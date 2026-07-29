Erling Haaland ismét magára vonta a figyelmet, ezúttal nem a pályán, hanem a garázsában álló járművével. A Manchester City norvég csatára egy rendkívül ritka, limitált kiadású Mercedes-Maybachot vásárolt, amelyből világszerte mindössze 150 darab készült – olvasható az index.hr oldalán.

Erling Haaland egy limitált kiadású Mercedes-Maybachot vásárolt, amelyből világszerte mindössze 150 darab készült.

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

185 millió forintért vett egy új Maybachot

A brit The Sun szerint Haaland egy Mercedes-Maybach S 680 "Maybach by Virgil Abloh" modellt vett, amelyért mintegy 400 ezer fontot (közel 185 millió forintot) fizetett. A futballistát már az új autó volánja mögött is lefotózták az angliai Cheshire megyében található Alderley Edge-ben, ahol számos ismert labdarúgó él.

A különleges kiadás a Mercedes és a 2021-ben elhunyt divattervező, Virgil Abloh, a Louis Vuitton egykori férfikollekció-igazgatójának együttműködésében készült.

A modellt a Project MAYBACH tanulmányautó ihlette, és mára az egyik legkeresettebb gyűjtői Maybachnak számít.

V12-es motor és exkluzív kivitel

A limitált szériás Maybachot egy 6,0 literes biturbó V12-es motor hajtja, amely összkerékhajtással párosul.

A közel háromtonnás luxuslimuzin 4,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebességét pedig elektronikusan 250 km/órában korlátozták.

Exkluzív Maybachot vett Erling Haaland, közel 185 millió forintot fizetett érte.

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A modell igazi különlegességét azonban nem a teljesítménye, hanem az exkluzív kidolgozása adja. A kéttónusú fényezés, a prémium Nappa bőrrel borított utastér, a Virgil Abloh által jegyzett egyedi részletek és a személyre szabott MBUX infotainment-rendszer egyedülállóvá teszik. A vásárlók ráadásul különleges kialakítású kulcsokat, exkluzív autóhuzatot és egy 1:18 méretarányú modellautót is kapnak a jármű mellé.

Már 10 millió eurót érhet Haaland gyűjteménye

Haaland garázsában már most is olyan modellek sorakoznak, mint a Rolls-Royce Cullinan, a Porsche 911 GT3, az Aston Martin DBX 707 és az Audi RS6 Avant.

A most megvásárolt Mercedes-Maybach azonban a kollekció legritkább darabja, hiszen világszerte csupán 150 példány készült belőle. A futballista autógyűjteményének értékét szakértők mintegy 10 millió euróra (körülbelül 4 milliárd forintra) becsülik.

Haaland pár napja megmutatta gyönyörű menyasszonyát is.