Életét vesztette Finlay Tarling, az NSN Development Team 19 éves kerékpárosa, miután a Volta a Portugal országúti körverseny nyolcadik szakaszán elütötte egy autó. A tragikus hírt a verseny szervezői és a sportoló csapata is megerősítette.

19 éves kerékpáros halt meg a sokkoló balesetben - Fotó: Unsplash

Szemközti sávból érkező autó okozta a 19 éves kerékpáros halálát

A baleset a Melgaço és Fafe közötti 166,8 kilométeres szakasz közben történt. A helyi hatóságok és a portugál közszolgálati média (RTP) beszámolói szerint egy, a verseny rendezőségéhez nem tartozó, engedély nélkül pályára hajtó kisteherautó haladt a mezőnnyel szemben a lezárt útvonalon. A sofőr figyelmen kívül hagyta a pályabírók jelzéseit, és frontálisan ütközött a peloton mögött haladó fiatal versenyzővel.

Tarling a helyszínen azonnal orvosi ellátást kapott, de a súlyos sérülések következtében fellépő keringési leállás miatt már nem tudták megmenteni az életét.

Gyászol a kerékpáros világ és Portugália

A tragédia után a szervezők a versenyt semlegesítették, a mezőny együtt tekert be a célba, a pénteki dobogós ceremóniákat pedig a gyász jeleként teljesen törölték.

„Fin a csapatunk rendkívül szeretett tagja volt, de ami a legfontosabb: fiúgyermek, testvér és hűséges barát. Mélyen megrendültünk” – áll az NSN Development Team hivatalos közleményében.

Marcelo Rebelo de Sousa, Portugália elnöke, valamint Luís Montenegro miniszterelnök is nyilvánosan fejezte ki részvétét, kiemelve, hogy a baleset mély gyászba borította az egész házigazda nemzetet. A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) és a British Cycling szintén megrendülésének adott hangot.

Egy ígéretes karrier tört ketté

Finlay Tarling a brit kerékpársport egyik legígéretesebb időfutam-specialistájának számított. Idén júniusban harmadik helyezést ért el az U23-as brit időfutam-bajnokságon, és kiválóan szerepelt a Ruandai Körversenyen is. Bátyja, a szintén kiváló kerékpáros Josh Tarling, az Ineos Grenadiers Európa-bajnok és olimpikon versenyzője.

A portugál rendőrség hivatalos vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek tisztázására.