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Szabó János nyolcvannyolc éves volt. Az elhunyt a Vasas középtávfutó atlétája, majd edzője, vezetőedzője, az Építők vezetőedzője és szakosztályvezetője, az UTE szakosztályvezetője volt, aki életének végső napjáig versenybíráskodott, mint technikai vezető versenybíró a hazai, nemzetközi versenyek vezető csapatában dolgozott. A halála mélyen megrázta a magyar atlétatársadalmat.

Gyászol a magyar atlétatársadalom, miután nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János, a Vasas középtávfutó atlétája, majd edzője, vezetőedzője, az Építők vezetőedzője és szakosztályvezetője, az UTE szakosztályvezetője. A szomorú hírt a családja osztotta meg a Nemzeti Sporttal.

Elhunyt Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas táncművész.
Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János / Fotó: Unsplash

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János

Szabó Jánosnak több sikeres tanítványa is volt, köztük Szekeres János és Kozma Attila sokszoros válogatott versenyzők. Az edzői, sportvezetői tevékenysége mellett életének végső napjáig versenybíráskodott, mint technikai vezető versenybíró a hazai, nemzetközi versenyek vezető csapatában dolgozott, a munkáját pedig a Magyar Atlétikai Szövetség arany fokozattal ismerte el.

Szabó Jánostól mély fájdalommal, szerető emlékezéssel búcsúzik a magyar atlétatársadalom

- olvasható a megemlékezésben.

Gyászol az ökölvívás világa is, miután 33 éves korában elhunyt a tragikus sorsú Puerto Ricó-i bokszoló, Prichard Colon. A Puerto Ricó-i bokszoló előtt ígéretes jövő állt, mielőtt több mint 10 évvel ezelőtt, 2015 októberében Terrel Williams ellen lépett a szorítóba, ez a mérkőzés pedig örökre megpecsételte a sorsát. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 


 

 

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