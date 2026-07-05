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Magyar sikerrel folytatódott a brit Forma–3 (hivatalos nevén GB3) hungaroringi hétvégéje. Molnár Martin megszerezte első dobogóját hazai pályán.

A tegnapi első futam után vasárnap a második versennyel folytatódott a program, a pole pozícióból Nikita Bedrin várhatta a lámpák kialvását, mellőle Deagen Fairclogh indult, míg Molnár Martin a 3. helyről, csapattársa, Abbi Pulling mellől kezdett. Martin a rajtnál simán megtartotta a harmadik helyet, miközben előtte Bedrin és a mellőle kezdő Fairclough hatalmasat csatázott az első helyért. A Hitech pilótája meg is kaparintotta azt az első kanyarban, Bedrin azonban remek manőverrel a külső íven visszaelőzte őt a kettesben. Ennél tovább azonban nem folytathatták a párharcot, ugyanis még a célegyenes végén hárman is összeakadtak, végül pedig Peter Bouzinelos és Rowan Campbell-Pilling húzta a legrövidebbet, így az ő versenyük néhány méter után véget ért.

Molnár Martin a Hungaroringen
Molnár Martin megszerezte első dobogóját hazai pályán
Fotó:  Makai Gergely | MOTAM 

Molnár Martin a Hungaroringen

Az igazán nagy dráma azonban csak ezután következett: Fairclough autója megadta magát, a tavalyi bronzérmes így az idén már harmadszor esett ki műszaki hiba miatt, ezúttal a második helyről. Martin ezzel feljött a második, Maxim Rehm a harmadik helyre, és természetesen a hátrébb lévők is nyertek egy pozíciót.

Az újraindításra 18 perccel a futam vége előtt került sor, és mindenfajta dráma nélkül versenytempóra kapcsolt az élmezőny, néhány kanyar után azonban megint felvillant a LED-paneleken az SC jelzés, noha az, hogy miért küldték vissza a pályára a biztonsági autót, nem derült ki.

A mezőny 14 perccel a leintés előtt kapta meg ismét a zöld zászlót, és ismét gond nélkül eljött – Bedrin tartotta az első helyet Martin és Rehm előtt. A VRD Racing pilótája ezután fokozatosan elkezdett ellépni a Rodin Motorsport magyarjától, és mire engedélyezték az állítható hátsó szárny használatát, már 1 másodpercnél jobban leszakította Martint, aki így nem használhatta a DRS-t. Mögötte Rehm viszont igen, így a 9. kör elején kifékezte a csapattársát az egyes kanyarban és átvette a második helyet.

Néhány kanyarral később azonban Martin derekas küzdelemben visszaelőzte őt, rögtön ezután a német versenyzővel is kibabrált a technika, az autója ugyanis lelassult, Rehm végül a célegyenes végén kiszállt a küzdelemből és leparkolta az autót a védőfal mögé.

Az élen Bedrin eddigre már több mint 3 másodperccel vezetett, Martin nyakára pedig megérkezett Lucas Fluxá, aki azonban nem volt képes olyan tempóra, mint a magyar versenyző, így fokozatosan leszakadt. Martin ellenben elindult Bedrin után és körről körre csökkentette a távolságot, így végül csak hajszállal több, mint 2 másodperccel az összetett éllovasa mögött szelte át a célvonalat és szerezte meg első dobogós helyezését hazai pályán, amely összességében a negyedik top3-as eredménye a brit F3-ban.

Így értékelt Martin:

Jól rajtoltam, sikerült megtartanom a harmadik helyet és nem voltam messze az első két helyezettől. Utána egyből érkezett a biztonsági autó, majd volt egy kis káosz, nem nagyon értettük, hogy mi történt az újraindításnál. A második újraindítás jól sikerült, megtartottam a második helyet és nem rontottam el azt, amit tegnap. Ezután viszont hibáztam egyet, amivel pozíciót veszítettem Maxim Rehm-mel szemben, de utána elkezdett füstölni az autója és kiállt. Nekem is volt már részem ebben az idén, de örülök, hogy hazai pályán nem engem hátráltatott technikai probléma és a szerencse most mellém állt. A verseny elején nem volt acélos a tempónk, de a hajrában nagyon jól alakult, úgyhogy el tudtam kezdeni közeledni Bedrinre. A harmadik futamra kielemezzük, hogy a mostani verseny elején mi nem stimmelt. Ezúton is köszönöm a magyar drukkerek támogatását, már a rajt előtt is nagyon sok energiát adtak, utána pedig elképesztő volt látni az örömüket. Örökre emlékezni fogok ezekre a pillanatokra.

Magyar siker a brit Forma–3 (hivatalos nevén GB3) hungaroringi hétvégéje
Fotó:  Makai Gergely | MOTAM 

A hétvége harmadik, egyben utolsó futamát 18 óra 10 perctől rendezik a Hungaroringen, a fordított rajtrácsos lebonyolításnak köszönhetően Martin a 10. rajtkockából várhatja a lámpák kialvását.

 

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