A 32 éves modell és influenszer kedden egy nyaraláson készült képsorozatot osztott meg az Instagramon. A fotók mellett hosszú bejegyzésben beszélt arról, hogyan éli meg a külsejét érő bántó megjegyzéseket – vette észre a Page Six.
Évről évre a teste kerül a célkeresztbe
Rodríguez szerint természetes, hogy a teste az évek során változik, és ezt egyáltalán nem szégyelli.
A testem változni fog, ahogyan minden nőé. Remélem, ez még hosszú ideig így lesz, mert ez azt jelenti, hogy élek
– írta, majd hozzátette: a rosszindulatú kommentek néha őt is elbizonytalanítják.
Úgy fogalmazott, ilyenkor mindig ugyanaz a kérdés jut eszébe:
ki dönti el, hogy milyen a megfelelő test, és miért gondolják még mindig sokan, hogy a boldogság a ruhamérettől függ?
Elárulta, hogy nem azért edz, hogy megfeleljen mások elvárásainak, hanem mert örömét leli a sportban, és szenvedélyesen szereti a mozgást. Cristiano Ronaldo menyasszonya szerint már szinte hagyománnyá vált, hogy minden nyáron az alakja kerül a címlapokra.
Ronaldo egy mondattal helyretette
Az I Am Georgina című sorozat sztárja, aki Ronaldóval öt gyermeket nevel, azt mondta: három lánya miatt különösen fontosnak tartja, hogy egészséges testképet adjon át nekik.
Egy ember értékét soha nem a külseje vagy idegenek véleménye határozza meg
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt az üzenetet minden nap próbálja átadni a gyermekeinek, miközben saját magát is emlékezteti rá.
Rodríguez azt is elárulta, hogy egyszer őszintén bevallotta Ronaldónak: bántja, hogy egyre többen kövérnek nevezik.
A portugál klasszis azonban szerinte egyetlen válasszal helyre tette a dolgot.
Te nem a külsődből élsz, hanem abból, aki vagy. Gyönyörű nő vagy, fantasztikus alakkal, csodálatos édesanya, jó ember és sikeres. Mi kellene még?
– idézte párját.
A világsztár labdarúgó szerint a támadások hátterében egyszerűen az irigység áll.
Rodríguez végül leszögezte: szereti a nőies idomait, és hálás a testéért, amely átsegítette az élet legfontosabb pillanatain.
Ez a test lehetővé tette, hogy szeressek, gyermeket hozzak a világra, elessek, majd újra talpra álljak. Minden formájában tiszteletet és szeretetet érdemel.
A magánéletük most más miatt is a figyelem középpontjába került: a pletykák szerint Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez álomesküvője már ezen a hétvégén lehet, sőt a vendéglistáról is kiszivárogtak részletek.