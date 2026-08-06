Halálos közlekedési baleset miatt indult eljárás Nicolas Bosshardt, a Sao Paulo FC 19 éves labdarúgója ellen. A Heute azt írja, hogy a brazil hatóságok azt is vizsgálják, hogy a focista egy tiltott utcai gyorsulási verseny résztvevője volt-e, amikor elütött egy 84 éves gyalogost.

Szemtanúk szerint száguldott – halálos gázolás miatt nyomoznak a Sao Paulo FC játékosa, Nicolas Bosshard ellen

Fotó: LUIS ACOSTA / AFP

Szemtanúk szerint túl nagy sebességgel haladt a focista

A tragédia hétfő este történt Sao Paulóban. Nicolas Bosshard két csapattársával egy bevásárlóközpontból indult haza, amikor BMW-jével elütötte az úttesten átkelő idős férfit.

A labdarúgó ügyvédéig szerint a játékos azonnal elsősegélyt nyújtott és mentőt hívott, de a 84 éves nyugdíjas a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Több szemtanú azt állította, hogy Bosshardt a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedett, ezért a rendőrség azt is vizsgálja, történt-e illegális gyorsulási verseny.

O lateral-esquerdo do São Paulo Futebol Clube, Nicolas Bosshardt, de 19 anos, foi preso em flagrante após atropelar e matar um idoso de 84 anos na noite desta segunda-feira (3), na Alameda Rio Negro, em frente ao Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.



De… pic.twitter.com/aS6sIkKIoO — Jovem Pan News (@JovemPanNews) August 4, 2026

Szabadlábon védekezhet

A 19 éves balhátvéd tagadja a vádakat. Elmondása szerint körülbelül 50 km/órával haladt, és megpróbálta elkerülni a gyalogost.

A bíróság a meghallgatás után szabadlábra helyezte, ugyanakkor rendszeresen jelentkeznie kell a hatóságoknál, nyolc napnál hosszabb időre nem hagyhatja el lakóhelyét, és a jogosítványát is bevonták.

Az ügyben eljáró bíró szerint elegendő bizonyíték utal arra, hogy gondatlan emberölés miatt vádat emelhetnek ellene. A nyomozás továbbra is tart.

Egy másik megrázó hír is érkezett Brazíliából: holtan találták otthonában a 34 éves UFC-harcost, Allan Nascimentót, aki a hírek szerint álmában szenvedett halálos szívrohamot.