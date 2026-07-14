2022-ben jelentette be Kovács Ágnes, hogy ismét gyermeket vár: a 2000-es sydney-i olimpián 200 méter mellúszásban aranyérmes úszó akkor még nem is sejtette, alig két évvel később sokkoló diagnózist fognak közölni vele az orvosok. Ágnes idáig nem beszélt arról, amin ezután keresztülment, ám hétfőn, a 45. születésnapja alkalmából egy hosszabb Facebook-posztban őszintén mesélt a korábbi betegségéről, hozzátéve: az élet végül úgy hozta, ma már két születésnapot is ünnepelhet.

Súlyos betegségéről vallott Kovács Ágnes, olimpiai bajnok úszó / Fotó: Facebook/Kovács Ágnes

Őszintén mesélt a betegségéről Kovács Ágnes

Hosszú utat tettem meg az elmúlt bő két évben. 2024-ben a párizsi olimpia számomra egy jelkép volt, emlékeztetett arra, hogy milyen is olimpikonként készülni és küzdeni egy nagy megmérettetésre. 2024-ben képzeletben újra fejest ugrottam a mélyvízbe. Ez a küzdelem ezúttal más volt, mint az eddigiek, az egyetlen versenytársamat úgy hívták: rosszindulatú daganat, az aranyérem pedig maga az élet volt

- kezdte Ágnes, hozzátéve: ma már, ha óvatosan is, de ki meri jelenteni, hogy sikerült megnyernie ezt a versenyt.

Az egykori úszó ezután elárulta, follikuláris pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták, ami a pajzsmirigyben növekvő daganatok 10-20%-át teszi ki. Ennek a típusú ráknak esélye van a vérben történő további terjedésre a szervezetben: az ő esetében a legveszélyeztetettebb terület a csontok és a tüdő volt.

Miután megkaptam a sokkoló diagnózist, 4-5 napig nem igazán tudtam aludni, és az egész világ szürke lett számomra. Nem tudtam, mi fog történni velem, nem tudtam, milyen a túlélési esélyem, nem ismertem egyáltalán a rákos betegségek protokollszabályait, fogalmam sem volt arról, hogy hogyan történik ennek a betegségnek a kezelése. Egy dolgot azonban gyorsan felmértem, hogy most nagyon erősnek kell lennem, mert az elkövetkezendő időszakban sok feladat áll majd előttem

- vallotta be Ágnes, majd úgy folytatta, ezután két műtéten esett át, és két alkalommal vett részt izotópos kezelésen, ami egy célzott sugárterápiás beavatkozás. Ez utóbbi nem csupán fizikailag, de lelkileg is megviselte őt, mivel a sugárzás miatt tilos kiskorú gyermek közelében tartózkodni, emiatt pedig két hétig távol kellett lennie a családjától.

2025-ben, a második izotópkezelésem alatt betoltak egy MR-gépbe. Ennek a vizsgálatnak a célja, hogy kiszűrjék, átterjedt-e a betegség máshová a szervezetemben. Mondanom sem kell, életem leghosszabb 20 perce volt, amíg bent feküdtem a gépben, csak számoltam a másodperceket. A 20. perc után végre kitoltak a gépből, és jött a hír: nincs áttét! Ez volt az a pillanat, amikor elkezdtek visszajönni a színek, azt éreztem, körülragyog a nap, és újra rám mosolyog az élet. Miután visszamentem a kórterembe, hosszú percekig a lelkem mélyéről csak zokogtam. Itt már biztosan tudtam: meg fogok gyógyulni!

- jelentette be ezután Kovács Ágnes. Hozzátette, az idei év már a teljes megújulás a számára, és visszatért a régi önmaga is: igaz, mint mondta, egy kicsit bölcsebb, megfontoltabb, átalakult értékrenddel rendelkező formában.