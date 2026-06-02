Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ez valami hihetetlen! A magyar fociválogatott Telki összetartása körül továbbra sem csitul a Szoboszlai-láz: ám mint ismert, ezúttal nem a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a csapatkapitány extravagáns öltözéke került a figyelem középpontjába. A Liverpool sztárjából az elmúlt napokban valóságos mémhullám született, most pedig a rendőrség hivatalos Facebook-oldala is beszállt a poénkodásba.

Szoboszlai Dominik dizájnerdarabokkal, luxuskiegészítőkkel és feltűnő szettben érkezett meg Telkibe, ami alaposan megmozgatta az internet népét.

Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora
Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora 
Fotó: MLSZ/Instagram

Mit gondol a rendőrség Szoboszlai szettjéről?

A kommentelők egy része támadta, mások inkább viccet csináltak a megjelenésből, szerkesztett képek és mémek sora kezdett terjedni a közösségi médiában. A legjobb mémeket érdemes megnézni külön is, ezt ide kattintva tehetik meg. 

A történet azonban új szintre lépett, amikor a

 rendőrség Facebook-oldalán egy külön poszt jelent meg a válogatott csapatkapitányáról.

 A kép mellé ezt írták:

Kedves Szoboszlai Dominik! Ha a visszavonulásod után gondolkoznál; segítünk: így állna az egyenruha.”

A humoros bejegyzés pillanatok alatt nagy figyelmet kapott, sokan értékelték a rendőrség könnyed hangvételét és azt, ahogy rákapcsolódtak az egyik legforróbb hazai sportos-mémes témára.

Szoboszlai öltözéke tehát már jóval túlnőtt egy egyszerű divatvitán: a luxusszettből előbb internetes poénáradat lett, majd olyan ügy, amelybe már hivatalos szervek is beszálltak egy kis játékos odaszúrással.

Miközben a magyar válogatott a közelgő Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre készül, a közösségi médiában még mindig az a kérdés pörög: vajon Szoboszlai tényleg új divattrendet indított… vagy akaratlanul az év egyik legerősebb magyar sportmémjét szállította?

Szoboszlai Dominik cipőjére hihetetlen megjegyzést tett a Liverpool sztárja
Szoboszlai új szettje miatt mémcunamiba fulladt a válogatott edzőtábora
Szoboszlai megjelenésére Haaland elképesztően reagált

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!