Nyomozást indított a rendőrség, miután holttestet találtak a Charlton Athletic futballklub stadionjában. A mentők kedden, kora reggel szálltak ki a helyszínen, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
Nyomoz a rendőrség a holtan talált férfi ügyében
A londoni rendőrség tisztjei jelenleg vizsgálják az incidens körülményeit. A rendőrség azt közölte, felmerült annak a lehetősége, hogy az áldozat, egy 33 éves férfi a halála előtt egy magas helyről zuhanhatott le. Eközben az Addicks vezetői megerősítették, hogy teljes mértékben segítik a rendőröket a folyamatban lévő nyomozásban - írja a Daily Star.
A Charlton Athletic támogatja a rendőrséget a nyomozásban, miután kedd reggel egy elhunyt személyt találtak a Valley futballstadionban
- olvasható a közleményben, amelyben a szemtanúk jelentkezését is kérték.
A Charlton Athletic minden tagja szeretné kifejezni legmélyebb együttérzését és részvétét az áldozat családjának, barátainak és szeretteinek ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. A klub továbbra is segíti a hatóságokat a vizsgálataikban, és tisztelettel arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben az érintettek magánéletét
- tették hozzá, kiemelve, a klub részéről nem merült szabálytalanság.
A napokban érkezett a hír, hogy holttestet találtak Debrecenben, a Vezér utcai víztározóban augusztus 16-án. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, ők emelték ki a testet a vízből.
A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a Vezér utca végére, ahol egy lebegő testet láttak a vízben. Az egyik tűzoltó beúszott, bevitt magával egy boardot (hordágyat), ami alá palackokat erősítettek. A testet rátette a hordágyra, úgy húzta ki a partra
– tájékoztatta a haon.hu-t Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette a hírt:
A Debreceni Rendőrkapitányság munkatárai közigazgatási eljárás keretében tartanak szemlét a Vezér utcai víztározónál.
Ez azt jelenti, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel az eset kapcsán. A portál szerint egy nő testét emelték ki a vízből.