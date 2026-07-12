Mindössze 43 éves korában, autóbaleset következtében elhunyt a portugál Benfica és a lengyel Legia Varsó korábbi futballistája, Manú. Teles nevén Emanuel Jesus Bonfim Evaristo portugál labdarúgó 2004 és 2008 között volt a Benfica játékosa, ahol 11 bajnoki mérközésen szerepelt. Pályafutása legnagyobb sikereit a Legia Varsó színeiben érte el, kétszer meg is nyerte velük a Lengyel Kupát.

Halálos autóbalesetet szenvedett, elhunyt a portugál labdarúgó / Fotó: Shutterstock

Elhunyt a portugál labdarúgó

A szélső támadó július 11-én, Lisszabonhoz közel szenvedett halálos autóbaleset, ezt első profi klubja, az Alverca közölte. Utolsó profi klubja a portugál Vilafranquense volt, ahonnan 2019-ben vonult vissza.