokan értékelték a rendőrség könnyed hangvételét és azt, ahogy rákapcsolódtak az egyik legforróbb hazai sportos-mémes témára.

Szoboszlai öltözéke tehát már jóval túlnőtt egy egyszerű divatvitán: a luxusszettből előbb internetes poénáradat lett, majd olyan ügy, amelybe már hivatalos szervek is beszálltak egy kis játékos odaszúrással.

Miközben a magyar válogatott a közelgő Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre készül, a közösségi médiában még mindig az a kérdés pörög: vajon Szoboszlai tényleg új divattrendet indított… vagy akaratlanul az év egyik legerősebb magyar sportmémjét szállította?