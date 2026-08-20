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Hetvenhárom éve, 1953. augusztus 20-án adták át Budapesten a Népstadiont, amely évtizedeken keresztül a magyar sport egyik legfontosabb helyszíne volt. A későbbi Puskás Ferenc Stadion megnyitóján több tízezer néző előtt sportbemutatókat, atlétikai viadalt és labdarúgó-mérkőzést is rendeztek.

A Puskás Ferenc Stadion elődjét, a Népstadiont 1953. augusztus 20-án adták át ünnepélyesen Budapesten. Egy nagy befogadóképességű nemzeti stadion létrehozásának terve már a 19. század végén felvetődött, a megvalósítás azonban évtizedeket váratott magára. A második világháborút követően, 1948-ban született politikai döntés az építkezésről.

A későbbi Puskás Ferenc Stadion elődjét, a Népstadiont 1953. augusztus 20-án adták át Népstadion, megnyitó, 1953
A Népstadion megnyitó ünnepsége 1953-ban
Fotó: Fortepan

A munkálatok egyik célja az volt, hogy Budapest az új stadionnal esélyesként pályázhasson az 1960-as nyári olimpia rendezési jogára. Az építkezésben a korszak ismert sportolói is részt vettek, köztük az Aranycsapat több tagja és Papp László olimpiai bajnok ökölvívó.

Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Népstadion, megnyitó, 1953
Galéria: 73 éve épült a Népstadion
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A Népstadion makettje 1952-ben

Nyolcvanezer néző előtt nyitották meg a későbbi Puskás Ferenc Stadiont

A többször módosított határidő után 1953. augusztus 20-án tartották meg a Népstadion megnyitóünnepségét. Az épület ekkor még nem készült el teljesen: 24 szektor, mintegy 22 ezer ülőhely kiépítése hátra volt, és a pályavilágítás sem működött.

A reggel kilenc órakor kezdődő ünnepséget mintegy nyolcvanezer néző követte. A meghívottak között voltak a stadion tervezői és kivitelezői, valamint 154 építőmunkás. Jelen volt Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke is.

A megnyitóbeszédet Hegyi Gyula, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnöke tartotta. A stadiont ifj. Dávid Károly építész-tervező és Lachner Lajos, a Stadionépítő Vállalat igazgatója adta át. A magyar zászlót Csermák József olimpiai bajnok kalapácsvető vonta fel.

A délelőtti programban mintegy tízezer tornász vett részt különböző formagyakorlatokban, majd sportolók és néptáncosok bemutatói következtek. 

A Budapesti Honvéd győzelmével zárult a futballmérkőzés

A déli szünet után sportversenyeket rendeztek. A magyar atlétikai válogatott Norvégia ellen szerepelt, majd délután öt órakor következett a nap egyik legjobban várt eseménye: a Budapesti Honvéd és a Szpartak Moszkva labdarúgó-mérkőzése.

A találkozót telt ház előtt a Honvéd nyerte meg 3–2-re. A nap programját két magyar női kézilabda-válogatott nagypályás bemutatómérkőzése zárta.

A Népstadion első magyar válogatott labdarúgó-mérkőzését néhány hónappal később, 1953. november 15-én rendezték. Magyarország Svédországgal játszott 2–2-es döntetlent, Puskás Ferenc pedig tizenegyest hibázott.

Emlékezetes mérkőzések helyszíne lett a Népstadion

A létesítmény a következő évtizedekben a magyar sport egyik meghatározó helyszínévé vált. Itt rendezték 1954. május 23-án az előző évi londoni 6–3-as magyar győzelem után az Anglia elleni visszavágót, amelyen a magyar válogatott 7–1-re nyert.

Szintén a Népstadion adott otthont 1955. október 16-án a 100. magyar–osztrák válogatott mérkőzésnek. A találkozót 104 ezer néző előtt rendezték, a magyar csapat pedig 6–1-re győzött.

A stadion több mint hat évtizeden keresztül labdarúgó-mérkőzések, atlétikai versenyek, kulturális események és más nagyszabású rendezvények helyszíne volt. A létesítmény 2002-ben vette fel Puskás Ferenc nevét, majd bezárását követően elbontották.

A helyén épült fel a Puskás Aréna, amelyet 2019 novemberében adtak át. Az új stadion ezzel továbbvitte annak a helyszínnek a sporttörténeti örökségét, ahol 1953. augusztus 20-án megnyílt a Népstadion.

 

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