Szoboszlai Dominik dizájnerdarabokkal, luxuskiegészítőkkel és feltűnő szettben érkezett meg Telkibe, ami alaposan megmozgatta az internet népét.
Mit gondol a rendőrség Szoboszlai szettjéről?
A kommentelők egy része támadta, mások inkább viccet csináltak a megjelenésből, szerkesztett képek és mémek sora kezdett terjedni a közösségi médiában. A legjobb mémeket érdemes megnézni külön is, ezt ide kattintva tehetik meg.
A történet azonban új szintre lépett, amikor a
rendőrség Facebook-oldalán egy külön poszt jelent meg a válogatott csapatkapitányáról.
A kép mellé ezt írták:
Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha.”
A humoros bejegyzés pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokan értékelték a rendőrség könnyed hangvételét és azt, ahogy rákapcsolódtak az egyik legforróbb hazai sportos-mémes témára.
Szoboszlai öltözéke tehát már jóval túlnőtt egy egyszerű divatvitán: a luxusszettből előbb internetes poénáradat lett, majd olyan ügy, amelybe már hivatalos szervek is beszálltak egy kis játékos odaszúrással.
Miközben a magyar válogatott a közelgő Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre készül, a közösségi médiában még mindig az a kérdés pörög: vajon Szoboszlai tényleg új divattrendet indított… vagy akaratlanul az év egyik legerősebb magyar sportmémjét szállította?