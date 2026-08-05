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Holtan találtak rá otthonában egy mindössze 34 éves UFC-harcosra. A brazil Allan Nascimento a hírek szerint álmában szívrohamot kapott, majd ezt követően elhunyt.

Az otthonában találtak rá holtan a 34 éves Allan Nascimento UFC-harcosra. A brazil sportoló az UFC - a legnépszerűbb amerikai központú bajnokság -, közlése szerint álmában kapott szívrohamot, majd ezt követően elhunyt - írja a Mirror.

gyertya, gyász, elhunyt
Szívroham következtében elhunyt a 34 éves ketrecharcos / Fotó: Marc Ignacio /  Unsplash

Szívroham következtében elhunyt a 34 éves ketrecharcos

Ma reggel, augusztus 3-án szeretett ketrecharcosunkat és példaértékű légsúlyú harcosunkat, Allan Nascimentót álmában szívroham érte, és eszméletlenül találták. A kiérkező mentők erőfeszítései ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Gondolataink és legmélyebb részvétünk Allan családjával, barátaival, csapattársaival és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban

- olvasható az UFC közleményében.

Nascimento legutóbb júniusban szállt ringbe, a pályafutása során pedig 29 meccséből 22-őt megnyert. A sportoló emellett az edzőpartnere volt a korábbi UFC-bajnok Charles Oliveirának.

Ma elveszítettem egy testvért, akit a verekedés világa adott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, hogy megosztottad velem a szőnyegeket és a sarkot. Hálás vagyok, amiért velem voltál az edzéseken, a sarokban, vagy csak úgy velem lógtál. Szeretlek, haver: legenda vagy

- tisztelgett a barátja emléke előtt a közösségi médiában Oliveira.


 

 

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