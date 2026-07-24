Meghalt a KSI 18 éves vízilabdázója, Kiss Csanád Noel

Meghalt a KSI SE férfi vízilabdacsapatának 18 éves játékosa, Kiss Csanád Noel. A tragikus hírt a klub a közösségi oldalán jelentette be – írja az Index.

Gyászba borult a KSI vízilabda-szakosztálya: 18 évesen meghalt Kiss Csanád Noel.

Fotó: KSI SE Vízilabda/Facebook

Tragédia a magyar vízilabdában

A férfi OB I-ben szereplő egyesület közleményében úgy fogalmazott: „mély megrendüléssel búcsúzunk fiatal játékosunktól, Kiss Csanádtól. Felfoghatatlan veszteség érte a KSI Vízilabda Szakosztály közösségét. Csanád nemcsak játékosunk volt, hanem közösségünk, családunk meghatározó tagja is, akinek emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük.”

A 2007-ben született Kiss Csanád Noel augusztusban ünnepelte volna 19. születésnapját.

A Magyar Vízilabda Szövetség adatbázisa szerint a balkezes szélső a 2025/2026-os szezonban hatszor szerepelt az OB I-ben, valamint az alsóházi rájátszásban is lehetőséget kapott.

Kiss Csanád tagja volt a 2025-ös U18-as Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott keretének is, amely a romániai tornán a negyeddöntőig jutott. A fiatal pólós a KSI SE utánpótlásában nevelkedett.

A klub közölte azt is, hogy a gyászoló család kérését tiszteletben tartva mindenkit arra kérnek, mellőzze a találgatásokat és a történtek kommentálását.