Az otthonában találtak rá holtan a 34 éves Allan Nascimento UFC-harcosra. A brazil sportoló az UFC - a legnépszerűbb amerikai központú bajnokság -, közlése szerint álmában kapott szívrohamot, majd ezt követően elhunyt - írja a Mirror.

Szívroham következtében elhunyt a 34 éves ketrecharcos / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Szívroham következtében elhunyt a 34 éves ketrecharcos

Ma reggel, augusztus 3-án szeretett ketrecharcosunkat és példaértékű légsúlyú harcosunkat, Allan Nascimentót álmában szívroham érte, és eszméletlenül találták. A kiérkező mentők erőfeszítései ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Gondolataink és legmélyebb részvétünk Allan családjával, barátaival, csapattársaival és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban

- olvasható az UFC közleményében.

Nascimento legutóbb júniusban szállt ringbe, a pályafutása során pedig 29 meccséből 22-őt megnyert. A sportoló emellett az edzőpartnere volt a korábbi UFC-bajnok Charles Oliveirának.

Ma elveszítettem egy testvért, akit a verekedés világa adott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, hogy megosztottad velem a szőnyegeket és a sarkot. Hálás vagyok, amiért velem voltál az edzéseken, a sarokban, vagy csak úgy velem lógtál. Szeretlek, haver: legenda vagy

- tisztelgett a barátja emléke előtt a közösségi médiában Oliveira.

UFC fighter Allan “Puro Osso” Nascimento—an expert in Muay Thai and Brazilian jiu-jitsu—suffered an apparent heart attack in his sleep and died at age 34, the organization announced Aug. 3. https://t.co/VsYXB78Ubl pic.twitter.com/OW89LzS81U — E! News (@enews) August 4, 2026



