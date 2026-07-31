Gyászba borult a sport világa, miután bejelentették, hogy elhunyt az olasz futballikon, Franco Baresi, akit minden idők egyik legnagyobb játékosának tartottak. Az AC Milan és az olasz válogatott legendája, az 1982-ben világbajnoki címet nyert labdarúgó 66 éves volt. Tavaly augusztusban csomót találtak a tüdedejében, műtéten esett át, de az utóbbi hetekben rosszabbodott az állapota.

66 évesen elhunyt az olasz futballikon, Franco Baresi / Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

66 évesen elhunyt az olasz futballikon, Franco Baresi

Hihetetlenül nehéz bejelenteni egy olyan személy elvesztését, aki az AC Milan szíve és lelke volt, ugyanakkor a klub minden tagjának méltónak kell lennie Franco Baresi emlékéhez. Francót mindössze néhány hónappal azután veszítettük el, hogy utoljára nyilvánosan fellépett a zsúfolásig megtelt San Siróban, a milánói téli olimpia megnyitóján, egy olyan eseményen, amelyet a világ színpadán tett felejthetetlenné

- jelentette be a szomorú hírt Baresi egykori klubja, az AC Milan, amely később egy újabb közleményt adott ki:

Az AC Milan gyászolja Franco Baresit. Példamutatása és feddhetetlensége örökre beleivódik a Klub DNS-ébe. Az AC Milan részvéte, amelyet Franco Baresi családjának küld ebben a nehéz pillanatban, minden rossonerót összeköt, hiszen mindannyian sajátjukként élik meg ezt a veszteséget.

A korábbi AC Milan és olasz válogatott középhátvéd 20 évig tartó karrierje során 719 mérkőzésen lépett pályára az AC Milanban, valamint 81 válogatott mérkőzésen Olaszország színeiben. Ez idő alatt hatszor nyerte meg az olasz bajnokságot, négyszeres olasz szuperkupa-győztes, háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres Európai Szuperkupa-győztes, kétszeres Interkontinentális Kupa-győztes volt, valamint 1982-ben világbajnoki trófeát nyert az olasz válogatottal - írja a Daily Star.