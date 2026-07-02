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Foci-vb 2026

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A belgák és a szengáliak összecsapása drámai végjátékot hozott. Az afrikai csapat hiába vezetett két góllal, végül búcsúznia kellett a foci-vb-től. A mérkőzés után csak nőtt a feszültség, a szenegáli válogatott sztárja, Pape Gueye kemény nyilatkozatot tett a jövőjével kapcsolatban.

Szenegál a 51. percben már 2-0-ra vezetett, és a 86. percig továbbjutásra állt Belgium ellen. Ezt követően azonban az idei foci-vb legnagyobb összeomlása történt, ugyanis a belga válogatott a véghajrában kiegyenlített. A hosszabbításban jött az újabb sokk az afrikai csapat számára: a 125. percben Youri Tielemans 11-esből a legjobb 16 közé lőtte Belgiumot, Szenegál kiesett.

Összeomlás a foci-vb-n: a szenegáliak kétgólos előnyből buktak el a belgák ellen
Összeomlás a foci-vb-n: a szenegáliak kétgólos előnyből buktak el a belgák ellen
Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A foci-vb-n elbukott szenegáliak sztárjának elege lett

A kétgólos előnyből elbukott tizenhatoddöntő után a szenegáliak játékosa, Pape Gueye heves támadást indított Pape Thiaw szövetségi kapitány ellen a közösségi médiában.

„Később visszatérek, hogy beszéljek a kiesésről. 

De most bejelentem, hogy amíg ez a szakmai stáb marad a posztján, addig nem lépek pályára a válogatottban” 

– írta Instagram-oldalán a Villarreal játékosa, akit egy órányi játék után edzője lecserélt a belgák elleni vb-meccsen.

Gueye-nek több mint 1,2 millió követője van az Instagramon, és alig néhány nappal korábban még az Irak felett aratott 5-0-s győzelmet ünnepelte, amely biztosította a csapat számára a helyet a kieséses szakaszban.

A szenegáliak kapitánya nem akart a vb-re utazni

A drámai vb-kiesés után Pape Thiaw „kegyetlen játéknak” nevezte a futballt, de nem utalt belső konfliktusra, ugyanakkor a kapitány a szenegáli szövetséggel már a torna előtt háborúban állt. 

Thiaw korábban felfedte, hogy öt hónapnyi fizetéssel tartoznak neki. 

Eleinte nem volt hajlandó elutazni Amerikába a foci-vb-re, amíg az elnök közbe nem avatkozott. Thiaw körül végül elvonultak a viharfelhők, és vállalta a csapat irányítását a tornán, de a norvégok elleni mérkőzés előtt megszólalt a helyzetről.

„Ez soha nem pénzügyi kérdés volt, hanem elvi és tiszteletbeli kérdés” 

– szögezte le.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Pape Thiaw, Head Coach of Senegal, looks on during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A szenegáliak szövetségi kapitányának a vb előtt öthavi fizetéssel tartoztak
Fotó: FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A szenegáliak végül drámai körülmények között búcsúztak a vb-ről, legközelebb pedig csak szeptemberben, az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében lépnek majd pályára.

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