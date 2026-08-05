Tizenegy éve, a 2015-ös kazanyi úszó-világbajnokságon parádés teljesítményt nyújtott Hosszú Katinka. A magyar klasszis az első döntőjében 200 méter vegyesen 2:06,12 perces világcsúccsal védte meg címét.
- Tizenegy éve Hosszú Katinka világcsúccsal nyerte meg a 200 méter vegyest a kazanyi világbajnokságon.
- A történelmi sikerhez Shane Tusuppal közös munkája is nagyban hozzájárult.
- A páros később elvált, Hosszú pedig őszintén beszélt kapcsolatuk megromlásáról.
- Az úszó azt is elárulta, miért érezte úgy, hogy kapcsolatuknak véget kellett érnie.
Hosszú Katinka megtörte a csendet: így beszélt a válásáról
Ez volt életem legnagyobb célja, még egy olimpiai aranynál is többet ér ez a rekord
– nyilatkozta magabiztos győzelmét követően Hosszú Katinka, aki a célba érés után könnyek között ünnepelt a medencében.
Hosszú Katinka meghatottsága nem volt véletlen. A 2012-es londoni olimpián érem nélkül maradt, ezt követően pedig akkori edzője, Dave Salo azt tanácsolta neki, hogy hagyjon fel az élsporttal, mert túlságosan rágörcsöl a versenyzésre. A magyar úszó azonban más utat választott: edzőt váltott, és korábbi csapattársával, akkori párjával, Shane Tusuppal kezdett dolgozni.
Hosszú később arról beszélt, hogy az amerikai és a magyar edzésmódszerek ötvözésével készültek fel, ami számára kiválóan működött. Elmondása szerint előfordult, hogy napi 5–6 órát is a medencében töltött, majd néhány órás pihenő után újra edzés következett.
A sikerekhez nemcsak a kemény edzésmunka, hanem a mentális felkészítés is hozzájárult: Shane Tusup az edzések során folyamatosan motiválta Hosszú Katinkát, aki lépésről lépésre építette fel magát, és egyre jobb eredményeket ért el. Az úszó korábban arról is beszélt, hogy a magánéletet és a közös munkát tudatosan különválasztották. Mint fogalmazott, a napot ugyan férje puszijával kezdte, de edzés közben és a szakmai feladatok során kizárólag edzőként tekintett Shane Tusupra.
A közös munka rendkívül eredményesnek bizonyult: Hosszú és Tusup együtt három olimpiai aranyérmet, hat nagymedencés világbajnoki címet és hét nagymedencés Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett, kapcsolatuk azonban 2018 májusában véget ért.
Tizenegy évvel később Hosszú Katinka életének már nem része Shane Tusup. A korábbi házaspár kapcsolata megromlott, egy békülési kísérlet után végül az Egyesült Államokban mondták ki a válásukat.
Az úszó később a 24.hu-nak úgy nyilatkozott, hogy már a jövőre koncentrál. Mint fogalmazott, örül annak, hogy lezárult ez az időszak, ugyanakkor úgy érzi, a válás anyagi szempontból inkább volt férjének kedvezett. Hozzátette: utólag sem változtatna a döntésein.
Arra a kérdésre, hogy fel tudott-e nézni Tusupra férjként és férfiként, Hosszú azt válaszolta: nehéz tisztelni olyan embert, aki nem tudja kontrollálni az indulatait. A szakítás részleteibe nem kívánt belemenni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy jól működő kapcsolat alapja az egyenrangúság, nem pedig az alá- és fölérendeltség.
Inkább azt mondanám, örülök, hogy vége. Maradjunk annyiban, hogy ezt a meccset Shane nyerte
– mondta, utalva arra, hogy anyagilag Tusup járhatott jobban.
Utólag azt mondom, nem csináltam volna semmit másképp. Ez a rizikó benne volt
– tette hozzá.
Arra a kérdésre pedig, hogy felnézett-e a párjára, mint férjre és férfira, így válaszolt:
Olyan emberre nehéz felnézni, aki nem tudja kontrollálni az indulatait. ...Abba most nem mennék bele, miért lett vége. ...Amit általánosságban nagyon fontosnak tartok, az az, hogy akkor partner az ember, ha partnerként kezeli a másikat, s nem alá- és fölérendeltség van köztük
– írja a Blikk.