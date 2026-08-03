Nemcsak pihenéssel töltötte a nyári szünetet a Liverpool és az argentin válogatott labdarúgója. Szoboszlai Dominik csapattársa, Alexis Mac Allister egy régóta tervezett szépészeti beavatkozáson esett át, amelynek eredménye már a legfrissebb fotókon is jól látható – írja az argentin Revistagente.

Alexis Mac Allister (j1) a 2026-os világbajnoki döntő előtt csapattársaival, Lionel Messivel, Enzo Fernándezzel és Cristian Romeróval. A Liverpool középpályása a torna után hajbeültetésen esett át.

Fotó: Evrim Aydin / AFP

A világbajnok középpályás a szabadsága alatt, még Argentínában vállalta a mikrohajbeültetést egy Buenos Aires-i klinikán, mielőtt visszatért volna Angliába, hogy megkezdje a felkészülést a Liverpool új idényére.

Már a világbajnokság előtt beszélt róla

A döntés nem érte váratlanul a szurkolókat, ugyanis Mac Allister már a vb előtt is utalt rá, hogy hajbeültetésen gondolkodik. A torna előtt leborotválta a fejét, majd egy interjúban viccelődve azt mondta:

Korábban csak ritkult a hajam, most már tényleg kopasz vagyok. A világbajnokság után meglátjuk, kapok-e egy kis utánpótlást

– mondta nevetve.

A torna befejezése után végül valóra váltotta a tervét, és elvégeztette a beavatkozást.

Alexis Mac Allister has undergone a hair transplant. pic.twitter.com/DMPWMSf6g0 — Prince Philip🦅 (@001PrincePhilip) August 3, 2026

A szurkolók azonnal kiszúrták

Az első fotók La Pampa tartományban készültek róla, ahol egy drukerrel készített közös képet. A rajongók azonnal észrevették a változást:

a homlokánál jól látszottak a hajbeültetés utáni gyógyulás első jelei.

Az argentin Alexis Mac Allister a nyári szabadsága alatt egy szépészeti beavatkozásra is időt szakított. Fotó: X

A beavatkozás Angliában is gyorsan beszédtéma lett. A Liverpool szurkolói azt találgatták, hogy a hajbeültetés és a gyógyulási idő hatással lehet-e Mac Allister felkészülésére az új idény előtt.

A közösségi médiában azonban inkább maga a látványos átalakulás került a középpontba. A rajongók szerint Szoboszlai Dominik csapattársa a nyári szünetet tökéletesen kihasználta arra, hogy megvalósítsa a régóta tervezett imázsváltását.