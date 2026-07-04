Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 47. évében váratlanul meghalt Kertész Krisztián, kétszeres abszolút magyar ralibajnok navigátor. A többszörös bajnok Hadik András oldalán érte el pályafutása legnagyobb sikereit. Információk szerint egy autós rendezvényen lett rosszul, az életét már nem tudták megmenteni.

Pénteken tragikus hirtelenséggel elhunyt a miskolci háromszoros ralibajnok navigátor, Kertész Krisztián - számolt be róla a boon.hu

Meghalt Kertész Krisztián kétszeres magyar ralibajnok navigátor
Meghalt Kertész Krisztián kétszeres magyar ralibajnok navigátor
Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Meghalt Kertész Krisztián kétszeres magyar ralibajnok navigátor

A portál a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség hivatalos Facebook-oldalán közzétett pénteki bejegyzés alapján azt írja: 

Megrendülve, mély fájdalommal tudatjuk, hogy sporttársunk a háromszoros abszolút magyar rally bajnok navigátor, Kertész Krisztián életének 47. esztendejében a mai napon tragikus hirtelenséggel elhunyt. Távozásával óriási veszteség érte a hazai autósport és rallytársadalmat. Osztozunk a család, a barátok és a sporttársak fájdalmában. Emlékét mindörökre megőrizzük.

Kertész Krisztián raliversenyzői pályafutása 2003-ban kezdődött, amikor a Kassa Rallyn Káli Attila navigátoraként mutatkozott be. Az ezt követő években több hazai versenyző mellett is szerepelt, pályafutásának legmeghatározóbb időszaka pedig 2012-ben kezdődött, amikor Hadik András állandó navigátora lett. A páros tizenkét éven át versenyzett együtt, ez idő alatt többek között két abszolút magyar bajnoki címet is ünnepelhettek. Kertész Krisztián később Csomós Miklós és Turán Frigyes oldalán is rajthoz állt, utolsó országos ralibajnoki futamán pedig a 2025-ös Győr Rallyn Klausz Kristóffal az abszolút harmadik helyen zárt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!