Kellemetlen esemény zavarta meg Franco Colapinto vakációját, aki a Forma-1-es mezőny többi tagjához hasonlóan épp a jól megérdemelt nyári szünetét élvezi. Vagyis csak élvezte, miután az olaszországi kiruccanása során a Comói-tó közelében ismeretlen tolvajok több holmiját is elemelték a kocsijából.

Lopás áldozata lett a nyaralása alatt Franco Colapinto / Fotó: GONGORA / NurPhoto

Lopás áldozata lett a nyaralása alatt Franco Colapinto

A tónál voltam. Bőröndök, ruhák és matrózfelszerelés tűntek el a kocsiból. Ki gondolta volna, hogy itt többet lopnak, mint Dél-Amerikában? Remélem, azok, akik elvitték ezeket, örömüket lelik majd benne!

- írta a közösségi oldalán a 23 éves pilóta, aki később egy másik bejegyzésben is üzent a tolvajoknak.

Ezek az utolsó fotók az ellopott ruhákról, haver. Remélem, hogy azoknak, akik megszerezték őket, sok örömöt fog okozni!

Franco Colapinto a nyári szünet előtt 15. helyezést ért el a Magyar Nagydíjon. Jelenleg a 12. helyen áll a versenyzői bajnokságban, 200 ponttal lemaradva a Mercedes pilótájától, az éllovas Kimi Antonellitől, és 23-mal a csapattársától, Pierre Gaslytól. A 2026-os Forma-1-es szezon augusztus 21–23. között a Holland Nagydíjon folytatódik - írja a Daily Express.