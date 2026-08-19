Nyomozást indított a rendőrség, miután holttestet találtak a Charlton Athletic futballklub stadionjában. A mentők kedden, kora reggel szálltak ki a helyszínen, ahol már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Nyomoz a rendőrség a holtan talált férfi ügyében / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Nyomoz a rendőrség a holtan talált férfi ügyében

A londoni rendőrség tisztjei jelenleg vizsgálják az incidens körülményeit. A rendőrség azt közölte, felmerült annak a lehetősége, hogy az áldozat, egy 33 éves férfi a halála előtt egy magas helyről zuhanhatott le. Eközben az Addicks vezetői megerősítették, hogy teljes mértékben segítik a rendőröket a folyamatban lévő nyomozásban - írja a Daily Star.

A Charlton Athletic támogatja a rendőrséget a nyomozásban, miután kedd reggel egy elhunyt személyt találtak a Valley futballstadionban

- olvasható a közleményben, amelyben a szemtanúk jelentkezését is kérték.

A Charlton Athletic minden tagja szeretné kifejezni legmélyebb együttérzését és részvétét az áldozat családjának, barátainak és szeretteinek ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. A klub továbbra is segíti a hatóságokat a vizsgálataikban, és tisztelettel arra kér mindenkit, hogy tartsák tiszteletben az érintettek magánéletét

- tették hozzá, kiemelve, a klub részéről nem merült szabálytalanság.

BREAKING: Dead body found at EFL stadium as club issue statement & cops launch probehttps://t.co/Qw7rbPTFxd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 18, 2026

A napokban érkezett a hír, hogy holttestet találtak Debrecenben, a Vezér utcai víztározóban augusztus 16-án. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, ők emelték ki a testet a vízből.

A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották a Vezér utca végére, ahol egy lebegő testet láttak a vízben. Az egyik tűzoltó beúszott, bevitt magával egy boardot (hordágyat), ami alá palackokat erősítettek. A testet rátette a hordágyra, úgy húzta ki a partra

– tájékoztatta a haon.hu-t Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette a hírt:

A Debreceni Rendőrkapitányság munkatárai közigazgatási eljárás keretében tartanak szemlét a Vezér utcai víztározónál.

Ez azt jelenti, hogy idegenkezűség gyanúja nem merült fel az eset kapcsán. A portál szerint egy nő testét emelték ki a vízből.