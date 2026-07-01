A norvég válogatott kedden 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a Dallasban rendezett világbajnoki mérkőzésen, ezzel első európai csapatként biztosította helyét a legjobb 16 között. A találkozó hőse ezúttal is Erling Haaland volt, aki sorozatban a 13. tétmérkőzésén talált be a norvég nemzeti csapatban. A Manchester City csatára már öt gólnál jár a tornán, és továbbra is meghatározó szereplője a vb góllövőlistájának. A lefújást követően azonban nemcsak Haaland teljesítménye került reflektorfénybe. Az északiak látványos, összehangolt ünneplése ismét magával ragadta a közönséget: a különleges koreográfia rövid idő alatt a torna egyik legemlékezetesebb szurkolói hagyományává nőtte ki magát.

A norvég válogatott játékosai is a híres szurkolói örömöt imitálták a győztes meccs után Fotó: NurPhoto

Mit jelképez a norvég válogatott szurkolói öröme?

A Viking Evezés (Viking Row) során a szurkolók (vagy adott esetben a játékosok) egymás mellé ülnek, majd felsőtestükkel előre-hátra ringatózva egy viking hajó evezőseinek mozdulatait idézik meg. A ritmust egy dobos diktálja, a szurkolók pedig minden második ütemre egyszerre kiáltják: „ROW!” („Evezz!”), mielőtt újra összehangolt mozdulatokkal folytatják a koreográfiát.

A látványos ünneplés Norvégia gazdag viking öröksége előtt tiszteleg.

A 8. és 11. század közötti viking kor meghatározó időszak volt az ország történelmében, öröksége pedig ma is a norvég nemzeti identitás egyik legerősebb szimbóluma.

Nem véletlen, hogy a koreográfia rövid idő alatt a válogatott szurkolóinak védjegyévé vált, és a világbajnokság egyik leglátványosabb lelátói hagyományává nőtte ki magát.

Kitől származik az ötlet?

A Viking Evezés ötletgazdájaként a norvég szuperdrukkert, Ole Froystadot tartják számon. A különleges koreográfia először 2026. márciusában, a Svájc elleni felkészülési mérkőzésen jelent meg, amikor a norvég szurkolói csoport közösen mutatta be. A látványos ünneplés azonnal nagy sikert aratott a lelátón.

A világbajnokságon azonban már valódi világszenzációvá nőtte ki magát. A Viking Evezés nemcsak a norvég drukkerek védjegyévé vált, hanem a játékosok is magukévá tették a hagyományt. Az Elefántcsontpart elleni mérkőzés előtt Erling Haaland és Martin Ödegaard állt az élére a közös evezésnek, a történelmi továbbjutás után pedig a teljes csapat együtt ünnepelt a szurkolókkal, tovább erősítve az összetartozás különleges hangulatát.