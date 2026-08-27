A szomorú hírt csütörtökön reggel az MKKSZ honlapján tették közzé. A szövetség felidézte, hogy a szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az Atomerőmű SE színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta.
Boros Gergely pályafutása
Tizennyolc évesen csatlakozott Séra Miklós felnőttcsapatához, ami hamar meghozta a felnőtt eredményeket is számára: a 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K–2 1000 méteren. A 2004-es poznani kontinensbajnokságon Európa-bajnoki címet szerzett a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában, az U23-asok mezőnyében olimpiai számban, K-4 1000 méteren győzött.
A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában, és a felnőtt Eb-n is gyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K–1 200 méteren.
2007-ben világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban. Séra Miklós halála után Hüvös Viktor lett az edzője. A pekingi olimpián tartalékként volt a csapat tagja. A következő években is a válogatott tagja maradt. A 2011-es szegedi kvalifikációs vb-n Kammerer Zoltánnal, Vereckei Ákossal és Kucsera Gáborral egy hajóban hetedikként értek célba K-4 1000 méteren.
A következő években különböző párostársakkal indult a világversenyeken, a legeredményesebb a Dombi Rudolffal alkotott kettőse volt: 2014-ben vb-ezüstérmet nyertek K–2 500 méteren. Utolsó világversenye a 2015-ös milánói vb volt, két évvel később, 2017 tavaszán hagyott fel a kajakozással.
Visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.
Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért
- írta az mkksz.hu.