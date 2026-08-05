Az otthonában találtak rá holtan a 34 éves Allan Nascimento UFC-harcosra. A brazil sportoló az UFC - a legnépszerűbb amerikai központú bajnokság -, közlése szerint álmában kapott szívrohamot, majd ezt követően elhunyt - írja a Mirror.
Szívroham következtében elhunyt a 34 éves ketrecharcos
Ma reggel, augusztus 3-án szeretett ketrecharcosunkat és példaértékű légsúlyú harcosunkat, Allan Nascimentót álmában szívroham érte, és eszméletlenül találták. A kiérkező mentők erőfeszítései ellenére a helyszínen halottnak nyilvánították. Gondolataink és legmélyebb részvétünk Allan családjával, barátaival, csapattársaival és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban
- olvasható az UFC közleményében.
Nascimento legutóbb júniusban szállt ringbe, a pályafutása során pedig 29 meccséből 22-őt megnyert. A sportoló emellett az edzőpartnere volt a korábbi UFC-bajnok Charles Oliveirának.
Ma elveszítettem egy testvért, akit a verekedés világa adott nekem. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltál, hogy megosztottad velem a szőnyegeket és a sarkot. Hálás vagyok, amiért velem voltál az edzéseken, a sarokban, vagy csak úgy velem lógtál. Szeretlek, haver: legenda vagy
- tisztelgett a barátja emléke előtt a közösségi médiában Oliveira.