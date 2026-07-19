Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A miniszterelnök is a Szabadság téren nézi majd este a labdarúgó-világbajnokság döntő meccsét. A foci-vb döntőjében a spanyolok és az argentinok csapnak össze.

Közös meccsnézést hirdetett Magyar Péter a Szabadság térre – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Kormányinfó, Magyar Péter, MagyarPéter, 2026.07.16. foci
Magyar Péterrel közösen lehet nézni a foci-vb döntőjét Fotó: Ladóczki Balázs

 

Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét ma este 21 órakor Budapesten, a Szabadság téren! 

– írta Magyar Péter. Majd arra kérdezett rá követőinél, hogy kinek szurkolnak.

A kormányfő a korábban, a Redditen tartott kérdezz-felelek fogadóóráján azt is elmondta: az olaszok (és persze a magyarok) hiányában Argentínának és Norvégiának drukkol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!