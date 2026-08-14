Gyászol a magyar atlétatársadalom, miután nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János, a Vasas középtávfutó atlétája, majd edzője, vezetőedzője, az Építők vezetőedzője és szakosztályvezetője, az UTE szakosztályvezetője. A szomorú hírt a családja osztotta meg a Nemzeti Sporttal.

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János / Fotó: Unsplash

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Szabó János

Szabó Jánosnak több sikeres tanítványa is volt, köztük Szekeres János és Kozma Attila sokszoros válogatott versenyzők. Az edzői, sportvezetői tevékenysége mellett életének végső napjáig versenybíráskodott, mint technikai vezető versenybíró a hazai, nemzetközi versenyek vezető csapatában dolgozott, a munkáját pedig a Magyar Atlétikai Szövetség arany fokozattal ismerte el.

Szabó Jánostól mély fájdalommal, szerető emlékezéssel búcsúzik a magyar atlétatársadalom

- olvasható a megemlékezésben.



