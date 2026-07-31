Elhunyt egy korábbi élvonalbeli labdarúgó, miután leomlott egy fal egy vihar során. A 41 éves, egykori Európa-liga sztár, Tassio Maia dos Santos mellett négy másik személy is életét vesztette, amikor a napokban Rio de Janeiro dombtetőn fekvő Santa Teresa negyedét 120 km/órás szélviharok sújtották.

Elhunyt a korábbi élvonalbeli labdarúgó / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt a korábbi élvonalbeli labdarúgó

Tassio halálát - aki az Európa-ligában való szereplése és a Vitesse Arnhem elleni gólszerzése mellett leginkább a riói székhelyű Botafogo csapatánál töltött időszakáról vált ismertté -, a brazil Serie A csapat egy közleményben erősítette meg.

A Botafogo mélységes fájdalommal gyászolja korábbi játékosát, Tassio Maia dos Santost, aki 41 éves korában elhunyt, és aki 2015-ben a csapat mezét viselte. Tassio egy falomlás áldozata lett a Rio de Janeirót szerdán sújtó heves szélviharban. A gyász eme pillanatában a klub legmélyebb részvétét fejezi ki Tassio családjának, barátainak és mindenkinek, akinek megadatott az a kiváltság, hogy ismerte őt. Nyugodjék békében!

- áll a közleményben.

Profi karrierje során - amely 2002-ben kezdődött és a 2019-es visszavonulásáig tartott -, a labdarúgó összesen 27 klubban játszott. A hírek szerint a fal abban az utcában omlott össze, ahol Tassio dolgozott, a balesetben pedig a korábbi játékos barátja és munkatársa is életét vesztette.

🙏🕊 Ancien défenseur de Botafogo qui avait réalisé un essai au RC Lens, Tássio Maia dos Santos est décédé à l'âge de 41 ans après l'effondrement d'un mur provoqué par les violentes rafales de vent qui ont balayé Rio de Janeiro le 29 juillet dernierhttps://t.co/liQMecm7Bx — RMC Sport (@RMCsport) July 31, 2026

A viharos erejű szél hatalmas káoszt okozott Rio de Janeiróban és São Paulo állam egy részében, mialatt több tucat fa is kidőlt. Tassio és a kollégája mellett egy halász vesztette életét, miután a hajója elsüllyedt, két másik férfit pedig a kidőlő fák zúztak halálra São Paulo államban - írja a Daily Star.



