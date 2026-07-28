A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) a hivatalos oldalán jelentették be, hogy szombaton elhunyt Berki János nemzetközi játékvezető, aki 2024-ben életműdíjat kapott az MKOSZ-től. Mint írták, Berki, saját feljegyzései alapján kilencszáznál is több mérkőzést – köztük BEK, KEK és Ronchetti Kupa elődöntőt –, vezetett, és a játékvezetés kimagasló alakjának számított.

Elhunyt Berki János, nemzetközi játékvezető / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt Berki János, nemzetközi játékvezető

A MKOSZ szerint Berkiért a szurkolók nem mindig rajongtak, a csapatok, edzők részéről is felemás volt a megítélése az ezredforduló előtti időszak egyik legjobb, mondhatni legvagányabb, legbátrabb magyar sporijának.

A nemzetközi szinten is hosszú időn át rangos feladatokat ellátó bíró küldésének néha nagyon örültek, máskor meg nem repestek, amikor a roppant határozott dirigenst meglátták. Ez a kettősség, ellentmondásosság abból fakadt, hogy nála lehetett akármilyen nagy és félelmetes egy szurkolótábor, mégsem billent el a hazai pálya soha, mert ő nem rettent meg semmilyen tomboló tömegtől

- tették hozzá.

Az sem kedvez nekünk, hogy hihetetlenül felgyorsult a játék, és az egykor érintkezés nélküli sportág már csak hasonlít arra, ami az ötvenes-hatvanas években kosárlabda volt. Régen egy meccsen 6-8 ítéletre volt szükség, most egy perc alatt ugyanennyire

- idézték Berki János szavait, aki arra a kérdésre válaszolt, mit gondol a bírókat körülvevő hazai légkörről.

Nyugodjék békében!

- zárták a megemlékezést.