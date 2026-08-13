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Egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, miután a Ferencváros drukkereinek egy csoportját támadás érte a lengyelországi Zabrzében, a mérkőzés előtt. A magyar külképviselet kapcsolatban áll a helyi rendőrséggel és a két labdarúgóklubbal.

A Ferencváros-szurkolók egy csoportját támadás érte Zabrzében a Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtező előtt, az incidensben egy magyar szurkoló megsérült – közölte Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Ferencváros-szurkolók egy csoportját támadás érte Zabrzében a mérkőzés előtt – A kép illusztráció Fradi, Ferencváros, Górnik Zabrze, Európa-liga-selejtező
Ferencváros-szurkolók egy csoportját támadás érte Zabrzében a mérkőzés előtt – A kép illusztráció

Tájékoztatása szerint a sérült sípcsonttörést szenvedett, és jelenleg a zabrzei kórházban ápolják.

A külügyminiszter azt írta, az eset után beszélt Magyarország krakkói főkonzuljával. Hangsúlyozta, hogy elítéli az erőszak minden formáját, és úgy fogalmazott: 

Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé.

A lengyel rendőrök igazoltatták azokat, akiket az incidensben való részvétellel gyanúsítanak. A magyar állampolgárokat is kihallgatták, közülük azonban senki nem tett feljelentést.

A lengyel rendőrség munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik. A magyar főkonzulátus folyamatos kapcsolatban áll a zabrzei rendőrkapitánysággal, valamint mindkét érintett labdarúgóklubbal.

A külügyminiszter közlése szerint az FTC által szervezett két szurkolói busz várhatóan csütörtökön 17 órakor érkezik a stadionhoz. A magyar főkonzul a helyszínen várja a szurkolókat.

Orbán Anita hozzátette: a magyar nagykövetség és a Konzuli Szolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, a fejleményeket pedig továbbra is figyelemmel követik.

 

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