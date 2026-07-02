Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Sokan felháborodtak: nem ezt várták Magyar Péter 100 ezres támogatásától

Tragédia

Két postás halt meg a hőségriadó idején, megszólalt a Magyar Posta

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kórházba került a világ egyik legismertebb zsokéja, Frankie Dettori, miután súlyos közlekedési balesetet szenvedett Angliában. Az autója egy ütközés után felborult, a 55 éves sportolónak több csontja is eltört, így veszélybe került a szeptemberre tervezett visszatérése is.

Kórházba szállították a legendás olasz zsokét, Frankie Dettorit, miután súlyos autóbalesetet szenvedett az angliai Newmarketben. Az 55 éves sportoló autójába egy másik jármű hátulról, az anyósülés felőli oldalon csapódott bele úgy, hogy a kocsi megpördült és felborult. Dettorit kórházba szállították, ahol megállapították, hogy több bordája és a hüvelykujja is eltört. Menedzsmentje közleményben tudatta, hogy a zsoké hálás a helyszínre érkező mentőknek, valamint az őt ellátó orvosoknak és ápolóknak. Hozzátették, hogy az állapotát továbbra is vizsgálják, ezért Dettori a kórházban marad.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Frankie Dettori
Súlyos autóbalesetet szenvedett Frankie Dettori. Fotó: AFP/Adrian Dennis

A közlemény szerint Dettori jelenleg a pihenésre és a felépülésre összpontosít, és arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét. A baleset miatt azonban kétségessé vált, hogy szeptemberben rajthoz tud-e állni a jótékonysági Betfred Leger Legends versenyen Doncasterben. Ez lett volna az első versenye azóta, hogy az év elején hivatalosan visszavonult a profi lóversenyzéstől. Pályafutásának utolsó győzelmét februárban, Brazíliában aratta, ezzel zárva le 35 éves, rendkívül sikeres karrierjét.

Frankie Dettori: nem csak a sikerei miatt emlegetik

Az elmúlt időszakban nemcsak sportsikerei miatt került a figyelem középpontjába a háromszoros bajnok zsoké, hanem azért is, mert csődbe nyilvánították egy régóta húzódó adóügyi vita miatt. A brit adóhatósággal folytatott eljárás során a bíróság megállapította, hogy nem tett eleget teljes körű vagyonnyilatkozati kötelezettségének, ezért a csődeljárását egy évvel meghosszabbították, írja a DailyMail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!