A Magyar Sportújságírók Szövetségének jelenlegi vezetését - Szöllősi György elnökkel az élen - a tagság 2023-ban, a pécsi tisztújító közgyűlésen egyhangúlag választotta újra.

Szöllősi Györgyöt 2015 áprilisában választották meg a Magyar Sportújságírók Szövetség elnökének

Fotó: Szabó Miklós

A testület pozícióját idén júliusban bizalmi szavazáson is megerősítették: a lakiteleki rendkívüli közgyűlésen 108 szavazat támogatta, míg 85 ellenezte az elnökség maradását. A voksolást 59 tag bizalmatlansági indítványa előzte meg.

Lemondott a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége

Az elnökség közleménye szerint a mandátum idő előtti megszakításának célja a szövetség működésének zavartalan biztosítása és a sportújságíró-szakma egységének megőrzése. Úgy vélik, egy új vezetőség nagyobb eséllyel tud majd hatékonyan együttműködni az új sportkormányzattal, és szélesebb mozgástérrel képviselheti a szakma érdekeit.

„Az elnökségi tagok egyhangúlag mégis úgy döntöttek, hogy nem töltik ki 2028-ig tartó mandátumukat, mert úgy ítélik, úgy ítéljük meg, hogy most azzal tehetjük a legtöbbet a szövetség munkájának zavartalan folytatásáért, a sportújságíró-család egységéért, ha a bennünket támogató kollégák megtisztelő kiállását ezúton is hálásan megköszönve utat engedünk egy olyan, új MSÚSZ-elnökség megválasztásának, amely nagyobb eséllyel működik együtt hatékonyan az új sportkormányzattal, valamint szélesebb mozgástérrel és eszköztárral lesz képes szolgálni a számos kihívással szembenéző sportújságíró szakmát” – olvasható az elnökség közleményében.

Az elnökség közleményében hangsúlyozzák, hogy az MSÚSZ programjai és ösztöndíjai változatlanul folytatódnak, a szervezet működése pedig az év végéig biztosított. A közlemény szerint a szövetség gazdálkodása stabil, adóssága nincs. Az elnökség az elmúlt évek eredményeire büszkén, a leköszönő vezetés munkáját méltatva kíván sok sikert utódainak.