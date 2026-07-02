Szenegál a 51. percben már 2-0-ra vezetett, és a 86. percig továbbjutásra állt Belgium ellen. Ezt követően azonban az idei foci-vb legnagyobb összeomlása történt, ugyanis a belga válogatott a véghajrában kiegyenlített. A hosszabbításban jött az újabb sokk az afrikai csapat számára: a 125. percben Youri Tielemans 11-esből a legjobb 16 közé lőtte Belgiumot, Szenegál kiesett.

Összeomlás a foci-vb-n: a szenegáliak kétgólos előnyből buktak el a belgák ellen

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A foci-vb-n elbukott szenegáliak sztárjának elege lett

A kétgólos előnyből elbukott tizenhatoddöntő után a szenegáliak játékosa, Pape Gueye heves támadást indított Pape Thiaw szövetségi kapitány ellen a közösségi médiában.

„Később visszatérek, hogy beszéljek a kiesésről.

De most bejelentem, hogy amíg ez a szakmai stáb marad a posztján, addig nem lépek pályára a válogatottban”

– írta Instagram-oldalán a Villarreal játékosa, akit egy órányi játék után edzője lecserélt a belgák elleni vb-meccsen.

🚨🇸🇳 Pape Gueye: “I will take a break from the national team until THIS coaching staff remains in charge”. ⚠️ pic.twitter.com/FeRW2PnsBW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

Gueye-nek több mint 1,2 millió követője van az Instagramon, és alig néhány nappal korábban még az Irak felett aratott 5-0-s győzelmet ünnepelte, amely biztosította a csapat számára a helyet a kieséses szakaszban.

A szenegáliak kapitánya nem akart a vb-re utazni

A drámai vb-kiesés után Pape Thiaw „kegyetlen játéknak” nevezte a futballt, de nem utalt belső konfliktusra, ugyanakkor a kapitány a szenegáli szövetséggel már a torna előtt háborúban állt.

Thiaw korábban felfedte, hogy öt hónapnyi fizetéssel tartoznak neki.

Eleinte nem volt hajlandó elutazni Amerikába a foci-vb-re, amíg az elnök közbe nem avatkozott. Thiaw körül végül elvonultak a viharfelhők, és vállalta a csapat irányítását a tornán, de a norvégok elleni mérkőzés előtt megszólalt a helyzetről.

„Ez soha nem pénzügyi kérdés volt, hanem elvi és tiszteletbeli kérdés”

– szögezte le.

A szenegáliak szövetségi kapitányának a vb előtt öthavi fizetéssel tartoztak

Fotó: FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szenegáliak végül drámai körülmények között búcsúztak a vb-ről, legközelebb pedig csak szeptemberben, az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében lépnek majd pályára.