Kórházba szállították a legendás olasz zsokét, Frankie Dettorit, miután súlyos autóbalesetet szenvedett az angliai Newmarketben. Az 55 éves sportoló autójába egy másik jármű hátulról, az anyósülés felőli oldalon csapódott bele úgy, hogy a kocsi megpördült és felborult. Dettorit kórházba szállították, ahol megállapították, hogy több bordája és a hüvelykujja is eltört. Menedzsmentje közleményben tudatta, hogy a zsoké hálás a helyszínre érkező mentőknek, valamint az őt ellátó orvosoknak és ápolóknak. Hozzátették, hogy az állapotát továbbra is vizsgálják, ezért Dettori a kórházban marad.

Súlyos autóbalesetet szenvedett Frankie Dettori. Fotó: AFP/Adrian Dennis

A közlemény szerint Dettori jelenleg a pihenésre és a felépülésre összpontosít, és arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét. A baleset miatt azonban kétségessé vált, hogy szeptemberben rajthoz tud-e állni a jótékonysági Betfred Leger Legends versenyen Doncasterben. Ez lett volna az első versenye azóta, hogy az év elején hivatalosan visszavonult a profi lóversenyzéstől. Pályafutásának utolsó győzelmét februárban, Brazíliában aratta, ezzel zárva le 35 éves, rendkívül sikeres karrierjét.

Frankie Dettori: nem csak a sikerei miatt emlegetik

Az elmúlt időszakban nemcsak sportsikerei miatt került a figyelem középpontjába a háromszoros bajnok zsoké, hanem azért is, mert csődbe nyilvánították egy régóta húzódó adóügyi vita miatt. A brit adóhatósággal folytatott eljárás során a bíróság megállapította, hogy nem tett eleget teljes körű vagyonnyilatkozati kötelezettségének, ezért a csődeljárását egy évvel meghosszabbították, írja a DailyMail.