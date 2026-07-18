Megszületett az új atlétikai legenda: Josh Kerr hihetetlen futással döntött világrekordot

A brit atléta nyolc hónapos felkészülési program után érkezett a versenyre, amelyet saját maga „Project 222” néven emlegetett. Célja az volt, hogy javítson az El Guerrouj által több mint 25 éve tartott 3:43.13 perces eredményen.

Josh Kerr tökéletes tempóval döntötte meg a legendás rekordot

Kerr versenyét végig pontosan felépített tempó jellemezte. A futamot Brandon Kidder és Zan Rudolf segítették iramfutóként, a brit pedig rendkívül egyenletes körökkel haladt a történelmi idő felé.

Az első 800 métert 1:50.63 körüli idővel teljesítette, majd az utolsó körre is megőrizte sebességét. A hajrában az amerikai Yared Nuguse és a brit Jake Heyward próbálták tartani vele a lépést, de Kerr végül három másodperces előnnyel ért célba.

A 3:42.66-os eredmény 0,47 másodperccel volt jobb El Guerrouj korábbi világrekordjánál. A marokkói legenda rekordja ráadásul hosszabb ideje állt fenn, mint bármely korábbi férfi mérföldrekord.

„Ez nem csak én voltam, hanem a csapatom minden egyes lépésnél” – mondta Kerr a verseny után, utalva arra a háttérmunkára, amely során egyedi futócipőt és speciális versenyruhát fejlesztettek számára.

Brit történelmi siker az atlétikában

A rekorddöntés különösen jelentős a brit atlétika számára, hiszen Kerr a hetedik brit futó lett, aki birtokolhatta a férfi mérföld világrekordját. Előtte legutóbb Steve Cram állított fel csúcsot még 1985-ben.

Kerr az első 1500 métert 3:27.62 alatt teljesítette, amely jobb volt saját brit rekordjánál, amelyet a 2024-es párizsi olimpia döntőjében ért el.

„Nagyon elsöprő érzés. Rengeteg figyelem és várakozás előzte meg a versenyt, de tudtam, hogy képes vagyok a 3:42-re” – mondta a futó.

A londoni versenyen több kiemelkedő eredmény is született. Robert Farken német rekordot futott 3:46.82-es idővel, miközben kilenc versenyző is 3:50 percen belül teljesítette a távot.

A női diszkoszvetésben Cierra Jackson 71,72 méteres dobással Diamond League-rekordot döntött, míg a férfi rúdugrásban Sam Kendricks meglepetésre legyőzte a világcsúcstartó Mondo Duplantist.