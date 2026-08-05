Tizenegy éve, a 2015-ös kazanyi úszó-világbajnokságon parádés teljesítményt nyújtott Hosszú Katinka. A magyar klasszis az első döntőjében 200 méter vegyesen 2:06,12 perces világcsúccsal védte meg címét.

Hosszú Katinka megtörte a csendet: így beszélt a válásáról Fotó: Xinhua / eyevine / NORTHFOTO

Tizenegy éve Hosszú Katinka világcsúccsal nyerte meg a 200 méter vegyest a kazanyi világbajnokságon.

A történelmi sikerhez Shane Tusuppal közös munkája is nagyban hozzájárult.

A páros később elvált, Hosszú pedig őszintén beszélt kapcsolatuk megromlásáról.

Az úszó azt is elárulta, miért érezte úgy, hogy kapcsolatuknak véget kellett érnie.

Hosszú Katinka megtörte a csendet: így beszélt a válásáról

Ez volt életem legnagyobb célja, még egy olimpiai aranynál is többet ér ez a rekord

– nyilatkozta magabiztos győzelmét követően Hosszú Katinka, aki a célba érés után könnyek között ünnepelt a medencében.

Hosszú Katinka meghatottsága nem volt véletlen. A 2012-es londoni olimpián érem nélkül maradt, ezt követően pedig akkori edzője, Dave Salo azt tanácsolta neki, hogy hagyjon fel az élsporttal, mert túlságosan rágörcsöl a versenyzésre. A magyar úszó azonban más utat választott: edzőt váltott, és korábbi csapattársával, akkori párjával, Shane Tusuppal kezdett dolgozni.

Hosszú később arról beszélt, hogy az amerikai és a magyar edzésmódszerek ötvözésével készültek fel, ami számára kiválóan működött. Elmondása szerint előfordult, hogy napi 5–6 órát is a medencében töltött, majd néhány órás pihenő után újra edzés következett.

A sikerekhez nemcsak a kemény edzésmunka, hanem a mentális felkészítés is hozzájárult: Shane Tusup az edzések során folyamatosan motiválta Hosszú Katinkát, aki lépésről lépésre építette fel magát, és egyre jobb eredményeket ért el. Az úszó korábban arról is beszélt, hogy a magánéletet és a közös munkát tudatosan különválasztották. Mint fogalmazott, a napot ugyan férje puszijával kezdte, de edzés közben és a szakmai feladatok során kizárólag edzőként tekintett Shane Tusupra.

A közös munka rendkívül eredményesnek bizonyult: Hosszú és Tusup együtt három olimpiai aranyérmet, hat nagymedencés világbajnoki címet és hét nagymedencés Európa-bajnoki aranyérmet ünnepelhetett, kapcsolatuk azonban 2018 májusában véget ért.