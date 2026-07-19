A miniszterelnök is a Szabadság téren nézi majd este a labdarúgó-világbajnokság döntő meccsét. A foci-vb döntőjében a spanyolok és az argentinok csapnak össze.
Közös meccsnézést hirdetett Magyar Péter a Szabadság térre – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.
Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét ma este 21 órakor Budapesten, a Szabadság téren!
– írta Magyar Péter. Majd arra kérdezett rá követőinél, hogy kinek szurkolnak.
A kormányfő a korábban, a Redditen tartott kérdezz-felelek fogadóóráján azt is elmondta: az olaszok (és persze a magyarok) hiányában Argentínának és Norvégiának drukkol.
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