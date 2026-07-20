Jelentősen szigorítja női jogosultsági szabályzatát a Női Tenisz Szövetség (WTA): a szervezet bejelentette, hogy a jövőben minden játékosnak kötelező genetikai nemvizsgálaton kell átesnie ahhoz, hogy a WTA Tour-versenyein indulhasson.

A Női Tenisz Szövetség (WTA) döntött: a jövőben minden játékosnak kötelező genetikai nemvizsgálaton kell átesnie.

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A kedden hatályba lépő új szabályzat szerint a teniszezőknek arctörlet-, vér- vagy nyálmintát kell adniuk. A BBC értesülése szerint

a vizsgálat során az SRY gén jelenlétét ellenőrzik, amely az Y-kromoszómán található, és meghatározó szerepet játszik a férfi nemi jellegek kialakulásában.

A játékosokat életük során mindössze egyszer tesztelik.

A WTA Touron kizárólag azok versenyezhetnek, akiknek eredménye negatív, vagyis szervezetükben nem mutatható ki az SRY gén.

Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt hoz, az érintett sportolónak további orvosi vizsgálatokon kell részt vennie, mielőtt döntés születik az indulási jogosultságáról.

Az új előírás azt is rögzíti, hogy a játékosoknak nyilatkozatban kell elfogadniuk a tesztelést. A vizsgálat megtagadása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

Biológiai nem alapján döntik el a jogosultságot

A WTA korábbi, 2024-ben frissített szabályzata lehetővé tette, hogy transznemű nők is versenyezzenek a Touron, amennyiben az azt megelőző két évben folyamatosan 2,5 nmol/liter alatti tesztoszteronszinttel rendelkeztek.

Az új szabályzat azonban már a biológiai nemet tekinti a részvétel alapjának. A WTA közlése szerint jelenleg nincs ismert transznemű női játékos a Tour mezőnyében.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a módosítás célja az egyenlő sportolási lehetőségek biztosítása és a tisztességes verseny fenntartása a női profi teniszben.

A WTA női jogosultsági szabályzata azt a célt szolgálja, hogy elősegítse az egyenlő sportolási lehetőségeket a női profi teniszezők számára, valamint biztosítsa a tisztességes versenyfeltételeket minden WTA-tornán induló játékosnak

– közölte a szervezet.

Más sportágakban is hasonló szabályokat vezettek be

A WTA emlékeztetett arra, hogy a női jogosultsági szabályzatot 1975-ös bevezetése óta többször is felülvizsgálták a nemzetközi sportban bekövetkezett változásoknak megfelelően. A mostani módosítást a szervezet tagjaival folytatott egyeztetések és a női sportban kialakuló új irányelvek figyelembevételével fogadták el.

A közlemény szerint a WTA tisztában van azzal, hogy a kérdés érzékeny és összetett, ezért a szabályzat alkalmazása során minden játékost méltósággal és tisztelettel kíván kezelni.

A döntés nem előzmények nélküli. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) 2025 szeptemberétől szintén kötelező egyszeri genetikai vizsgálatot ír elő azoknak, akik női kategóriában szeretnének indulni a világranglistába beleszámító versenyeken. A World Boxing pedig már 2025 májusában bevezette a kötelező SRY-géntesztet minden női kategóriában versenyezni kívánó ökölvívó számára.