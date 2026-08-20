Nyolcvanezer néző előtt nyitották meg a későbbi Puskás Ferenc Stadiont

A többször módosított határidő után 1953. augusztus 20-án tartották meg a Népstadion megnyitóünnepségét. Az épület ekkor még nem készült el teljesen: 24 szektor, mintegy 22 ezer ülőhely kiépítése hátra volt, és a pályavilágítás sem működött.

A reggel kilenc órakor kezdődő ünnepséget mintegy nyolcvanezer néző követte. A meghívottak között voltak a stadion tervezői és kivitelezői, valamint 154 építőmunkás. Jelen volt Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori elnöke is.

A megnyitóbeszédet Hegyi Gyula, az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnöke tartotta. A stadiont ifj. Dávid Károly építész-tervező és Lachner Lajos, a Stadionépítő Vállalat igazgatója adta át. A magyar zászlót Csermák József olimpiai bajnok kalapácsvető vonta fel.

A délelőtti programban mintegy tízezer tornász vett részt különböző formagyakorlatokban, majd sportolók és néptáncosok bemutatói következtek.

A Budapesti Honvéd győzelmével zárult a futballmérkőzés

A déli szünet után sportversenyeket rendeztek. A magyar atlétikai válogatott Norvégia ellen szerepelt, majd délután öt órakor következett a nap egyik legjobban várt eseménye: a Budapesti Honvéd és a Szpartak Moszkva labdarúgó-mérkőzése.

A találkozót telt ház előtt a Honvéd nyerte meg 3–2-re. A nap programját két magyar női kézilabda-válogatott nagypályás bemutatómérkőzése zárta.

A Népstadion első magyar válogatott labdarúgó-mérkőzését néhány hónappal később, 1953. november 15-én rendezték. Magyarország Svédországgal játszott 2–2-es döntetlent, Puskás Ferenc pedig tizenegyest hibázott.