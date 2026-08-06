Halálos közlekedési baleset miatt indult eljárás Nicolas Bosshardt, a Sao Paulo FC 19 éves labdarúgója ellen. A Heute azt írja, hogy a brazil hatóságok azt is vizsgálják, hogy a focista egy tiltott utcai gyorsulási verseny résztvevője volt-e, amikor elütött egy 84 éves gyalogost.
Szemtanúk szerint túl nagy sebességgel haladt a focista
A tragédia hétfő este történt Sao Paulóban. Nicolas Bosshard két csapattársával egy bevásárlóközpontból indult haza, amikor BMW-jével elütötte az úttesten átkelő idős férfit.
A labdarúgó ügyvédéig szerint a játékos azonnal elsősegélyt nyújtott és mentőt hívott, de a 84 éves nyugdíjas a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Több szemtanú azt állította, hogy Bosshardt a megengedettnél jóval gyorsabban közlekedett, ezért a rendőrség azt is vizsgálja, történt-e illegális gyorsulási verseny.
Szabadlábon védekezhet
A 19 éves balhátvéd tagadja a vádakat. Elmondása szerint körülbelül 50 km/órával haladt, és megpróbálta elkerülni a gyalogost.
A bíróság a meghallgatás után szabadlábra helyezte, ugyanakkor rendszeresen jelentkeznie kell a hatóságoknál, nyolc napnál hosszabb időre nem hagyhatja el lakóhelyét, és a jogosítványát is bevonták.
Az ügyben eljáró bíró szerint elegendő bizonyíték utal arra, hogy gondatlan emberölés miatt vádat emelhetnek ellene. A nyomozás továbbra is tart.
Egy másik megrázó hír is érkezett Brazíliából: holtan találták otthonában a 34 éves UFC-harcost, Allan Nascimentót, aki a hírek szerint álmában szenvedett halálos szívrohamot.