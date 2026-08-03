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Szomorú hírt jelentettek be az Egis Körmend Hivatalos Facebook-oldalán. A posztjukban azt közölték, hogy elhunyt dr. Kristóf László, a szakember, aki a kosárlabdacsapat alapjait fektette le.

Az Egis Körmend Hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, hogy elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás atyja. Mint írták, a legendás tanár úr 1962-ben fektette le a mai klub alapjait, irányításával pedig egészen az élvonalig jutottak, amivel sok ezer embert tesznek büszkévé mind a mai napig.

Elhunyt
Elhunyt dr. Kristóf László / Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash (Képünk illusztráció)

Elhunyt dr. Kristóf László

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- emelték ki a posztjukban, amelyben egy csendes megemlékezést is bejelentettek, amit a szakemberről elnevezett sportcsarnoknál tartottak szombaton 20 órától.

Edzés, elmélet tanárom kosárlabdaedzőm! Megtanultam Tőled az alázatot a szenvedélyt! Minden ember iránt! Körmend Nélküled nem létezne!

- emlékezett meg a szakemberről egy tanítványa, aki tanárként is dolgozott, a Blikk beszámolója szerint.

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a közelmúltban a Fejér vármegyei labdarúgást is. Az Újbarok játékosa, Tóvári Róbert egy csákvári felkészülési mérkőzés lefújása után összeesett a pályán, és a közel egyórás újraélesztés ellenére sem tudták megmenteni az életét. A történtek miatt az egyesület azt is bejelentette, hogy nem áll ki az augusztus 9-re kiírt, Lovasberény elleni kupamérkőzésre. Indoklásuk szerint a csapat tagjai lelkileg összetörtek, jelenleg nem képesek folytatni a felkészülést és a mérkőzéseket. A klub a későbbiekben ad tájékoztatást a további döntésekről.

 

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