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Egy 20 éves labdarúgó vesztette életét, miután vezetés közben elvesztette az uralmát az autója felett és egy oszlopnak csapódott vasárnap reggel. A játékost, Santiago Nicolás Corazzast ezután kritikus állapotban szállították kórházba, ahol az orvosok erőfeszítései ellenére néhány órával később elhunyt. A baleset körülményeit jelenleg vizsgálják.

Tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal labdarúgó. Az elhunyt, az argentin Santiago Nicolas Corazza - aki egy ötödosztályú csapatban játszott -, a hírek szerint vezetés közben hirtelen elvesztette az uralmát a gépjárműje felett, majd egy oszlopnak csapódott vasárnap reggel 9:30 körül a 65-ös számú tartományi úton Cervantes közelében. 

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Tragikus balesetben elhunyt a fiatal labdarúgó / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tragikus balesetben elhunyt a fiatal labdarúgó

Az ütközés ereje akkora volt, hogy a játékos kirepült az autóból, majd ezután kritikus állapotban szállították kórházba, ahol az orvosok minden erőfeszítése ellenére néhány órával később meghalt. 

Corazza sportolói pályafutását a Deportivo Roca ifjúsági csapatában kezdte, majd később a Banfield akadémiájára került. Halálakor az Argentinos del Norte csapatában játszott, a Liga Deportiva Confluencia élvonalában. A baleset körülményeit a rendőrség még vizsgálja, azonban a helyi jelentések szerint az eső, ami esetleg csúszóssá tehette az utakat, már korábban ahhoz vezetett, hogy a vasárnapra tervezett Liga Confluencia-mérkőzéseket aznap reggel felfüggesztették.

Corazzát a szülei, Pao és Oso, a húga, Josefina és két nagymamája gyászolja - írja a Daily Star.

 

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