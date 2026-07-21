Egy pilóta nagy tréfát űzött az argentin szurkolókkal egy repülőjáraton. A közösségi médiában terjedő prank videóban hallható, amint a pilóta a világbajnoki döntő után az utasokhoz szól, és azt mondja, hogy a finálé rendkívül kiélezett mérkőzést hozott, majd hozzáteszi: szeretnének gratulálni „argentin barátaiknak”.
A kijelentés hallatán az argentin szurkolók ünneplésbe kezdtek, mert azt hitték, hogy válogatottjuk megnyerte a világbajnokságot. Örömük azonban nem tartott sokáig: a pilóta befejezte a mondatát, és közölte, hogy Spanyolország nyerte meg a világbajnoki címet. A fedélzeten azonnal csend lett, az argentin szurkolók pedig csalódottan vették tudomásul a valódi eredményt.
Az argentin sajtó több lapja is bírálta az esetet. A La Voz del Interior „beteg viccnek” nevezte a történteket, míg egy másik hírportál azt írta, hogy a pilóta ízléstelen tréfát követett el, amely akár biztonsági kockázatot is jelenthetett volna a fedélzeten.
A légitársaság neve és a járat útvonala egyelőre nem ismert – írja a Daily Mail.
Argentína a döntőben hosszabbítás után maradt alul Spanyolországgal szemben, amely Ferran Torres góljával szerezte meg története második világbajnoki címét.
A 39 éves Lionel Messi számára ez volt pályafutása második elveszített világbajnoki döntője a 2014-es finálé után. A játékos egyelőre nem jelentette be, folytatja-e szereplését a válogatottban a következő világbajnokságig.