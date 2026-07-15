Tragikus körülmények közt elhunyt egy csodagyereknek tartott argentin teniszező, miután a feltételezések szerint részt vett egy illegális utcai versenyen vasárnap. Luisana Schönberger - akit Luchiként is ismertek -, nem sokkal előtte még Argentína Svájc ellen aratott győzelmét ünnepelte a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, mielőtt beült volna egy Volkswagen Golfba. A sofőr a hírek szerint nagy sebességgel haladt, amikor elvesztette az uralmát a jármű felett, és előbb egy Toyota Corolla hátuljának csapódott, majd egy fának.

Tragikusan fiatalon elhunyt a feltörekvő teniszcsoda / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Tragikusan fiatalon elhunyt a feltörekvő teniszcsoda

Az első ülésen helyet foglaló, ígéretes teniszező életét vesztette, a sofőrrel, a 20 éves Renzo Retamozóval együtt, míg a három másik, 16, 17 és 20 éves utas megsérült, az egyikük súlyosan.

A halálos baleset július 12-én, vasárnap kora reggel történt Argentína Misiones nevű tartományában: a társaság ekkor az Argentína Svájc elleni 3-1-es győzelmét követő utcai ünnepségen vett részt a 2026-os világbajnokság negyeddöntőjében. Egy térfigyelő kamera tanúsága szerint a Golfjuk egy Ford Escort mögött száguldozott, ami kitért egy lassabban haladó Toyota Corolla elől, és amibe a Golf ezután hátulról belehajtott. A rendőrség jelenleg vizsgálja azokat az állításokat, hogy a járművek egy illegális utcai versenyen vehettek részt, mialatt egy harmadik autót is lefoglaltak.

Luisana kiskora óta az Eldorado Lawn Teniszklubban edzett, amely a fogadott lányaként hivatkozott rá, és magasztalta őt a tehetségéért. A tragédia után az Argentin Tenisz Szövetség egy megható közleményben tisztelgett az emléke előtt, mialatt a közösségi médiát elárasztották a barátok, a családtagok és a helyi teniszközösség megemlékezései a fiatal lányról, aki előtt mindenki szerint fényes jövő és sportolói karrier állt, aminek így tragikusan hamar vége szakadt.

A csodagyerek teniszező temetése vasárnap délután volt. A hírek szerint a halála körülményeit még vizsgálják - írja a Daily Star.

Una joven promesa del tenis argentino murió en un accidente durante los festejos por el triunfo de la selección - LA NACION https://t.co/XB4eLkRsnT — PRIMICIA VIRTUAL ORIGINAL (@fernandez_17230) July 14, 2026



