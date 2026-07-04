Pénteken tragikus hirtelenséggel elhunyt a miskolci háromszoros ralibajnok navigátor, Kertész Krisztián - számolt be róla a boon.hu.

Meghalt Kertész Krisztián kétszeres magyar ralibajnok navigátor

Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Meghalt Kertész Krisztián kétszeres magyar ralibajnok navigátor

A portál a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség hivatalos Facebook-oldalán közzétett pénteki bejegyzés alapján azt írja:

Megrendülve, mély fájdalommal tudatjuk, hogy sporttársunk a háromszoros abszolút magyar rally bajnok navigátor, Kertész Krisztián életének 47. esztendejében a mai napon tragikus hirtelenséggel elhunyt. Távozásával óriási veszteség érte a hazai autósport és rallytársadalmat. Osztozunk a család, a barátok és a sporttársak fájdalmában. Emlékét mindörökre megőrizzük.

Kertész Krisztián raliversenyzői pályafutása 2003-ban kezdődött, amikor a Kassa Rallyn Káli Attila navigátoraként mutatkozott be. Az ezt követő években több hazai versenyző mellett is szerepelt, pályafutásának legmeghatározóbb időszaka pedig 2012-ben kezdődött, amikor Hadik András állandó navigátora lett. A páros tizenkét éven át versenyzett együtt, ez idő alatt többek között két abszolút magyar bajnoki címet is ünnepelhettek. Kertész Krisztián később Csomós Miklós és Turán Frigyes oldalán is rajthoz állt, utolsó országos ralibajnoki futamán pedig a 2025-ös Győr Rallyn Klausz Kristóffal az abszolút harmadik helyen zárt.