A sportrajongók egyik legfőbb kérdése minden évben az, hogy vajon hol tudják majd élőben követni a kedvenc mérkőzéseiket, ha épp nincs alkalmuk személyesen, a lelátókon szurkolni. Nos, úgy tűnik, hogy a legfontosabb focimeccseknek továbbra is a közmédia ad majd otthont: megegyezés született ugyanis a magyar profi labdarúgás 2026-2027-es idényének közvetítési jogairól.

A közmédia közvetíti a következő szezonban is a legfontosabb focimeccseket

Fotó: Mirkó István

A most megkötött megállapodás alapján a 2026-2027-es idényben is ingyenesen követhetők lesznek a magyar profi labdarúgás legfontosabb mérkőzései az M4 Sporton, így többek között a hosszú idő után visszatérő, NB I-es tagságról döntő osztályozó mérkőzés is látható lesz majd a közmédia sportcsatornáján – adta hírül az M4 Sport oldala.

Milyen focimeccseket nézhetünk ingyenesen a közmédia csatornáin?

És akkor jöjjön a legfontosabb lista! Mik azok a labdarúgó meccsek, bajnokságok, amiket egy évig biztosan láthatunk a tévében?

A megállapodás alapján az M4 Sport a 2026-2027-es szezonban is közvetíti:

az OTP Bank Liga (NB I) mérkőzéseit;

a Merkantil Bank Liga (NB II) találkozóit;

a női NB I-es bajnokság mérkőzéseit;

a férfi és női futsal NB I küzdelmeit;

a férfi és női Magyar Kupa mérkőzéseit;

a férfi és női futsal Magyar Kupát;

valamint az UEFA által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott mérkőzéseket.

Az új idény első élő közvetítése július 24-én lesz a Péntek Esti Foci keretében. A mérkőzések mellett a következő szezonban is jelentkezik a Góóól! és a Góóól!2 magazinműsor, amelyek összefoglalókkal, elemzésekkel és interjúkkal dolgozzák fel a hazai labdarúgás eseményeit.