A magyar férfi vízilabda-válogatott szombaton drámai csatában, 13–12-re legyőzte a házigazda Ausztráliát a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntő elődöntőjében, így bejutott a vasárnapi fináléba, ahol Görögország várt Varga Zsolt együttesére. A döntő azonban nem a magyarok elképzelései szerint indult. A válogatott az első negyedben több ígéretes helyzetet is kihagyott, támadásban pontatlanul játszott, amit a görögök könyörtelenül kihasználtak. Az első nyolc perc végére 5–3-as előnyre tettek szert, így a magyar csapatnak már a mérkőzés elején hátrányból kellett felzárkóznia.

A magyar férfi vízilabda-válogatott Görögországgal találkozott a világkupa szuperdöntőjében Fotó: SAEED KHAN / AFP

Az első negyed után továbbra is a magyar válogatottnak kellett futnia az eredmény után. A második játékrész elején Vigvári Vendel találatával sikerült kiegyenlíteni, ám a görögök gyorsan visszavették a vezetést. A magyar csapatot elsősorban Csoma Kristóf bravúros védései tartották versenyben, miközben támadásban továbbra is sok hiba és pontatlanság jellemezte Varga Zsolt együttesének játékát. Bár a negyed során sikerült felzárkózni, a nagyszünetre végül egygólos görög előnnyel vonultak a csapatok (6-7).

A magyar férfi vízilabda-válogatott elbukta a világkupa szuperdöntőjét

A harmadik negyedre Varga Zsolt kapust cserélt, a folytatásban már Gyapjas Viktor állt a magyar kapuba. A görögök rögtön próbára is tették az újonnan beálló hálóőrt, és első lövésükből ismét megszerezték a vezetést (8–7). A válasz azonban nem váratott sokáig: Manhercz Krisztián villant, és egy remek góllal azonnal kiegyenlített (8–8).

A döntetlen állásnál a magyar szövetségi kapitány időt kért, hogy rendezze a sorokat és nyugalmat vigyen csapata játékába. A magyar válogatott ugyanis ekkor még egyszer sem vezetett a fináléban, a szövetségi kapitány pedig úgy érezte, elérkezett a mérkőzés egyik kulcspillanata. Az időkérés meghozta a kívánt eredményt: a következő támadás végén Zalánki Gergő rendkívül fontos gólt szerzett, amellyel a magyar válogatott a mérkőzés során először átvette a vezetést (9–8). Az előny azonban nem tartott sokáig, a vendégek szinte azonnal válaszoltak, és gyors egyenlítő találatukkal ismét döntetlenre alakították az állást (9–9). A görögök azonban nem hagyták kibontakozni a magyar együttest, és néhány másodperccel később ismét magukhoz ragadták a vezetést. A mieink részéről még Vigvári Vendel válaszolt egy fontos találattal, ám a hajrá előtt újra a görögök akarata érvényesült, így a magyar férfi vízilabda-válogatott egygólos hátrányból várhatta a záró nyolc percet (10-11).