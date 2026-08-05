A 32 éves modell és influenszer kedden egy nyaraláson készült képsorozatot osztott meg az Instagramon. A fotók mellett hosszú bejegyzésben beszélt arról, hogyan éli meg a külsejét érő bántó megjegyzéseket – vette észre a Page Six.

Georgina Rodríguez kifakadt a teste miatt támadókra: Ronaldo is megszólalt

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / AFP

Évről évre a teste kerül a célkeresztbe

Rodríguez szerint természetes, hogy a teste az évek során változik, és ezt egyáltalán nem szégyelli.

A testem változni fog, ahogyan minden nőé. Remélem, ez még hosszú ideig így lesz, mert ez azt jelenti, hogy élek

– írta, majd hozzátette: a rosszindulatú kommentek néha őt is elbizonytalanítják.

Úgy fogalmazott, ilyenkor mindig ugyanaz a kérdés jut eszébe:

ki dönti el, hogy milyen a megfelelő test, és miért gondolják még mindig sokan, hogy a boldogság a ruhamérettől függ?

Elárulta, hogy nem azért edz, hogy megfeleljen mások elvárásainak, hanem mert örömét leli a sportban, és szenvedélyesen szereti a mozgást. Cristiano Ronaldo menyasszonya szerint már szinte hagyománnyá vált, hogy minden nyáron az alakja kerül a címlapokra.

Ronaldo egy mondattal helyretette

Az I Am Georgina című sorozat sztárja, aki Ronaldóval öt gyermeket nevel, azt mondta: három lánya miatt különösen fontosnak tartja, hogy egészséges testképet adjon át nekik.

Egy ember értékét soha nem a külseje vagy idegenek véleménye határozza meg

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt az üzenetet minden nap próbálja átadni a gyermekeinek, miközben saját magát is emlékezteti rá.

Rodríguez azt is elárulta, hogy egyszer őszintén bevallotta Ronaldónak: bántja, hogy egyre többen kövérnek nevezik.

A portugál klasszis azonban szerinte egyetlen válasszal helyre tette a dolgot.

Te nem a külsődből élsz, hanem abból, aki vagy. Gyönyörű nő vagy, fantasztikus alakkal, csodálatos édesanya, jó ember és sikeres. Mi kellene még?

– idézte párját.

A világsztár labdarúgó szerint a támadások hátterében egyszerűen az irigység áll.

Rodríguez végül leszögezte: szereti a nőies idomait, és hálás a testéért, amely átsegítette az élet legfontosabb pillanatain.

Ez a test lehetővé tette, hogy szeressek, gyermeket hozzak a világra, elessek, majd újra talpra álljak. Minden formájában tiszteletet és szeretetet érdemel.

A magánéletük most más miatt is a figyelem középpontjába került: a pletykák szerint Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez álomesküvője már ezen a hétvégén lehet, sőt a vendéglistáról is kiszivárogtak részletek.