Közös meccsnézést hirdetett Magyar Péter a Szabadság térre – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Magyar Péterrel közösen lehet nézni a foci-vb döntőjét Fotó: Ladóczki Balázs

Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét ma este 21 órakor Budapesten, a Szabadság téren!

– írta Magyar Péter. Majd arra kérdezett rá követőinél, hogy kinek szurkolnak.

A kormányfő a korábban, a Redditen tartott kérdezz-felelek fogadóóráján azt is elmondta: az olaszok (és persze a magyarok) hiányában Argentínának és Norvégiának drukkol.