Szomorú hírt osztottak meg a Magyar Birkózók Szövetsége Facebook-oldalán: a bejegyzésükben ekkor azt közölték, 87 éves korában elhunyt az egykori olimpikon birkózó, Rizmayer Antal.

87 éves korában elhunyt Rizmayer Antal / Fotó: Marc Ignacio/Unsplash

87 éves korában elhunyt Rizmayer Antal

A posztban elmondták, 2026. augusztus 28-án, pénteken 14 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyezik majd a korábbi olimpikont örök nyugalomra.

A magyar birkózócsalád őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának. Emlékét tisztelettel és kegyelettel őrizzük

- tették hozzá.

Rizmayer Antal annak idején öt testvérével együtt választotta a birkózást, ám végül ő bizonyult a legeredményesebbnek közülük. A pályafutását szabadfogásban kezdte, ahol 1959-ben országos bajnoki bronzérmet szerzett váltósúlyban. Később kötöttfogásban ért el jelentős sikereket: 1964-ben és 1967-ben is országos bajnoki címet nyert, valamint öt alkalommal végzett a második helyen. Ekkor már a Ferencváros színeiben versenyzett, és tíz éven át a magyar válogatott tagja volt. Két olimpián és három világbajnokságon képviselhette hazánkat. Az 1960-as római olimpián hetedik, az 1964-es tokiói játékokon pedig ötödik helyen végzett.

Az egykori birkózó emléke előtt a Ferencváros is tisztelgett:

Személyesen is kötődött a kerülethez és klubunkhoz, amelynek több mint egy évtizedig volt versenyzője. Legnagyobb hazai sikereit is az FTC színeiben érte el: kétszer nyert magyar bajnokságot kötöttfogásban. Két olimpián és három világbajnokságon képviselhette hazánkat. Az 1960-as római olimpián hetedik, az 1964-es tokiói játékokon pedig ötödik helyen végzett. Rizmayer Antal emlékét örökre megőrizzük

- írták a honlapjukon.